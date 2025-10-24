ผู้ว่าฯ นนทบุรี แจ้งความ ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง ปลอมลายเซ็นจดตั้งมูลนิธิ - ต้นอ้อ แจงชัด 4 ข้อ

ผู้ว่าฯ นนทบุรี แจ้งความ ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง ปลอมลายเซ็นจดตั้งมูลนิธิ จ่อยื่นศาลเพิกถอน มูลนิธิเป็นหนึ่ง ด้าน ต้นอ้อ แจงข้อเท็จจริง 4 ข้อ ชี้อยู่ในขั้นตรวจสอบ ยังไม่พบความผิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง
เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สร้างความฮือฮาไม่น้อย หลังมีข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ส่งตัวแทนเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ น.ส.ชลิดา พะละมาตย์ หรือ ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง ประธานมูลนิธิเป็นหนึ่ง ระบุมีหญิงคนหนึ่ง มีตำแหน่งเป็นกรรมการมูลนิธิฯ แจ้งความว่าต้นอ้อปลอมลายมือชื่อตนเพื่อยื่นจดทะเบียนมูลนิธิ โดยที่ไม่เคยยินยอม ซึ่งตรวจสอบพบว่ามีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร และจะร้องต่อศาลแขวงจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้เพิกถอนใบทะเบียนของมูลนิธิต่อไป
ก่อนที่ล่าสุดในช่วงเย็นวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง จะออกมาโพสต์ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊ก ดังนี้
"สวัสดีค่ะ วันนี้อ้อขอใช้พื้นที่ส่วนตัวชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีของมูลนิธิเป็นหนึ่งที่กำลังเป็นข่าว จากกรณีข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี แจ้งความ ต้นอ้อเป็นหนึ่ง ปลอมลายเซ็นจดทะเบียนมูลนิธิ
ตามที่มีข่าวว่า ต้นอ้อ ประธานมูลนิธิเป็นหนึ่ง ปลอมลายมือชื่อเพื่อจดทะเบียนมูลนิธินั้น ข้าพเจ้าขอชี้แจ้ง ดังนี้
1. ข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริง และคดีดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวน จากบุคคลเดิมที่เคยแจ้งความอ้อ และอ้อได้เข้าพบพนักงานสอบสวนให้การต่อพนักงานสอบสวน จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาใดกับอ้อ
2. ส่วนที่มีบุคคลนั้นหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กล่าวหาว่า ข้าพเจ้าปลอมลายมือชื่อ รวมถึงให้ข้อมูลข่าวต่อสื่อมวลชน ข้าพเจ้าจะมอบให้ทนายความรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการฟ้องเอาผิดฐานหมิ่นประมาทข้าพเจ้าต่อไป
3. ปัจจุบันมูลนิธิเป็นหนึ่ง อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ ตามกระบวนการยุติธรรม และยังไม่พบว่าได้มีการกระทำความผิด
4. ส่วนการยุบมูลนิธิได้หรือไม่นั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการร้องต่อศาลตามกฎหมาย ซึ่งปัจจุบัน ยังไม่มีเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นางสาวชลิดา พะละมาตย์
ประธานมูลนิธิเป็นหนึ่ง"
