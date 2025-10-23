ฉาวผ้าเหลือง พระผู้ใหญ่ล่วงละเมิด 4 เณร 7 เดือน ขอจ่าย 3 แสนจบเรื่อง ย่องสึกหนีผิด

ฉาวผ้าเหลือง พระครูล่วงละเมิด 4 เณร กว่า 7 เดือน ขอจ่าย 3 แสนจบเรื่อง แต่พ่อแม่เณรไม่ยอม จี้เอาผิด กลับมีพระผู้ใหญ่จะมาเคลียร์ ล่าสุดย่องสึกแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บึงกาฬข่าวร้อน Bueng Kan HotNews
เกิดประเด็นฉาววงการผ้าเหลืองอีกครั้ง เมื่อล่าสุด (22 ตุลาคม 2568) ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง ได้โพสต์แฉเรื่อง เณร 4 รูป ถูกพระผู้ใหญ่ในวัดบังคับใช้ปาก และมีเพศสัมพันธ์ด้วย เมื่อเรื่องแดงขอจ่าย 3 แสนแลกจบเรื่อง แต่พ่อแม่เณรไม่ยอม
โดยระบุว่า สามเณรจำนวน 4 รูปนี้ ถูกพระในวัดล่วงละเมิดทางเพศโดยให้ใช้ปาก และมีการสอดใส่จนสำเร็จความใคร่ พฤติกรรมนี้และการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคม ที่ผ่านมา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง
จนวันที่ 19 ตุลาคม สามเณรรายหนึ่งทนต่อพฤติกรรมของพระครูไม่ไหว จึงอาศัยจังหวะที่ออกมาทำกิจนิมนต์นอกวัด โทร. เล่าเหตุการณ์ให้ผู้ปกครองทราบ ผู้ปกครองจึงเดินทางมารับสามเณรออกจากวัด ในเวลาประมาณ 14.00 น.
ต่อมาช่วงเย็นวันเดียวกัน สามเณรรูปนั้นได้โทร. แจ้งผู้ปกครองของสามเณรอีกรูป ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกกระทำเช่นกัน ให้รีบมารับตัวออกจากวัด เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับสามเณรรูปนี้ ทางผู้ปกครองกับครอบครัวจึงเดินทางมาที่วัดเพื่อรับตัวกลับ โดยอ้างเหตุผลว่าญาติป่วย พระผู้กระทำจึงยินยอมให้สามเณรออกจากวัด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา
ต่อมาช่วงสายวันที่ 20 ตุลาคม สามเณรที่ออกจากวัดเป็นคนที่ 2 พร้อมครอบครัว เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองบึงกาฬ และได้เข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบึงกาฬเป็นที่เรียบร้อย
ซึ่งระหว่างนั้นทางวัดได้นำพระผู้ใหญ่หลายฝ่ายเข้ามาพูดคุยกับครอบครัว โดยเสนอขอจ่ายจบที่ 3 แสนบาท เพื่อแลกไม่ให้ครอบครัวของสามเณรทั้ง 2 เอาเรื่อง แต่ทางผู้ปกครองไม่ยอมและยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง
สำหรับสามเณรอีก 2 รูปที่ยังคงพำนักอยู่ในวัด ได้มีพระผู้ใหญ่มารับตัวออกไปจำวัดที่วัดอีกแห่งหนึ่งไว้ก่อน เพื่อความปลอดภัยของสามเณรอีก 2 รูปที่ยังออกมาไม่ได้
โดยวันที่ 23 ตุลาคม มูลนิธิเป็นหนึ่งพร้อมเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะลงพื้นที่ช่วยสามเณรอีก 2 รูปที่ยังติดอยู่ในวัด และจะพาผู้เสียหายทั้งหมดเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับพระรูปดังกล่าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง เผยข้อมูลว่า พระผู้ที่ก่อเหตุได้ย่องเงียบ แอบสึกไปแล้วช่วงตี 1 ที่ผ่านมา พร้อมฟาดถึงพระผู้ใหญ่ที่พากันมาเคลียร์ถึงพ่อแม่เณร ว่า "ท่านจะปกป้องศาสนา หรือปกป้องคนเลว เลือกสักอย่าง"
ขณะที่เพจ ท่านเปา โพสต์ถึงกรณีนี้ว่า ทางผู้ปกครองกำลังนำสามเณรทั้ง 4 รูปไปตรวจร่างหาย หลังถูกพระผู้ใหญ่บังคับ หากเณรไม่ยอมก็จะโดนลงโทษ รวมถึงมีเพจ บึงกาฬข่าวร้อน Bueng Kan HotNews ได้ออกมาเปิดภาพพระผู้ใหญ่รูปดังกล่าว