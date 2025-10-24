ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประกาศขอเงินบริจาค 50,000 บาทคืน หลังพบข้อมูลเบื้องหลังเกี่ยวกับมูลนิธิ กัน จอมพลัง ช่วยสู้ ขณะที่ชาวเน็ตตั้งคำถามแบบนี้ได้คืนหรือไม่ ?
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ณวัฒน์ อิสรไกรศีล - Mr.Nawat Itsaragrisil
กลายเป็นดราม่าร้อนแรงบนโลกออนไลน์อีกครั้ง สำหรับกรณีของ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล เจ้าของเวทีนางงามชื่อดัง ที่ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเดือด หลังบริจาคเงิน 50,000 บาทให้กับมูลนิธิ กัน จอมพลัง ช่วยสู้ แล้วภายหลังกลับพบว่า มูลนิธิดังกล่าวไม่ได้มี กัน จอมพลัง เป็นผู้จัดตั้งหรือประธานอย่างที่หลายคนเข้าใจ
เรื่องเริ่มเมื่อ กัน จอมพลัง ออกมาชี้แจงผ่านรายการ ลุยชนข่าว ว่า เขาเพียงให้ยืมชื่อในการจดทะเบียนมูลนิธิและทำหน้าที่ที่ปรึกษาเท่านั้น ส่วนประธานตัวจริงคือรุ่นน้องคนหนึ่งที่มีความสามารถ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเปิดเผยเอกสารโดยนายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม นักสิทธิมนุษยชน ก็พบว่ามูลนิธิดังกล่าวมีข้อบังคับข้อที่ 39 ระบุว่า หากเลิกกิจการ ทรัพย์สินทั้งหมดจะตกเป็นของ "มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า" จุดนี้เองที่ทำให้หลายคนรวมถึง ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ถึงกับเดือด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กันจอมพลัง ช่วยสู้
ทันทีที่รู้ความจริง ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจส่วนตัว ระบุว่า "ผมขอเงินที่บริจาคไปคืน เพราะไม่บอกเบื้องหลังให้ครบ ทำให้เชื่อว่าเป็นของคุณกัน" พร้อมแปะคอมเมนต์แรง "ฝากนักข่าวถามให้หน่อยครับว่าจะเอาคืนได้ยังไง" งานนี้แฟนคลับและชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันล้นหลาม บางคนเชียร์ให้เอาคืน บางคนตั้งคำถามว่า ของที่บริจาคแล้วจะขอคืนได้จริงเหรอ ?
นอกจากโพสต์ล่าสุดแล้ว ก่อนหน้านี้ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ก็เคยระบายความไม่พอใจรัว ๆ ผ่านเฟซบุ๊ก เช่น อย่าอ้างว่าตัวเองเป็นคนดีในขณะที่หลอกโลก, ผมโอนช่วยกันเพราะคิดว่าเป็นของกัน สรุปมูลนิธิเป็นของคนอื่น และ ทำไมไทยไม่จริงจังเรื่องสแกมเมอร์ ? ซึ่งยิ่งตอกย้ำว่าเจ้าตัวเอาจริงไม่ใช่โพสต์เล่น
เรื่องนี้ยังไม่รู้จะจบลงแบบไหน แต่สิ่งที่ชัดเจนทำให้เกิดการตั้งคำถามถึง กัน จอมพลัง ถึงความโปร่งใสของมูลนิธิ กัน จอมพลัง ช่วยสู้เพราะมีคอมเมนต์ในโซเชียลหลายท่านระบุ ถ้ารู้ว่า หากเลิกกิจการ ทรัพย์สินทั้งหมดจะตกเป็นของ "มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า" ก็คงตัดสินใจไม่บริจาคให้กับมูลนิธิดังกล่าว