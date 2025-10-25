HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงวิจิตร เผยจุดกำเนิดชุดไทยพระราชนิยม จากพระราชเสาวนีย์

 
           พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กับพระราชดำริ เชิดชูศิลปวัฒนธรรมไทย จุดกำเนิด 8 ชุดไทยพระราชนิยม งามวิจิตร เผยแพร่ความงดงามสู่นานาประเทศ

สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงวิจิตร เผยจุดกำเนิดชุดไทยพระราชนิยม จากพระราชเสาวนีย์
ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์ 

             เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568 หน่วยราชการในพระองค์ เผยแพร่พระฉายาลักษณ์ พร้อมเรื่องราวพระราชกรณียกิจ "ทรงเชิดชูศิลปวัฒนธรรมไทย" เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2568 

            สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงตระหนักดีว่าเมืองไทยนี้มีศิลปวัฒนธรรมอันดีงามมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ หากสมัยนี้ลูกหลานไทยสนใจแต่อารยธรรมสมัยใหม่ หรือวัฒนธรรมของชาติอื่น มิช้าอดีตที่ไทยเคยยิ่งใหญ่รุ่งเรืองไม่แพ้ชาติใด ๆ ก็คงจะลบเลือนหายไป 

            ดังนั้น จึงทรงหยิบยกตัวอย่างของความเป็นไทยอันงดงามมาเชิดชูให้ปรากฏเพื่อเตือนตาเตือนใจไทยให้รำลึกไว้เสมอว่าคนไทยเรามีฝีมือทุกด้านควรแก่การภาคภูมิใจ

            เมื่อพุทธศักราช 2503 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีกำหนดการที่จะตามเสด็จ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา 

             ทรงมีพระราชดำริว่า แม้เราจะมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมในการแต่งกายของเราเองอยู่แล้ว แต่สตรีไทยก็ยังไม่มีเครื่องแต่งกายชุดประจำชาติ จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้ผู้ที่เชี่ยวชาญในการออกแบบเครื่องแต่งกายคิดปรับปรุงแบบเสื้อที่สตรีไทยแต่งกันมาแต่โบราณกาลให้ทันสมัย เพื่อทรงใช้เป็นชุดไทยประจำชาติในระหว่างที่เสด็จฯ เยือนต่างประเทศครั้งนั้น

             ผลก็คือ ไทยเราได้มีชุดไทยประจำชาติที่สง่างามและเหมาะสมไว้ใช้ในโอกาสต่าง ๆ มาจนทุกวันนี้ ซึ่งเรียกกันว่า "ชุดไทยพระราชนิยม" 


ชุดไทยพระราชนิยม มี 8 ชุด ดังนี้


1. ชุดไทยเรือนต้น

สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงวิจิตร เผยจุดกำเนิดชุดไทยพระราชนิยม จากพระราชเสาวนีย์
ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์ 

2. ชุดไทยจิตรลดา

สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงวิจิตร เผยจุดกำเนิดชุดไทยพระราชนิยม จากพระราชเสาวนีย์
ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์ 

3. ชุดไทยอมรินทร์

สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงวิจิตร เผยจุดกำเนิดชุดไทยพระราชนิยม จากพระราชเสาวนีย์
ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์ 

4. ชุดไทยบรมพิมาน

สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงวิจิตร เผยจุดกำเนิดชุดไทยพระราชนิยม จากพระราชเสาวนีย์
ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์ 

5. ชุดไทยจักรี

สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงวิจิตร เผยจุดกำเนิดชุดไทยพระราชนิยม จากพระราชเสาวนีย์
ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์ 

6. ชุดไทยดุสิต

สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงวิจิตร เผยจุดกำเนิดชุดไทยพระราชนิยม จากพระราชเสาวนีย์
ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์ 

7. ชุดไทยศิวาลัย

สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงวิจิตร เผยจุดกำเนิดชุดไทยพระราชนิยม จากพระราชเสาวนีย์
ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์ 

8. ชุดไทยจักรพรรดิ

สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงวิจิตร เผยจุดกำเนิดชุดไทยพระราชนิยม จากพระราชเสาวนีย์
ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์ 

            จะสังเกตว่า ชื่อชุดไทยต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นชื่อเกี่ยวกับพระที่นั่งหรือพระตำหนัก ซึ่งมีความสอดคล้องกันกับโอกาสและความเหมาะสมในการใช้เครื่องแต่งกายชุดไทยด้วย

            ปัจจุบันนี้ ชุดไทยประจำชาติเป็นที่นิยมในหมู่สตรีไทยและสังคมไทยทั่วไป ทั้งยังได้เผยแพร่ชื่อเสียงความงดงามด้วยศิลปะทั้งปวงไปยังนานาประเทศ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่บรรดาสตรีไทย ที่ได้พระราชทานแนวพระราชนิยมเป็นแบบแผนการแต่งกายประจำชาติสำหรับสตรีขึ้น เป็นการส่งเสริมเชิดชูศิลปวัฒนธรรมไทยตามลำดับยุคสมัย ที่จะต้องปรากฏต่อไปเป็นประวัติศาสตร์ของชาติสืบชั่วกาลนาน


ขอบคุณข้อมูลจาก หน่วยราชการในพระองค


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงวิจิตร เผยจุดกำเนิดชุดไทยพระราชนิยม จากพระราชเสาวนีย์ อัปเดตล่าสุด 25 ตุลาคม 2568 เวลา 19:47:13
TOP
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง อีฟ กาญจนา คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง แต่งกายไว้ทุกข์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย