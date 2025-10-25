ย้อนความทรงจำ เมื่อครั้ง รัชกาลที่ 9 - พระพันปีหลวง ทรงเคียงข้าง ปฏิบัติพระราชกรณีกิจ

ย้อนความทรงจำ เมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร และ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเคียงข้าง ปฏิบัติพระราชกรณีกิจ สถิตในหัวใจชาวไทย
เป็นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอาลัยทั้งแผ่นดิน กรณีการสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเวลา 21.21 น. ในวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ด้วยพระชนมพรรษา 93 พรรษา หลังทรงพระประชวรจากภาวะติดเชื้อในกระแสพระโลหิต
ล่าสุด (25 ตุลาคม 2568) กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ย้อนความทรงจำ เมื่อครั้ง 2 พระองค์ทรงเคียงข้าง ปฏิบัติพระราชกรณีกิจเพื่อประชาชนชาวไทย น้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สถิตในหัวใจชาวไทยตลอดไป
