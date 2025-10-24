HILIGHT
โรงงานเย็บผ้าดัง ประกาศปิดกิจการ พนักงานกว่า 600 ชีวิตช็อก เพิ่งรู้มาทำงานวันสุดท้าย

 
          พนักงานโรงงานเย็บผ้าใน จ.นครปฐม กว่า 600 ชีวิต สุดช็อก หลังผู้บริหารประกาศปิดกิจการกะทันหัน เพิ่งรู้ว่ามาทำงานวันสุดท้าย 

โรงงานเย็นผ้าดัง ประกาศปิดกิจการ
ภาพจาก ข่าวเย็นช่องวัน 

          วันที่ 23 ตุลาคม 2568 รายการข่าวเย็นช่องวัน ช่อง one31 รายงานว่า พนักงานโรงงานกว่า 600 ชีวิต ในโรงงานเย็บผ้าชื่อดังในพื้นที่ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ต้องเจอข่าวเศร้าอย่างกะทันหัน หลังได้รับแจ้งว่าเป็นวันที่จะต้องเข้ามาทำงานที่นี่เป็นวันสุดท้าย เนื่องจากโรงงานกำลังจะปิดกิจการ

          บรรยากาศที่โรงงานเย็บผ้าเต็มไปด้วยความโกลาหลและความเศร้าใจ พนักงานประมาณ 600 ชีวิต รวมตัวกันที่โรงอาหาร หลังผู้บริหารประกาศยุติการจ้างงานทั้งหมด โดยให้เหตุผลว่าบริษัทขาดทุนต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงโควิด 19 เรื่อยมา คำสั่งซื้อจากต่างประเทศลดลงมาก ไม่สามารถไปต่อได้ ในห้องประชุม พนักงานหลายคนถึงกับร้องไห้ ผู้บริหารกล่าวขอบคุณและขออำลา พร้อมยืนยันว่าจะจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายทั้งหมด

          พนักงานส่วนใหญ่ตกใจและเสียใจ แต่ก็เข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บางคนถึงกับกังวล เพราะยอมรับว่าทำงานที่นี่มาเกือบทั้งชีวิต เช่น คุณอัญชลี อายุ 49 ปี ทำงานที่นี่มา 26 ปี เธอบอกว่า ตอนเช้ามาทำงานตามปกติ ไม่คิดเลยว่าจะต้องตกงานในวันนี้ ยอมรับว่าเสียใจและกังวลว่าจะหางานใหม่ได้ที่ไหน เพราะตอนนี้อายุก็ 49 ปีแล้ว

โรงงานเย็นผ้าดัง ประกาศปิดกิจการ
ภาพจาก ข่าวเย็นช่องวัน 

โรงงานเย็นผ้าดัง ประกาศปิดกิจการ
ภาพจาก ข่าวเย็นช่องวัน 

          ด้าน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า บริษัทดังกล่าวได้เลิกจ้างพนักงานทั้งหมด 606 คน เป็นแรงงานไทย 581 คน และแรงงานชาวเมียนมาอีกส่วนหนึ่ง โดยบริษัทได้จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า รวมเป็นเงินกว่า 65 ล้านบาท ให้กับพนักงานครบถ้วนแล้ว ส่วนค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปี บริษัทจะดำเนินการจ่ายเพิ่มเติมในวันที่ 25 ตุลาคม นี้

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ยืนยันว่า จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ลูกจ้างทุกคนได้รับสิทธิตามกฎหมายอย่างครบถ้วน





ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวเย็นช่องวัน



 




โรงงานเย็บผ้าดัง ประกาศปิดกิจการ พนักงานกว่า 600 ชีวิตช็อก เพิ่งรู้มาทำงานวันสุดท้าย อัปเดตล่าสุด 24 ตุลาคม 2568
