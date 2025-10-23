HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ชูวิทย์ ซัดปมมูลนิธิ กัน หรือจะเป็น นัส จอมพลัง ? สรุปชาวบ้านบริจาคให้ใคร ชี้ยิ่งทำยิ่งมีพิรุธ


          ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ซัดปมมูลนิธิ กัน จอมพลัง เชื่อมโยงกับ ธรรมนัส หรือไม่ แบบนี้ชาวบ้านบริจาคให้ใครกันแน่ ชี้ยิ่งอธิบายยิ่งมีพิรุธ ต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนพูดเรื่องช่วยคน

ชูวิทย์ ซัดปมมูลนิธิ กัน จอมพลัง โยง ธรรมนัส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์

          กลายเป็นประเด็นใหญ่ของสังคมในชั่วโมงนี้ กรณี กัน จอมพลัง อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ซึ่งมีบทบาทนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือผู้คน แต่กลับเกิดประเด็นที่เจ้าตัวไม่มีมีชื่อเป็นประธาน หรือกรรมการในมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ นอกจากนี้ ในข้อบังคับมูลนิธิ ข้อที่ 39 ยังระบุด้วยว่าหากมูลนิธิต้องเลิกล้มไป ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลือให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ของนักการเมืองชื่อดัง นั้น

          วันที่ 23 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ โพสต์ข้อความในหัวข้อ นัส จอมพลัง ? ระบุว่า หากมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เลิกไป ทรัพย์สินที่เหลือตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า อย่างนี้มันไม่ใช่แล้ว คนบริจาคน่าจะต้องรับรู้เรื่องนี้ด้วย

          แม้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์เมื่อเลิกมูลนิธิ แต่เอากันตรงไปตรงมา ชาวบ้านเขาจะบริจาคให้ใคร กันหรือนัส หรือจะเป็น นัส จอมพลัง ?


          ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ เลิกแล้วยกให้ใคร แต่อยู่ที่ความผูกพันแนบแน่นของ กันกับนัส ที่ปิดบังตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีต่างหาก ไม่มีอะไรผิดถึงขนาดต้องรีบออกตัวเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ แค่เอาให้ชัดไปเลยดีกว่าว่า ธรรมนัส และ กัน จอมพลัง คือพี่น้องกัน 

          ช่วยกัน เท่ากับช่วยธรรมนัส ไม่ได้ผิด แต่จะฝืดหน่อย ยิ่งเลี่ยงไปเลี่ยงมา ชักเข้าชักออก ยิ่งทำยิ่งมีพิรุธ แมน ๆ รับกันตรง ๆ คนให้เงินบริจาคจะได้รู้

          ตอนนี้คนบริจาคเขาเริ่มทวงถาม ว่าเงินที่ให้เอาไปทำอะไรบ้าง เหลืออยู่กี่บาท ? บอกแล้วเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ทำเสียคนมามาก ตอนนี้ไม่ใช่เวลาช่วยเหลือชาวบ้าน แต่ถึงเวลาที่ต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนแล้ว




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ชูวิทย์ ซัดปมมูลนิธิ กัน หรือจะเป็น นัส จอมพลัง ? สรุปชาวบ้านบริจาคให้ใคร ชี้ยิ่งทำยิ่งมีพิรุธ โพสต์เมื่อ 23 ตุลาคม 2568 เวลา 19:17:36
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 ลงทะเบียนคนละครึ่งร้านค้า ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย