สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงวิจิตร เผยจุดกำเนิดชุดไทยพระราชนิยม จากพระราชเสาวนีย์

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กับพระราชดำริ เชิดชูศิลปวัฒนธรรมไทย จุดกำเนิด 8 ชุดไทยพระราชนิยม งามวิจิตร เผยแพร่ความงดงามสู่นานาประเทศ
ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568 หน่วยราชการในพระองค์ เผยแพร่พระฉายาลักษณ์ พร้อมเรื่องราวพระราชกรณียกิจ "ทรงเชิดชูศิลปวัฒนธรรมไทย" เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2568
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงตระหนักดีว่าเมืองไทยนี้มีศิลปวัฒนธรรมอันดีงามมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ หากสมัยนี้ลูกหลานไทยสนใจแต่อารยธรรมสมัยใหม่ หรือวัฒนธรรมของชาติอื่น มิช้าอดีตที่ไทยเคยยิ่งใหญ่รุ่งเรืองไม่แพ้ชาติใด ๆ ก็คงจะลบเลือนหายไป
ดังนั้น จึงทรงหยิบยกตัวอย่างของความเป็นไทยอันงดงามมาเชิดชูให้ปรากฏเพื่อเตือนตาเตือนใจไทยให้รำลึกไว้เสมอว่าคนไทยเรามีฝีมือทุกด้านควรแก่การภาคภูมิใจ
เมื่อพุทธศักราช 2503 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีกำหนดการที่จะตามเสด็จ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา
ทรงมีพระราชดำริว่า แม้เราจะมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมในการแต่งกายของเราเองอยู่แล้ว แต่สตรีไทยก็ยังไม่มีเครื่องแต่งกายชุดประจำชาติ จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้ผู้ที่เชี่ยวชาญในการออกแบบเครื่องแต่งกายคิดปรับปรุงแบบเสื้อที่สตรีไทยแต่งกันมาแต่โบราณกาลให้ทันสมัย เพื่อทรงใช้เป็นชุดไทยประจำชาติในระหว่างที่เสด็จฯ เยือนต่างประเทศครั้งนั้น
ผลก็คือ ไทยเราได้มีชุดไทยประจำชาติที่สง่างามและเหมาะสมไว้ใช้ในโอกาสต่าง ๆ มาจนทุกวันนี้ ซึ่งเรียกกันว่า "ชุดไทยพระราชนิยม"
ชุดไทยพระราชนิยม มี 8 ชุด ดังนี้
1. ชุดไทยเรือนต้น
ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์
2. ชุดไทยจิตรลดา
ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์3. ชุดไทยอมรินทร์
ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์
4. ชุดไทยบรมพิมาน
ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์5. ชุดไทยจักรี
ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์6. ชุดไทยดุสิต
ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์7. ชุดไทยศิวาลัย
ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์8. ชุดไทยจักรพรรดิ
ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์จะสังเกตว่า ชื่อชุดไทยต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นชื่อเกี่ยวกับพระที่นั่งหรือพระตำหนัก ซึ่งมีความสอดคล้องกันกับโอกาสและความเหมาะสมในการใช้เครื่องแต่งกายชุดไทยด้วย
ปัจจุบันนี้ ชุดไทยประจำชาติเป็นที่นิยมในหมู่สตรีไทยและสังคมไทยทั่วไป ทั้งยังได้เผยแพร่ชื่อเสียงความงดงามด้วยศิลปะทั้งปวงไปยังนานาประเทศ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่บรรดาสตรีไทย ที่ได้พระราชทานแนวพระราชนิยมเป็นแบบแผนการแต่งกายประจำชาติสำหรับสตรีขึ้น เป็นการส่งเสริมเชิดชูศิลปวัฒนธรรมไทยตามลำดับยุคสมัย ที่จะต้องปรากฏต่อไปเป็นประวัติศาสตร์ของชาติสืบชั่วกาลนาน
ขอบคุณข้อมูลจาก หน่วยราชการในพระองค์