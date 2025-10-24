HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เจ้าสาวคนสวย ไม่รับซองในงานแต่งงาน แต่ทำบางอย่างกับเงิน คนพร้อมใจชื่นชมสนั่น

          เจ้าสาวคนสวย ปฏิเสธไม่รับซองจากแขกในงานแต่งงาน แต่ทำบางอย่างกับเงิน ทำแขกตกตะลึง ส่วนคนอื่น ๆ พากันชื่นชมสนั่น

เจ้าสาวไม่รับซองในงานแต่งงาน
ภาพจาก Douyin

          วันที่ 23 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Bastille Post เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีภาพและเรื่องราวของเจ้าสาวรายหนึ่งได้กลายเป็นที่พูดถึงบนโลกออนไลน์ เหตุไม่ใช่เพียงแค่รูปลักษณ์ที่สวยงามของเธอเท่านั้น แต่เป็นเพราะ "พิธีการส่วนตัวของเธอ" โดยเธอปฏิเสธไม่รับซองเงินจากแขกที่มาร่วมงาน ก่อนที่จะทำบางอย่างกับเงินนั้น ที่หลายคนเห็นแล้วต่างชื่นชม 

เจ้าสาวไม่รับซองในงานแต่งงาน
ภาพจาก Douyin

          เหตุการณ์เกิดขึ้นที่งานแต่งงานแห่งหนึ่งในซุ่นเต๋อ เมืองฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน จากภาพที่ถูกเผยแพร่ออกมาแสดงให้เห็นว่า เจ้าสาวสวมชุดแต่งงานสีขาว และประดับมงกุฎที่ศีรษะราวกับเป็นเจ้าหญิง เธอมีใบหน้าที่สวยหวาน และท่าทางที่อ่อนโยน แต่ปรากฏว่าตอนที่แขกยื่นซองเงินให้เธอ เธอกลับมีท่าทีที่แตกต่างไป

          เจ้าสาวปฏิเสธไม่รับซองเงินของขวัญจากแขก แต่เธอไม่ได้ทำให้พวกเขาเสียน้ำใจหรือรู้สึกอึดอัด โดยเธอได้แตะที่ธนบัตรเบา ๆ แล้วพับมุมเอาไว้เล็กน้อย แล้วส่งคืนกลับให้พวกเขา เพื่อแสดงให้เห็นว่าเธอได้รับน้ำใจของพวกเขาไปแล้ว 

เจ้าสาวไม่รับซองในงานแต่งงาน
ภาพจาก Douyin

          หญิงแซ่จง ซึ่งเป็นหนึ่งในแขกที่เข้าร่วมงานแต่งงานดังกล่าว เปิดเผยว่า นี่เป็นครั้งแรกที่เธอเจอสถานการณ์แบบนี้ เมื่อเหล่าแขกเหรื่อยื่นเงินนำโชคให้เจ้าสาว เธอไม่รับเงิน และทำเช่นเดียวกันกับทุกคน สร้างความประหลาดใจให้กับแขกเป็นอย่างมาก 

          หลังจากภาพเหตุการณ์และเรื่องราวของเจ้าสาวรายนี้ถูกแชร์ต่อกันออกไป เธอก็ได้รับเสียงชื่นชมในวงกว้าง ผู้คนต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นในทำนองเดียวกันว่า เธอช่างอบอุ่นและใส่ใจมาก ความคิดและวิธีการปฏิบัติของเธอนั้น ยิ่งทำให้เธอดูงดงามมากขึ้นกว่าเดิม 

เจ้าสาวไม่รับซองในงานแต่งงาน
ภาพจาก Douyin
 
          ขณะที่ชาวท้องถิ่นบางรายได้เข้าไปกล่าวเสริมว่า "ประเพณีเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะการที่ทุกคนมาร่วมเฉลิมฉลองถือเป็นพรอันประเสริฐที่มีค่ามากที่สุดแล้ว พวกเราไม่ต้องการสิ่งอื่นใด ทัศนคติสำคัญกว่าเงิน และบรรยากาศในงานสำคัญกว่าของขวัญ"  

ขอบคุณข้อมูลจาก Bastille Post

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เจ้าสาวคนสวย ไม่รับซองในงานแต่งงาน แต่ทำบางอย่างกับเงิน คนพร้อมใจชื่นชมสนั่น โพสต์เมื่อ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 09:52:04 2,345 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 ลงทะเบียนคนละครึ่งร้านค้า ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย