ก.ร.ตร. มีมติชี้มูลผิดวินัย พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ อดีต ผบ.ตร. หลังทนายตั้มแฉ โยงส่วยเว็บพนัน

  
          ก.ร.ตร. มีมติชี้มูลความผิด พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล อดีต ผบ.ตร. และพวกกว่า 200 นาย หลังทนายตั้มร้องสอบโยงขบวนการส่วยเว็บพนัน  

ภาพจาก เฟซบุ๊กสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

          วันที่ 24 ตุลาคม 2568  สำนักข่าวไทย รายงานว่า คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.)​ มีมติชี้มูลความผิด พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และพวกกว่า 200 นาย หลังตรวจสอบนานกว่า 7 เดือน พบพฤติการณ์เข้าข่ายผิดวินัย จากกรณีถูกร้องเรียนรับเงินส่วยเว็บพนัน เตรียมเข้าสู่ขั้นตอนชี้แจงเพื่อพิจารณาโทษ

          กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจากที่ นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม​ ยื่นเรื่องร้องเรียนเมื่อเดือนมีนาคม 2567 กล่าวหาว่ามีการรับเงินจากขบวนการ ส่วยเว็บพนันออนไลน์ ต่อมา คณะกรรมการฯ ใช้เวลาตรวจสอบนานกว่า 7 เดือน โดยรวบรวมเอกสารจากหลายหน่วยงานและตรวจสอบย้อนหลังหลายปี ก่อนจะมีมติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา ว่าผู้ถูกร้องมีมูลความผิดทางวินัย

ภาพจาก เฟซบุ๊กสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

          ขั้นตอนต่อไปจะเปิดโอกาสให้ พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ และผู้เกี่ยวข้องชี้แจงข้อกล่าวหา ซึ่งคณะกรรมการฯ จะนำคำชี้แจงมาประกอบการพิจารณาอีกครั้ง เพื่อกำหนดโทษทางวินัยว่าร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง จากนั้นจะส่งเรื่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการต่อไป

          อย่างไรก็ตาม สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่สามารถตั้งคณะกรรมการสอบสวนซ้ำได้ เว้นแต่จะมีพยานหลักฐานใหม่หรือข้อโต้แย้งสำคัญที่อาจเปลี่ยนแปลงรูปคดี โดย ก.ร.ตร. ย้ำว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน  



ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวไทย



