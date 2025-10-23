ลูกค้าเฟล สั่งปลากะพงทอดน้ำปลา แต่ร้านเสิร์ฟอะไรมา จานนี้ 400 บาท ลั่นทำไมไม่ถามก่อน

ลูกค้าสุดเฟล สั่งปลากะพงทอดน้ำปลาที่ร้านย่านป่าตอง แต่กลับได้ปลาทับทิมแทน ซ้ำคิดราคา 400 บาท แถมร้านตอบกลับสุดพีค ทำไมไม่ถามก่อน !
ภาพจาก TikTok @ter___1997
วันที่ 22 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้ TikTok @ter___1997 แชร์ประสบการณ์สุดเฟล หลังไปสั่งอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งย่านป่าตอง จ.ภูเก็ต โดยสั่งเมนูปลากะพงทอดน้ำปลา แต่สิ่งที่ได้กลับเป็นปลาชนิดอื่นที่ราคาถูกกว่า ซ้ำยังเจอร้านคิดราคาจานนี้ถึง 400 บาท
จากภาพบนเมนูจะเห็นว่า เป็นเมนูปลากะพงทอดน้ำปลา แต่ในเมนูนั้นไม่ได้มีภาษาไทยระบุไว้ คาดว่าเน้นขายคนต่างชาติเป็นหลัก ซึ่งเมื่อเสิร์ฟมาพบว่าไม่ใช่ปลากะพง แต่คล้ายจะเป็นปลาทับทิมทอด หรือปลาชนิดอื่นมากกว่า
เจ้าของเรื่องราวระบุว่า คิดว่าปลาอะไร จานนี้ 400 บาท มาป่าตองคือไม่สนุกเลย เหมือนมาเมืองสแกมเมอร์ ชอบหลอกคนไทย เลยไม่ค่อยอยากจะมา พอวีนมันบอกทำไมไม่ถามก่อน ในร้านพนักงานไม่มีคนไทยเลย จะให้การท่องเที่ยวไทยเป็นงี้จริงดิ
หลังจากภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ปรากฏว่ามีผู้คนแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก โดยมองว่าร้านน่าจะตั้งใจไม่ระบุชนิดปลาในเมนู แต่ยังไงในรูปยังไงก็เป็นปลากะพง ดังนั้นก็ถือว่าไม่ตรงปกอยู่ดี แถมปลาที่ทอดมายังสีคล้ำ ไม่ค่อยน่ากิน แถมยังคิดราคาแพง ไม่แปลกที่ลูกค้าจะผิดหวัง เป็นต้น
ทั้งนี้ เจ้าของเรื่องยอมรับว่านอยด์สุด ๆ แต่เพราะไปกันแค่ 2 คน ไม่อยากมีเรื่อง สุดท้ายเลยยอมจ่ายไปแล้วออกมาจากร้าน แต่ก็อยากให้มีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ