เปิดปมสลด อดีตนักกีฬายิงปืน ลั่นไกยิงยกครัว 3 ศพ นอนหนุนตักเมีย คาดเครียด


           เปิดปมสลด อดีตนักกีฬายิงปืน ลั่นไกยิง ลูก-เมีย ก่อนจบชีวิตตาม เป็น 3 ศพ คาดมีอาการเครียด พบอาศัยอยู่บ้านพ่อที่เป็นตำรวจ ส่วนพ่อเพิ่งตายไม่ถึงเดือน 


เปิดปม อดีตนักกีฬายิงปืน ลั่นไกยิงยกครัว 3 ศพ
ภาพจาก จส.100

           วานนี้ (21 ตุลาคม 2568) จส.100 รายงานข่าวสลด กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางกอกน้อย เข้าตรวจสอบบ้านพักหลังหนึ่งที่มีเหตุยิงกันเสียชีวิต 3 ศพ โดยพบว่าที่เกิดเหตุเป็นบ้าน 4 ชั้น หน้าบ้านติดป้ายชื่อของตำรวจ ยศพันตำรวจเอก ภายในบ้านพบผู้เสียชีวิต 3 ราย เป็นพ่อ แม่ และลูกสาว

           เบื้องต้นพบว่าจุดเกิดเหตุอยู่บนชั้น 3 ของบ้าน บริเวณใกล้บันไดพบศพพ่อ แม่ และลูกสาวนอนเรียงรายบนพื้น โดยลูกสาววัย 9 ขวบ มีแผลถูกยิงที่แก้มทะลุศีรษะ 1 นัด ถัดไปเป็นศพ นางสิริลักษณ์ อายุ 42 ปี ที่นอนคว่ำหน้ากอดขาลูกสาว มีแผลถูกยิงที่ท้ายทอยทะลุด้านหน้า 1 นัด ที่หน้าอก 2 นัด และสุดท้ายคือศพ นายกนณธร สุชาคำ อายุ 39 ปี ที่นอนหงายหนุนขาภรรยา มีแผลจากอาวุธปืนที่หน้าผากทะลุศีรษะ ใกล้กันพบอาวุธปืนตกอยู่
ทั้งนี้ พบว่า นายกนณธร ผู้ก่อเหตุ เป็นลูกชายของ พันตำรวจเอก อุดมศักดิ์ สุชาคำ อดีตผู้กำกับตำรวจภูธรภาค 7 และเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ซึ่งเกษียณอายุราชการแล้ว และเพิ่งจะเสียชีวิตจากอาการป่วยด้วยโรคประจำตัวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา

           ฝั่งแม่บ้านที่พบศพ เปิดเผยว่า ตนเป็นแม่บ้านที่รับงานเป็นครั้งคราว มาทำความสะอาดแบบไปเช้าเย็นกลับ ในช่วงเช้าตนมาที่บ้านเพื่อจะทำความสะอาดและพบศพทั้ง 3 คน จึงโทร. แจ้งญาติและแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ



เปิดปม อดีตนักกีฬายิงปืน ลั่นไกยิงยกครัว 3 ศพ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้

           ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ตนจะเห็นแค่นายกนณธรอยู่บ้านนี้คนเดียว ไม่ค่อยเห็นภรรยากับลูก ส่วนเจ้าของบ้านเป็นอดีตตำรวจ ยศพันตำรวจเอก เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งหลังพ่อเสียชีวิต นายกนณธรก็มีอาการเครียด ไม่ได้นอนมาหลายวัน ส่วนลูกกับภรรยาที่มาที่บ้านนั้น ตนไม่ทราบว่าใช้ชีวิตอย่างไร เพราะก่อนหน้านี้ทั้งคู่ไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้าน วันก่อน (20 ตุลาคม) ตนกลับบ้านไปช่วง 23.00 น. ก็ยังไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติใด ๆ

           จากการสอบสวนเพื่อนบ้าน ทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นของนายตำรวจ ส่วนลูกชายนั้นคาดว่าเป็นนักกีฬายิงปืนมาก่อน มีนิสัยชอบเก็บตัวเงียบในบ้าน ไม่ค่อยสุงสิงพูดคุยกับเพื่อนบ้าน ในอดีตมักได้ยินเสียงปืนในบ้านหลายครั้ง แต่หลังจากพ่อของเขาเสีย ก็ไม่ได้ยินเสียงปืนอีก

           ทั้งนี้ เบื้องต้นทางตำรวจได้ส่งศพทั้ง 3 คน ไปชันสูตรตามขั้นตอนที่โรงพยาบาลศิริราช และจะเชิญญาติไปสอบปากคำต่อไป

           อนึ่ง เพจ อีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้ เผยข้อมูลเพิ่มเติมในเคสนี้ โดยชี้ว่าผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นสามีนั้น แยกกันอยู่กับภรรยามาเกือบ 3 ปีแล้ว

เปิดปม อดีตนักกีฬายิงปืน ลั่นไกยิงยกครัว 3 ศพ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้


ขอบคุณข้อมูลจาก 





เปิดปมสลด อดีตนักกีฬายิงปืน ลั่นไกยิงยกครัว 3 ศพ นอนหนุนตักเมีย คาดเครียด โพสต์เมื่อ 22 ตุลาคม 2568
