ขยี้ตาแรง ! คลิปหมาดำขับรถบนถนน ตำรวจรีบสกัดทันควัน เจ้าของยันขับจริงไม่ใช่ AI

          ไวรัลคลิปหมาดำขับรถบนถนน ตำรวจถึงขั้นต้องรุดสกัดกลางทาง เจ้าของเฉลยว่า ของจริงล้วน ๆ พร้อมเผยความสามารถชวนว้าวของเจ้าตูบแสนรู้

หมาดำซิ่งรถบนถนน
ภาพจาก Douyin

          วันที่ 23 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ SCMP รายงานว่า ในโลกออนไลน์กำลังมีคลิปไวรัลของสุนัขสีดำ โชว์สกิลอันน่าทึ่งด้วยการขับรถสกูตเตอร์ 4 ล้อสำหรับผู้สูงอายุ นอกจากนี้เจ้าตูบแสนรู้ตัวดังกล่าว ยังสามารถเล่นสเกตบอร์ด เปิดไฟ หรือแม้แต่นำขยะไปทิ้งได้ด้วย ทำเอาผู้คนในโซเชียลต่างยอมใจในความฉลาดของน้องหมาตัวนี้ไม่น้อย

หมาดำซิ่งรถบนถนน
ภาพจาก Douyin

          คลิปดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่เมืองเหมยซาน มณฑลเสฉวน เผยให้เห็นสุนัขสีดำตัวหนึ่งยืนอยู่บนสกูตเตอร์ เจ้าตูบตัวนี้วางอุ้งเท้าหน้าที่พวงมาลัย พร้อมกับเห่าเบา ๆ ระหว่างที่รถเคลื่อนตัวไปบนถนนสวนกับคนขับรถกระบะ ซึ่งผู้ที่เห็นเหตุการณ์ถึงกับอุทานว่า "นี่ฉันตาฝาดไปหรือเปล่า นั่นคือหมากำลังขับรถอยู่ใช่ไหมเนี่ย" แต่รายงานระบุว่า ต่อมาตำรวจจราจรในพื้นที่ก็ได้เข้ามาหยุดสุนัขตัวดังกล่าวในที่สุด

หมาดำซิ่งรถบนถนน
ภาพจาก Douyin

          น้องหมาในคลิปนั้นมีชื่อว่า ว่านจื่อ สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์สีดำ อายุ 5 ปี มันชื่นชอบในการนั่งรถเคียงคู่กับ นายเฉิน ผู้เป็นเจ้าของ ซึ่งทำอาชีพเป็นครูฝึกสัตว์เลี้ยง เขาทำการดัดแปลงรถคันนี้เพื่อให้หมาสามารถขับรถได้ด้วยการกดปุ่ม และหยุดรถได้ด้วยการยกอุ้งเท้าขึ้น เขาฝึกว่านจื่อให้ลองขับรถอยู่นาน 1 เดือน จนในที่สุดมันก็สามารถขับรถได้เองจริง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ทำให้คนฝึกสุนัขอย่างเขานั้นรู้สึกใจฟูมาก ๆ 

หมาดำซิ่งรถบนถนน
ภาพจาก Douyin

          เบื้องหลังคลิปนี้เขาก็อยู่กับสุนัขตลอด เพียงแค่ให้น้องหมาถือพวงมาลัยเองในระยะสั้น ๆ เพื่อโชว์ทักษะว่ามันขับรถได้ ซึ่งทางตำรวจนั้นแค่เรียกให้จอดเพื่อทำการตักเตือน ไม่ได้ปรับเงินแต่อย่างใด โดยกำชับว่าไม่ควรให้สุนัขขับรถบนถนน เกรงจะเกิดเหตุอันตราย ควรจะทำแค่ในพื้นที่ปิดเพื่อความปลอดภัย ซึ่งเจ้าของเผยว่า นอกจาก ว่านจื่อ จะชอบขับรถแล้ว มันยังชอบในการเล่นสเกตบอร์ดเป็นพิเศษอีกด้วย

หมาดำซิ่งรถบนถนน
ภาพจาก Douyin

          อย่างไรก็ดี หลังจากคลิปดังกล่าวกลายเป็นกระแสไวรัล ปรากฏว่าชาวเน็ตจีนต่างวิจารณ์แบ่งออกเป็น 2 มุมมอง บ้างชี้ว่าการให้สุนัขขับรถในที่สาธารณะถือเป็นเรื่องที่อันตราย เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ บางส่วนมองว่าเจ้าของนั้นควรใช้ความสามารถของสุนัขให้เหมาะสมกว่านี้ เช่น ฝึกฝนสำหรับการเป็น สุนัขตำรวจ เป็นต้น

          ชมคลิป

ขอบคุณข้อมูลจาก
SCMP  


