ก.ร.ตร. มีมติชี้มูลผิดวินัย พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ อดีต ผบ.ตร. หลังทนายตั้มแฉ โยงส่วยเว็บพนัน

ก.ร.ตร. มีมติชี้มูลความผิด พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล อดีต ผบ.ตร. และพวกกว่า 200 นาย หลังทนายตั้มร้องสอบโยงขบวนการส่วยเว็บพนัน
ภาพจาก เฟซบุ๊กสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันที่ 24 ตุลาคม 2568 สำนักข่าวไทย รายงานว่า คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.) มีมติชี้มูลความผิด พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และพวกกว่า 200 นาย หลังตรวจสอบนานกว่า 7 เดือน พบพฤติการณ์เข้าข่ายผิดวินัย จากกรณีถูกร้องเรียนรับเงินส่วยเว็บพนัน เตรียมเข้าสู่ขั้นตอนชี้แจงเพื่อพิจารณาโทษ
กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจากที่ นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม ยื่นเรื่องร้องเรียนเมื่อเดือนมีนาคม 2567 กล่าวหาว่ามีการรับเงินจากขบวนการ ส่วยเว็บพนันออนไลน์ ต่อมา คณะกรรมการฯ ใช้เวลาตรวจสอบนานกว่า 7 เดือน โดยรวบรวมเอกสารจากหลายหน่วยงานและตรวจสอบย้อนหลังหลายปี ก่อนจะมีมติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา ว่าผู้ถูกร้องมีมูลความผิดทางวินัย
ภาพจาก เฟซบุ๊กสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อย่างไรก็ตาม สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่สามารถตั้งคณะกรรมการสอบสวนซ้ำได้ เว้นแต่จะมีพยานหลักฐานใหม่หรือข้อโต้แย้งสำคัญที่อาจเปลี่ยนแปลงรูปคดี โดย ก.ร.ตร. ย้ำว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน
