ดาว TikTok จับได้ผัวกินตับลูกน้อง ชี้คนนี้รักมาก แต่ทำกันได้ หย่าแน่แต่เมียน้อยต้องจ่าย !!

          ดาว TikTok สุดช้ำ จับได้ผัวกินตับลูกน้องคนสนิท จับได้คาโรงแรม เถียงไม่ออก ลั่นหย่าแน่ แต่ต้องจ่ายมาก่อน ค่ามายุ่งกับผัวที่มีทะเบียนสมรส พ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่ป้อง ลงโทษลูกสาวเองต่อหน้า

ดาว TikTok จับได้ผัวกินตับลูกน้อง

          วันที่ 22 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก ท่านเปา โพสต์เรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากบนโลกออนไลน์ กรณีดาว TikTok คนดังถูกสามีหนุ่มนอกใจ ไปคบกับลูกน้องสาวคนสนิท ทั้งที่อีกฝ่ายก็มีแฟนที่ทำงานอยู่ที่เดียวกัน จนตัดสินใจออกมาเปิดคลิปแฉพฤติกรรม ลั่นเหมือนสมภารกินไก่วัด ตั้งใจจะฟ้องหย่า แต่ต้องให้เมียน้อยจ่ายมาก่อน 

ดาว TikTok จับได้ผัวกินตับลูกน้อง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา

          โดยเรื่องเริ่มจาก มิ่ง ซึ่งเป็นดาว TikTok เริ่มสงสัยในพฤติกรรมแฟนหนุ่มกับลูกน้องสาว ที่ช่วงหลังรู้สึกว่าทั้งคู่สนิทกันเกินเหตุ มันจะแอบอยู่ด้วยกันบ่อย ๆ หยอกล้อสนิทสนมกัน ผิดวิสัยนายจ้างกับลูกน้อง 

          แม้เธอจะเริ่มระแคะระคายในพฤติกรรมของทั้งคู่ แต่เธอยังไม่ปักใจเชื่อ เนื่องจากฝ่ายหญิงนั้นมีแฟนอยู่แล้ว และแฟนก็ทำงานอยู่ที่เดียวกัน เป็นลูกน้องของของเธอเช่นกัน จนวันหนึ่งแฟนของลูกน้องสาวมาขอลาออกกะทันหัน ทำให้เธอมั่นใจว่าต้องมีอะไรปิดบังอยู่แน่

ดาว TikTok จับได้ผัวกินตับลูกน้อง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา

          เธอจึงตัดสินใจตามสืบและเก็บหลักฐานอยู่นานกว่าสัปดาห์ จนเมิ่อคืนไปเจอแฟนตัวเองกับลูกน้องสาว แอบนัดกันไปที่โรงแรมแห่งหนึ่ง เธอจึงตัดสินใจตามไปและพบว่า "สองคนนั้นอยู่ด้วยกัน" จริง ๆ

ดาว TikTok จับได้ผัวกินตับลูกน้อง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา

          โดยเหตุการณ์ในคลิปซึ่งถ่ายที่โรงแรม มิ่ง บอกว่า เธอมีทะเบียนสมรส และนี่คือผู้ชายของเธอ ของทุกอย่างเป็นของเธอ แต่ฝ่ายชายก็ไม่มีท่าทีสำนึก ขณะที่ มิ่ง เลือกใช้สติ ไม่ใช้อารมณ์ และประกาศว่าจะดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัว จากนั้นก็จะหย่ากับสามีเมื่อได้เงินจากลูกน้องสาว ที่มายุ่งกับสามีที่ตนมีทะเบียนสมรส 

          มิ่ง ยังชี้ว่าลูกน้องสาวคนนี้ เป็นลูกน้องคนสนิทที่ทำงานให้เธอ และคอยไลฟ์ให้ เธอรักมาก แฟนของลูกน้องสาวก็เป็นลูกน้องเธอ นิสัยดี ตอนแรกเธอไม่รู้ว่าเขาลาออกเพราะอะไร จนไม่กี่วันมานี่ถึงได้รู้ ว่าสาเหตุเกิดจากสามีตนไปยุ่งกับภรรยาเขา แล้วเขาไม่กล้าบอกตน ส่วนคนในโรงงานรู้กันหมด 

ดาว TikTok จับได้ผัวกินตับลูกน้อง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา

          เรื่องไม่จบเพียงเท่านั้น มิ่งยังพาทั้งคู่ไปพูดคุยกับครอบครัวของลูกน้องสาวในคืนวันนั้นเลย ซึ่งพ่อของลูกน้องบอกเธอว่า "จัดการตามกฎหมายได้เลย" รวมถึงแม่ของลูกน้องสาว ยังลงโทษลูกสาวของตัวเองต่อหน้าเธอด้วย 

          เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลายมาเป็นที่พูดถึงและเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก ทั้งท่าทีของทั้ง 2 คนที่ถูกจับได้ รวมถึงพูดเรื่องที่แม่ของฝ่ายหญิงลงโทษลูกสาวตัวเอง ซึ่งทางเพจชี้ว่าการกระทำของแม่นั้น น่าจะเพราะลงโทษลูกเอง ดีกว่าให้คนอื่นมาลงโทษ 


