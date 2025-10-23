HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ฉาวผ้าเหลือง พระผู้ใหญ่ล่วงละเมิด 4 เณร 7 เดือน ขอจ่าย 3 แสนจบเรื่อง ย่องสึกหนีผิด

          ฉาวผ้าเหลือง พระครูล่วงละเมิด 4 เณร กว่า 7 เดือน ขอจ่าย 3 แสนจบเรื่อง แต่พ่อแม่เณรไม่ยอม จี้เอาผิด กลับมีพระผู้ใหญ่จะมาเคลียร์ ล่าสุดย่องสึกแล้ว 

พระผู้ใหญ่ล่วงละเมิด 4 เณร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บึงกาฬข่าวร้อน Bueng Kan HotNews

          เกิดประเด็นฉาววงการผ้าเหลืองอีกครั้ง เมื่อล่าสุด (22 ตุลาคม 2568) ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง ได้โพสต์แฉเรื่อง เณร 4 รูป ถูกพระผู้ใหญ่ในวัดบังคับใช้ปาก และมีเพศสัมพันธ์ด้วย เมื่อเรื่องแดงขอจ่าย 3 แสนแลกจบเรื่อง แต่พ่อแม่เณรไม่ยอม 

          โดยระบุว่า สามเณรจำนวน 4 รูปนี้ ถูกพระในวัดล่วงละเมิดทางเพศโดยให้ใช้ปาก และมีการสอดใส่จนสำเร็จความใคร่ พฤติกรรมนี้และการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคม ที่ผ่านมา 

พระผู้ใหญ่ล่วงละเมิด 4 เณร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง

          จนวันที่ 19 ตุลาคม สามเณรรายหนึ่งทนต่อพฤติกรรมของพระครูไม่ไหว จึงอาศัยจังหวะที่ออกมาทำกิจนิมนต์นอกวัด โทร. เล่าเหตุการณ์ให้ผู้ปกครองทราบ ผู้ปกครองจึงเดินทางมารับสามเณรออกจากวัด ในเวลาประมาณ 14.00 น. 

          ต่อมาช่วงเย็นวันเดียวกัน สามเณรรูปนั้นได้โทร. แจ้งผู้ปกครองของสามเณรอีกรูป ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกกระทำเช่นกัน ให้รีบมารับตัวออกจากวัด เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับสามเณรรูปนี้ ทางผู้ปกครองกับครอบครัวจึงเดินทางมาที่วัดเพื่อรับตัวกลับ โดยอ้างเหตุผลว่าญาติป่วย พระผู้กระทำจึงยินยอมให้สามเณรออกจากวัด 
 
พระผู้ใหญ่ล่วงละเมิด 4 เณร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา

          ต่อมาช่วงสายวันที่ 20 ตุลาคม สามเณรที่ออกจากวัดเป็นคนที่ 2 พร้อมครอบครัว เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองบึงกาฬ และได้เข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบึงกาฬเป็นที่เรียบร้อย 

          ซึ่งระหว่างนั้นทางวัดได้นำพระผู้ใหญ่หลายฝ่ายเข้ามาพูดคุยกับครอบครัว โดยเสนอขอจ่ายจบที่ 3 แสนบาท เพื่อแลกไม่ให้ครอบครัวของสามเณรทั้ง 2 เอาเรื่อง แต่ทางผู้ปกครองไม่ยอมและยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

พระผู้ใหญ่ล่วงละเมิด 4 เณร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง

          สำหรับสามเณรอีก 2 รูปที่ยังคงพำนักอยู่ในวัด ได้มีพระผู้ใหญ่มารับตัวออกไปจำวัดที่วัดอีกแห่งหนึ่งไว้ก่อน เพื่อความปลอดภัยของสามเณรอีก 2 รูปที่ยังออกมาไม่ได้

          โดยวันที่ 23 ตุลาคม มูลนิธิเป็นหนึ่งพร้อมเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะลงพื้นที่ช่วยสามเณรอีก 2 รูปที่ยังติดอยู่ในวัด และจะพาผู้เสียหายทั้งหมดเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับพระรูปดังกล่าว 

พระผู้ใหญ่ล่วงละเมิด 4 เณร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง

พระผู้ใหญ่ล่วงละเมิด 4 เณร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง

          อย่างไรก็ตาม ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง เผยข้อมูลว่า พระผู้ที่ก่อเหตุได้ย่องเงียบ แอบสึกไปแล้วช่วงตี 1 ที่ผ่านมา พร้อมฟาดถึงพระผู้ใหญ่ที่พากันมาเคลียร์ถึงพ่อแม่เณร ว่า "ท่านจะปกป้องศาสนา หรือปกป้องคนเลว เลือกสักอย่าง"

          ขณะที่เพจ ท่านเปา โพสต์ถึงกรณีนี้ว่า ทางผู้ปกครองกำลังนำสามเณรทั้ง 4 รูปไปตรวจร่างหาย หลังถูกพระผู้ใหญ่บังคับ หากเณรไม่ยอมก็จะโดนลงโทษ รวมถึงมีเพจ บึงกาฬข่าวร้อน Bueng Kan HotNews ได้ออกมาเปิดภาพพระผู้ใหญ่รูปดังกล่าว 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ฉาวผ้าเหลือง พระผู้ใหญ่ล่วงละเมิด 4 เณร 7 เดือน ขอจ่าย 3 แสนจบเรื่อง ย่องสึกหนีผิด โพสต์เมื่อ 23 ตุลาคม 2568 เวลา 15:29:50 1,205 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 ลงทะเบียนคนละครึ่งร้านค้า ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย