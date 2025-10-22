HILIGHT
ร้านอาหารทะเลระทึก ตู้ปลายักษ์แตก น้ำทะลัก - ปลาว่ายกระจาย กลายเป็นทะเลสมจริง

          เผยนาทีระทึก ตู้ปลาในร้านอาหารทะเลแตก น้ำทะลักท่วมร้าน ได้กลายเป็นทะเลสมจริง อาหารสดจริง ปลาว่ายไปเสิร์ฟตัวเองถึงโต๊ะ 

ตู้ปลายักษ์แตก น้ำทะลัก
ภาพจาก Douyin

          วันที่ 20 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ เผยว่า เกิดเหตุระทึกขึ้นที่ร้านอาหารทะเลแห่งหนึ่งในเมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน ตู้ปลาขนาดใหญ่สำหรับใส่อาหารทะเลสดเกิดแตกขึ้นมาอย่างกะทันหัน จนทำให้น้ำทะลักท่วมร้านอย่างรวดเร็ว ปลาพากันว่ายกระจัดกระจาย ราวกับร้านได้กลายเป็นทะเล 

ตู้ปลายักษ์แตก น้ำทะลัก
ภาพจาก Douyin

ตู้ปลายักษ์แตก น้ำทะลัก
ภาพจาก Douyin

          กล้องวงจรปิดภายในร้านได้บันทึกภาพเหตุการณ์โกลาหล เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 18.20 น. ในขณะที่ชายรายหนึ่งเดินเข้าไปตรวจเช็กตู้ปลาใหญ่ตู้หนึ่งภายในบริเวณครัว อยู่ ๆ กระจกก็เกิดแตกออก ทำให้น้ำปริมาณมากที่อยู่ในตู้ปลา พุ่งทะลักออกมาพร้อมกับสัตว์น้ำที่อยู่ในนั้น พนักงานในร้านต่างตกใจและพยายามจะปิดวาล์วน้ำ 

ตู้ปลายักษ์แตก น้ำทะลัก
ภาพจาก Douyin

          กล้องวงจรปิดอีกตัวที่อยู่ในโซนบริการลูกค้า แสดงให้เห็นว่า ในขณะนั้นพนักงานเสิร์ฟกำลังจัดเตรียมของ และมีลูกค้านั่งอยู่ที่โต๊ะอาหาร แต่มวลน้ำได้ทะลักเข้ามาอย่างรวดเร็ว และไหลไปตามพื้น ปลาหลากหลายชนิดว่ายกระจัดกระจายทั่ว ลูกค้าที่กำลังนั่งกินอาหารสะดุ้งโหยง รีบลุกขึ้นยืนบนเก้าอี้ พนักงานส่วนที่เหลือก็พากันแตกตื่นและงงว่าเกิดอะไรขึ้น   

ตู้ปลายักษ์แตก น้ำทะลัก
ภาพจาก Douyin

          รายงานเผยว่า หลังจากเหตุการณ์สงบลง ทางเจ้าของร้านได้แจ้งกับลูกค้าที่ไปใช้บริการว่า ทางร้านไม่คิดค่าอาหารและเครื่องดื่มในมื้อนั้น อย่างไรก็ดี ไม่มีรายละเอียดที่แน่ชัดเกี่ยวกับความเสียหายของร้านในครั้งนี้ 

ตู้ปลายักษ์แตก น้ำทะลัก
ภาพจาก Douyin

          คลิปวิดีโอเหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดีย หลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นประหลาดใจ และอดไม่ได้ที่จะหัวเราะ พร้อมพากันแซวอย่างขำขัน กล่าวทำนองว่า "วัตถุดิบของร้านสดมาก จนว่ายไปเสิร์ฟลูกค้าด้วยตัวเอง" และ "ร้านอาหารทะเล ได้กลายเป็นทะเลของจริง" 

ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post 

ร้านอาหารทะเลระทึก ตู้ปลายักษ์แตก น้ำทะลัก - ปลาว่ายกระจาย กลายเป็นทะเลสมจริง อัปเดตล่าสุด 22 ตุลาคม 2568
