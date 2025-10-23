ชูวิทย์ ซัดปมมูลนิธิ กัน หรือจะเป็น นัส จอมพลัง ? สรุปชาวบ้านบริจาคให้ใคร ชี้ยิ่งทำยิ่งมีพิรุธ

ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ซัดปมมูลนิธิ กัน จอมพลัง เชื่อมโยงกับ ธรรมนัส หรือไม่ แบบนี้ชาวบ้านบริจาคให้ใครกันแน่ ชี้ยิ่งอธิบายยิ่งมีพิรุธ ต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนพูดเรื่องช่วยคน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์
กลายเป็นประเด็นใหญ่ของสังคมในชั่วโมงนี้ กรณี กัน จอมพลัง อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ซึ่งมีบทบาทนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือผู้คน แต่กลับเกิดประเด็นที่เจ้าตัวไม่มีมีชื่อเป็นประธาน หรือกรรมการในมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ นอกจากนี้ ในข้อบังคับมูลนิธิ ข้อที่ 39 ยังระบุด้วยว่าหากมูลนิธิต้องเลิกล้มไป ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลือให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ของนักการเมืองชื่อดัง นั้น
วันที่ 23 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ โพสต์ข้อความในหัวข้อ นัส จอมพลัง ? ระบุว่า หากมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เลิกไป ทรัพย์สินที่เหลือตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า อย่างนี้มันไม่ใช่แล้ว คนบริจาคน่าจะต้องรับรู้เรื่องนี้ด้วย
แม้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์เมื่อเลิกมูลนิธิ แต่เอากันตรงไปตรงมา ชาวบ้านเขาจะบริจาคให้ใคร กันหรือนัส หรือจะเป็น นัส จอมพลัง ?
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ เลิกแล้วยกให้ใคร แต่อยู่ที่ความผูกพันแนบแน่นของ กันกับนัส ที่ปิดบังตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีต่างหาก ไม่มีอะไรผิดถึงขนาดต้องรีบออกตัวเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ แค่เอาให้ชัดไปเลยดีกว่าว่า ธรรมนัส และ กัน จอมพลัง คือพี่น้องกัน
ช่วยกัน เท่ากับช่วยธรรมนัส ไม่ได้ผิด แต่จะฝืดหน่อย ยิ่งเลี่ยงไปเลี่ยงมา ชักเข้าชักออก ยิ่งทำยิ่งมีพิรุธ แมน ๆ รับกันตรง ๆ คนให้เงินบริจาคจะได้รู้
ตอนนี้คนบริจาคเขาเริ่มทวงถาม ว่าเงินที่ให้เอาไปทำอะไรบ้าง เหลืออยู่กี่บาท ? บอกแล้วเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ทำเสียคนมามาก ตอนนี้ไม่ใช่เวลาช่วยเหลือชาวบ้าน แต่ถึงเวลาที่ต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนแล้ว