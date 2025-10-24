เจ้าสาวคนสวย ไม่รับซองในงานแต่งงาน แต่ทำบางอย่างกับเงิน คนพร้อมใจชื่นชมสนั่น

เจ้าสาวคนสวย ปฏิเสธไม่รับซองจากแขกในงานแต่งงาน แต่ทำบางอย่างกับเงิน ทำแขกตกตะลึง ส่วนคนอื่น ๆ พากันชื่นชมสนั่น
ภาพจาก Douyin
วันที่ 23 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Bastille Post เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีภาพและเรื่องราวของเจ้าสาวรายหนึ่งได้กลายเป็นที่พูดถึงบนโลกออนไลน์ เหตุไม่ใช่เพียงแค่รูปลักษณ์ที่สวยงามของเธอเท่านั้น แต่เป็นเพราะ "พิธีการส่วนตัวของเธอ" โดยเธอปฏิเสธไม่รับซองเงินจากแขกที่มาร่วมงาน ก่อนที่จะทำบางอย่างกับเงินนั้น ที่หลายคนเห็นแล้วต่างชื่นชม
ภาพจาก Douyin
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่งานแต่งงานแห่งหนึ่งในซุ่นเต๋อ เมืองฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน จากภาพที่ถูกเผยแพร่ออกมาแสดงให้เห็นว่า เจ้าสาวสวมชุดแต่งงานสีขาว และประดับมงกุฎที่ศีรษะราวกับเป็นเจ้าหญิง เธอมีใบหน้าที่สวยหวาน และท่าทางที่อ่อนโยน แต่ปรากฏว่าตอนที่แขกยื่นซองเงินให้เธอ เธอกลับมีท่าทีที่แตกต่างไป
เจ้าสาวปฏิเสธไม่รับซองเงินของขวัญจากแขก แต่เธอไม่ได้ทำให้พวกเขาเสียน้ำใจหรือรู้สึกอึดอัด โดยเธอได้แตะที่ธนบัตรเบา ๆ แล้วพับมุมเอาไว้เล็กน้อย แล้วส่งคืนกลับให้พวกเขา เพื่อแสดงให้เห็นว่าเธอได้รับน้ำใจของพวกเขาไปแล้ว
ภาพจาก Douyin
หญิงแซ่จง ซึ่งเป็นหนึ่งในแขกที่เข้าร่วมงานแต่งงานดังกล่าว เปิดเผยว่า นี่เป็นครั้งแรกที่เธอเจอสถานการณ์แบบนี้ เมื่อเหล่าแขกเหรื่อยื่นเงินนำโชคให้เจ้าสาว เธอไม่รับเงิน และทำเช่นเดียวกันกับทุกคน สร้างความประหลาดใจให้กับแขกเป็นอย่างมาก
หลังจากภาพเหตุการณ์และเรื่องราวของเจ้าสาวรายนี้ถูกแชร์ต่อกันออกไป เธอก็ได้รับเสียงชื่นชมในวงกว้าง ผู้คนต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นในทำนองเดียวกันว่า เธอช่างอบอุ่นและใส่ใจมาก ความคิดและวิธีการปฏิบัติของเธอนั้น ยิ่งทำให้เธอดูงดงามมากขึ้นกว่าเดิม
ภาพจาก Douyin
ขณะที่ชาวท้องถิ่นบางรายได้เข้าไปกล่าวเสริมว่า "ประเพณีเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะการที่ทุกคนมาร่วมเฉลิมฉลองถือเป็นพรอันประเสริฐที่มีค่ามากที่สุดแล้ว พวกเราไม่ต้องการสิ่งอื่นใด ทัศนคติสำคัญกว่าเงิน และบรรยากาศในงานสำคัญกว่าของขวัญ"
ขอบคุณข้อมูลจาก Bastille Post