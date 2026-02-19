HILIGHT
บักเซียงมันตายแล้ว วลีฮิตสุดไวรัล ระบาดทั่ว เฉลยมาจากไหน เป้าหมายต่อไป บักดอน

 
            บักเซียงมันตายแล้ว วลีฮิตสุดไวรัล ระบาดทั่ว TikTok และ Facebook จนแม้แต่คนดังยังต้องเล่น เฉลยให้แล้ว บักเซียง คือใคร มีที่มาจากไหน ชี้เป้าหมายต่อไป ตามหาบักดอน !


บักเซียงไทบ้าน
ภาพจาก TikTok @tongte_thiti

บักเซียงไทบ้าน
ภาพจาก TikTok @tongte_thiti

            เป็นคำพูดไวรัล จนทำให้หลายคนถึงกับวอนให้เอาเสียงในหัวคำนี้ออกไปที สำหรับ "บักเซียงมันตายแล้ว" ที่คนติดปากหนักโดยเฉพาะบน TikTok และ Facebook ทำเอาใครต่อใครอดสงสัยไม่ได้ว่า บังเซียง เป็นใคร ทำไมต้องตาย และที่มาของวลีดังกล่าวมาจากไหนกันแน่  

จุดกำเนิด บักเซียงมันตายแล้ว


            ที่มาของคำพูด "บักเซียงมันตายแล้ว" แท้จริงแล้วมาจากฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง "คนไฟบิน" ที่ออกฉายเมื่อปี 2549 เป็นบทพูดหนึ่งของตัวละครที่จะโกนออกมาด้วยน้ำเสียงดุดันขึงขังว่า "บักเซียงมันตายแล้ว !"

บักเซียงไทบ้าน
ภาพจาก TikTok @nong382

บักเซียงไทบ้าน
ภาพจาก TikTok @nong382


จากคำพูดในหนังเก่า สู่ไวรัลปี 2569 


           แต่จุดเริ่มต้นที่ทำให้วลีดังกล่าวกลับมาฮิตกระหน่ำรับปี 2569 เกิดจากผู้ใช้เฟซบุ๊ก บักต่วน ที่ปล่อยคลิปขณะที่ตัวเองตะโกนบอกชายคนหนึ่งที่กำลังตกปลาว่า "บักเซียงมันตายแล้ว" โดยเลียนแบบคำพูดจากภาพยนตร์ ด้วยน้ำเสียงและความดุดันเหมือนต้นฉบับ แต่กลับทำเอาคนที่ฟังถึงกับงง "เซียงไหน ?"

           ซึ่ง บักต่วน ก็ไม่ได้เฉลยอะไร แค่หันหลังกลับมาย้ำประโยคนี้ใส่กล้อง ทิ้งให้คนตกปลายืนงงอยู่แบบนั้น 

           ด้วยความที่เลียนแบบมาเหมือนต้นฉบับแบบเป๊ะสุด ทำให้วลีดังกล่าวกลายมาเป็นคำฮิตที่ใคร ๆ ก็เล่นกัน ไม่เว้นแม้แต่ ต้องเต ธิติ ผู้กำกับคนดัง ที่ต้องนำตัว ตาต้า ชาติชาย ที่รับบทเป็น "บักเซียง" ในจักรวาลไทบ้าน มาเล่นแผ่นเสียงนี้ด้วย ทำเอาแฟน ๆ ฮากันหนักมาก 

           แถมคนยังเล่นคำนี้กันหนักจน ตาต้า ชาติชาย ถึงกับอัดคลิปลั่น "กู บ่ ทันตาย" โดยพูดถึงตัวละคร บักเซียง ของตน ที่ยังไม่ตายนั่นเอง 

บักเซียงไทบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บักต่วน

บักเซียงไทบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บักต่วน

เป้าหมายต่อไป คือบักดอน 


           จนล่าสุด เจ้าของแผ่นเสียง "บักเซียงมันตายแล้ว" ที่เป็นไวรัล ก็ได้ออกมาทำคลิป เล่าที่มาของคำ ๆ นี้ บอกขอโทษคนไทยทั้งประเทศที่ทำให้ปวดหัว ตอนนี้รู้สึกว่าทั่วประเทศ จะเด็กหรือผู้ใหญ่ แม้แต่ต่างประเทศก็เล่นกันหมด 

           สาเหตุที่ตนเล่นมุกนี้ไป ก็แค่อยากหยอกคนเฉย ๆ ก็เล่นลงจากรถแล้วก็เป็นตามในคลิป อยู่ ๆ ก็เดินเข้าไปเลย แล้วบอกว่า "บักเซียงมันตายแล้ว" ก็ขอบคุณที่มาเล่นกัน ต่อเป้าหมายต่อไป ก็จะไปตามหา บักดอน

           "ถ้าเป็นบักดอน บอกผมนะ บักดอน !"
 
 บักเซียงไทบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บักเซียงไทบ้าน




