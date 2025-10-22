เปิดผลชันสูตร หนุ่มกู้ชีพดับที่ฝายน้ำล้น คนร้ายตัวจริงคือบุหรี่ไฟฟ้า ชี้เหตุแบตฯ ระเบิด

เปิดผลชันสูตร ศพคนตายที่ฝายน้ำล้น ดับสลดหลังบุหรี่ไฟฟ้าระเบิด พบชิ้นส่วนปะปนในบาดแผล สภาพปากไหม้-ฉีกขาด เตือนบุหรี่ไฟฟ้า อันตรายยันแบตเตอรี่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สภ. เมืองหนองบัวลำภู
จากกรณีพบผู้เสียชีวิตบริเวณฝายน้ำล้น ในพื้นที่บ้านกุดฉิม ต.นาคำไฮ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู เมื่อช่วงเช้าวันที่ 18 ตุลาคม 2568 โดยสภาพศพมีบาดแผลฉกรรจ์หลายแห่ง ทั้งบริเวณใบหน้า มือ ละหน้าอก ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการสืบสวนแล้ว ท่ามกลางข้อสงสัยของสังคมว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไร
ล่าสุด (20 ตุลาคม) เฟซบุ๊ก สภ. เมืองหนองบัวลำภู เปิดเผยผลการตรวจสอบเคสดังกล่าว ระบุว่า ผู้เสียชีวิตเป็นชายวัย 47 ปี จากการตรวจสอบสภาพศพและชันสูตรอย่างละเอียดของแพทย์นิติเวช พบผู้เสียชีวิตมีบาดแผลฉกรรจ์หลายแห่ง ทั้งที่บริเวณใบหน้า มือ และหน้าอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการพบชิ้นส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าปะปนอยู่ในบาดแผลและร่างกายของผู้เสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สภ. เมืองหนองบัวลำภู
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สภ. เมืองหนองบัวลำภู
ผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันชัดเจนว่า สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการระเบิดของตัวแบตเตอรี่ในบุหรี่ไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้
สาเหตุการตาย : ปอดและหัวใจได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สภ. เมืองหนองบัวลำภู
หลักฐานในร่างกาย : พบเศษวัสดุโลหะจำนวน 3 ชิ้นในทรวงอก ซึ่งเป็นชิ้นส่วนจากการระเบิด
บาดแผล : ช่องปากด้านใน-ด้านนอก ฉีกขาดอย่างรุนแรง และมีรอยเขม่าที่เกิดจากการเผาไหม้ในช่องปากและมือซ้าย
ตัดประเด็นอื่น : ไม่พบหัวกระสุนในร่างกาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฝา' รั่ง
ทั้งนี้ ทาง สภ.เมืองหนองบัวลำภู ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต และขอใช้กรณีอันน่าสลดใจนี้ ฝากเตือนภัยไปยังผู้ที่ยังใช้บุหรี่ไฟฟ้าทุกท่าน ให้ตระหนักถึงอันตรายร้ายแรงที่ซ่อนอยู่จากความผิดพลาดของอุปกรณ์ โดยเฉพาะ "แบตเตอรี่" ที่สามารถระเบิดได้ตลอดเวลาและถึงแก่ชีวิต