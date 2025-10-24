เปิดช่องโหว่ระบบประกันสุขภาพ ลูกค้าถูกปัดต่อสัญญา 5 ครั้ง ไม่รู้ปีไหนจะถูกยกเลิก !

เผยอีกมุมที่คนซื้อประกันกำลังแบกความเสี่ยง ไม่รู้ปีไหนจะโดนยกเลิก หลังมีเคสลูกค้าถูกบริษัทปัดต่อสัญญา 5 ครั้ง อ้างเสี่ยงเกิน เคลมเกินเบี้ยที่จ่าย ผู้เสียหายจี้ คปภ. แก้ไขกฎช่วยลูกค้าเก่า
วันที่ 22 ตุลาคม 2568 คุณกิตติ พรศิวะกิตติ นายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Kitti Pornsiwakit เผยเสียงสะท้อนของ น้องเจิ้ล ซึ่งถูกบริษัทประกันยกเลิกไม่ต่อสัญญาถึง 5 ครั้ง โดยอ้างเสี่ยงเกินไป ทั้งที่ชำระเบี้ยตรงตลอดและเคยใช้สิทธิเพียงบางส่วน เป็นอีกหนึ่งเคสที่สะท้อนความเสี่ยงของผู้ซื้อประกันสุขภาพที่ต้องแบกรับ
โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า นี่คือสภาพของ น้องเจิ้ล ผู้ที่ถูกบริษัทประกันสุขภาพยกเลิก ไม่ต่อสัญญาตั้งแต่ปี 2567 ด้วยเหตุผลแรกว่า เธอทุจริต แต่พอมีการร้องเรียนไปยัง คปภ. บริษัทกลับมาแก้ตัวว่า พิมพ์ผิดแต่ก็ยังยืนยันไม่ต่อสัญญาถึง 5 ครั้งโดยให้เหตุผลว่า เธอเสี่ยงเกินไป เธอป่วยบ่อยกว่าอายุ เธอเคลมเกินเบี้ยที่จ่ายหลายเท่า ทั้งที่จริง ๆ คิดเป็นเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของวงเงินที่ซื้อไว้
วันนี้ เธอสลบไปวูบใหญ่ หลังจากแบกสังขารเดินทางมาจากสกลนคร พร้อมไข้สูง 39.5 องศา เพื่อให้ข้อมูลที่รัฐสภา พูดไปร้องไห้ไป เสร็จแล้วก็ต้องเข้าแอดมิตที่โรงพยาบาลต่อ คปภ. ยืนยันว่าลูกค้าเก่าประกันสุขภาพ "บริษัทยกเลิก หรือไม่ต่อสัญญาได้ทุกปี" ตาม Old Health Standard (ซื้อก่อน 8 พฤศจิกายน 2564)
ลูกค้าหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "ตอนขาย แทบกราบเลยค่ะพี่ ซื้อเถอะ บริษัทดูแลตลอดสัญญา" แต่พอมีปัญหา... "โยนว่า ลูกค้าไม่อ่านสัญญาเอง" ถ้าตัวแทนบอกตรง ๆ ตั้งแต่แรกว่า "ความคุ้มครอง 10 ล้านค่ะพี่ แต่ถ้าพี่เคลมเกินปีละ 3 ครั้ง
หรือยอดรวมเกิน 2 แสน บริษัทมีสิทธิ์ ไม่ต่อสัญญาปีถัดไปนะคะ หลายคนคงคิดหนักกว่านี้ "ไปทำที่อื่น เขาก็ไม่รับค่ะ เพราะมีประวัติ"
คปภ. และบริษัทประกัน ควรใช้งบ PR ประกาศให้คนไทยรู้กันชัด ๆ เลยครับว่า
คนที่ซื้อประกันสุขภาพแบบเดิมถ้าคุณไม่ใช่แผน NHS "บริษัทยกเลิกได้ทุกปี", "ปีไหนคุณป่วยบ่อย ป่วยหนัก ปีหน้าก็เตรียมตัวโดนยกเลิกได้เลย" ส่วนคนที่ถือแผนใหม่ NHS ก็ยังเสี่ยงเรื่อง "ขึ้นเบี้ยปีละ 10–20%" บางบริษัทขึ้นถึง "25%+" และยังเสี่ยงเจอระบบ copayment อีก เราจะสร้าง Good Health Standardที่รวมข้อดีของ OHS และ NHS เข้าด้วยกันได้ไหมครับ ?
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kitti Pornsiwakit
1. คปภ. สามารถออกคำสั่งให้บริษัทประกันดูแลลูกค้าเก่า ให้ได้รับสิทธิ Guarantee Renewal และยังคุ้มครองโรคเดิมได้หรือไม่ ? ไม่ใช่แค่แนะนำให้ไปซื้อแผนใหม่แบบ NHS แต่ต้องเสียสิทธิ์เดิมต่าง ๆ มากมาย
2. คปภ. สามารถกำหนดกรอบเพดานเบี้ยประกันได้หรือไม่ เช่น ห้ามขึ้นเกินปีละ 10% เพราะมีบางบริษัทเคยขึ้นเบี้ยปีละ 25–150% มาก่อน
3. คปภ. ควรเปิดเผยคำสั่งที่อนุมัติแก่บริษัทประกัน* ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ทำประกันหรือไม่ ไม่ใช่ปกปิด เช่น กรณีขึ้นเบี้ย 150% และ copay 20% อีก
บอกผ่านถึง โหนกระแส, อีจัน, Drama-addict, สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รวมถึงท่าน ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก็จะยิ่งดีครับ ประชาชนหลายล้านคนจะได้เข้าใจตรงกันว่า ชีวิตคนไทยกำลังอยู่บนความเสี่ยง
บางคนบอกว่ายิ่งซื้อประกัน... ยิ่งเสี่ยง เพราะต้องมาลุ้นทุกปีว่าปีไหนจะโดนยกเลิก