บักเซียงมันตายแล้ว วลีฮิตสุดไวรัล ระบาดทั่ว เฉลยมาจากไหน เป้าหมายต่อไป บักดอน

บักเซียงมันตายแล้ว วลีฮิตสุดไวรัล ระบาดทั่ว TikTok และ Facebook จนแม้แต่คนดังยังต้องเล่น เฉลยให้แล้ว บักเซียง คือใคร มีที่มาจากไหน ชี้เป้าหมายต่อไป ตามหาบักดอน !
เป็นคำพูดไวรัล จนทำให้หลายคนถึงกับวอนให้เอาเสียงในหัวคำนี้ออกไปที สำหรับ "บักเซียงมันตายแล้ว" ที่คนติดปากหนักโดยเฉพาะบน TikTok และ Facebook ทำเอาใครต่อใครอดสงสัยไม่ได้ว่า บังเซียง เป็นใคร ทำไมต้องตาย และที่มาของวลีดังกล่าวมาจากไหนกันแน่
ภาพจาก TikTok @tongte_thiti
จุดกำเนิด บักเซียงมันตายแล้ว
ที่มาของคำพูด "บักเซียงมันตายแล้ว" แท้จริงแล้วมาจากฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง "คนไฟบิน" ที่ออกฉายเมื่อปี 2549 เป็นบทพูดหนึ่งของตัวละครที่จะโกนออกมาด้วยน้ำเสียงดุดันขึงขังว่า "บักเซียงมันตายแล้ว !"
ภาพจาก TikTok @nong382
จากคำพูดในหนังเก่า สู่ไวรัลปี 2569
แต่จุดเริ่มต้นที่ทำให้วลีดังกล่าวกลับมาฮิตกระหน่ำรับปี 2569 เกิดจากผู้ใช้เฟซบุ๊ก บักต่วน ที่ปล่อยคลิปขณะที่ตัวเองตะโกนบอกชายคนหนึ่งที่กำลังตกปลาว่า "บักเซียงมันตายแล้ว" โดยเลียนแบบคำพูดจากภาพยนตร์ ด้วยน้ำเสียงและความดุดันเหมือนต้นฉบับ แต่กลับทำเอาคนที่ฟังถึงกับงง "เซียงไหน ?"
ซึ่ง บักต่วน ก็ไม่ได้เฉลยอะไร แค่หันหลังกลับมาย้ำประโยคนี้ใส่กล้อง ทิ้งให้คนตกปลายืนงงอยู่แบบนั้น
ด้วยความที่เลียนแบบมาเหมือนต้นฉบับแบบเป๊ะสุด ทำให้วลีดังกล่าวกลายมาเป็นคำฮิตที่ใคร ๆ ก็เล่นกัน ไม่เว้นแม้แต่ ต้องเต ธิติ ผู้กำกับคนดัง ที่ต้องนำตัว ตาต้า ชาติชาย ที่รับบทเป็น "บักเซียง" ในจักรวาลไทบ้าน มาเล่นแผ่นเสียงนี้ด้วย ทำเอาแฟน ๆ ฮากันหนักมาก
แถมคนยังเล่นคำนี้กันหนักจน ตาต้า ชาติชาย ถึงกับอัดคลิปลั่น "กู บ่ ทันตาย" โดยพูดถึงตัวละคร บักเซียง ของตน ที่ยังไม่ตายนั่นเอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บักต่วน
เป้าหมายต่อไป คือบักดอน
จนล่าสุด เจ้าของแผ่นเสียง "บักเซียงมันตายแล้ว" ที่เป็นไวรัล ก็ได้ออกมาทำคลิป เล่าที่มาของคำ ๆ นี้ บอกขอโทษคนไทยทั้งประเทศที่ทำให้ปวดหัว ตอนนี้รู้สึกว่าทั่วประเทศ จะเด็กหรือผู้ใหญ่ แม้แต่ต่างประเทศก็เล่นกันหมด
สาเหตุที่ตนเล่นมุกนี้ไป ก็แค่อยากหยอกคนเฉย ๆ ก็เล่นลงจากรถแล้วก็เป็นตามในคลิป อยู่ ๆ ก็เดินเข้าไปเลย แล้วบอกว่า "บักเซียงมันตายแล้ว" ก็ขอบคุณที่มาเล่นกัน ต่อเป้าหมายต่อไป ก็จะไปตามหา บักดอน
"ถ้าเป็นบักดอน บอกผมนะ บักดอน !"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บักเซียงไทบ้าน