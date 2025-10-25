ป้าจอดสั่งชานมไข่มุกกลางถนน ฉุนแม่ค้าไม่ยอมเดินมาส่งที่รถ ปรี๊ดขับพุ่งชนหน้าร้านพัง

หญิงวัยกลางคนจอดรถสั่งชานมไข่มุกกลางถนน แม่ค้าไม่ยอมเดินมาส่งถึงรถ เกิดโต้เถียงกัน แค้นขับฟอร์จูนเนอร์พุ่งชนหน้าร้านพังเสียหาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+
วันที่ 24 ตุลาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ เผยคลิปเหตุการณ์ชวนระทึกหน้าร้านขายชานมแห่งหนึ่ง ใน จ.นนทบุรี หลังมีลูกค้าขับรถโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีเทา พุ่งชนเข้าใส่บริเวณหน้าร้านและรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่จุดดังกล่าวจนเสียหาย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม เวลาประมาณ 17.11 น.
นางสาวน้ำ อายุ 29 ปี เจ้าของร้านชาไข่มุก เล่าว่า ต้นเหตุเริ่มจากวันที่ 21 ตุลาคม ขณะเปิดร้านตามปกติ มีหญิงคู่กรณีอายุราว 40–50 ปี ขับรถมาพร้อมชาย 1 คน และเด็กเล็กที่นั่งคาร์ซีทเบาะหลัง จอดรถกลางถนนตรงหน้าร้านและตะโกนสั่งเครื่องดื่ม ตนจึงขอให้ขยับรถเพราะจุดนั้นไปขวางทางรถคันอื่น ระหว่างนั้นตนชงชาไข่มุกเสร็จและรอให้คู่กรณีมารับ แต่หญิงคนดังกล่าวกลับถอยรถมาพร้อมพูดเสียงแข็งว่า "เสร็จหรือยัง กูรอตั้งนานแล้ว" ตนจึงตอบกลับว่า "ลงมาเอาเองสิคะ" ทำให้เกิดการโต้เถียงกัน จากนั้นตนตัดสินใจไม่ขายให้และแยกย้ายกันไป ตอนนั้นตอนมองว่าคู่กรณีมีอาการคล้ายผู้ป่วยทางจิตเวช
ต่อมาในวันที่ 23 ตุลาคม ก่อนวันเกิดเหตุ ขณะเปิดร้านขายตามปกติ ตนได้ยินเสียงหญิงคนเดิมตะโกนว่า "มึงยังขายอยู่อีกเหรอ เดี๋ยวมึงเจอกูแน่" เมื่อชะโงกหน้าออกไปดู พบว่าเป็นคู่กรณีคนเดิมขับรถคันเดิมผ่านหน้าร้าน แล้ววนรถกลับไป–มา พร้อมตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายหลายครั้ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+
จนเวลาประมาณ 16.00 น. ขณะตนตั้งร้านขนมปังปิ้งและบาร์บีคิวเพิ่มด้านข้างร้าน หญิงคู่กรณีได้ขับรถมาด่าอีกครั้ง น้องสาวของตนเกิดความโมโหจึงสาดข้าว ซึ่งเป็นข้าวที่เหลือไว้ให้อาหารปลาใส่ ส่วนแฟนของตนก็สาดน้ำตอบกลับ โดยเท่าที่เห็น ข้าวน่าจะโดนเพียงประตูรถ ส่วนน้ำที่แฟนสาดน่าจะโดนตัวคู่กรณีเต็ม ๆ
หลังจากนั้น หญิงคู่กรณีขับรถไปจอดกลางถนน ก่อนจะขับวนกลับมาพุ่งชนเข้าด้านหน้าร้านอย่างแรง ทำให้รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ข้างร้านชานมพังเสียหาย 2 คัน และเกือบชนตู้ขายชาไข่มุก ก่อนจะขับหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว ตนและเพื่อนร้านใกล้เคียงจึงรีบขี่รถจักรยานยนต์ตามไป เพื่อดูว่าหลบหนีไปทางไหนและจะได้ตามตัวมารับผิดชอบ พร้อมโทร. แจ้งตำรวจให้ช่วยติดตามตัวมาพูดคุย
ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปที่บ้านของคู่กรณี แต่หญิงคนดังกล่าวไม่ยอมลงมาเจรจา กลับมีอาการคลุ้มคลั่ง ปาข้าวของลงมาจากชั้น 2 ของบ้าน เจ้าหน้าที่จึงต้องประสานญาติให้เข้าเจรจาเพื่อให้สงบสติอารมณ์ และขอให้คู่กรณีแยกย้ายกลับไปก่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+
ด้าน นายอาร์ม (นามสมมุติ) อายุ 26 ปี พนักงานร้านซึ่งอยู่ใกล้เคียงเล่าว่า ก่อนวันเกิดเหตุประมาณ 2 วัน หญิงคู่กรณีเคยมาสั่งข้าวแล้วเปิดกระจกตะโกนด่า "มึงยังไม่ตายอีกเหรอ" ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน และมักไม่ยอมลงจากรถ ชอบเปิดกระจกสั่งข้าวจากบนถนน วันเกิดเหตุ เห็นหญิงรายนี้ขับรถวนไปมา ก่อนจะเหยียบคันเร่งพุ่งเข้ามาทางหน้าร้านโชคดีที่ลูกค้าหลบเข้าไปในร้านทัน ไม่เช่นนั้นอาจถูกรถชน ตอนนี้คนแถวนั้นต่างหวาดกลัว ไม่รู้ว่าหญิงคนนี้จะย้อนกลับมาทำร้ายหรือก่อเหตุซ้ำอีกเมื่อไหร่ และอยากรู้ว่าทำไมตำรวจยังไม่ควบคุมตัวดำเนินคดี หากวันหนึ่งเกิดเหตุรุนแรงขึ้นกว่าเดิม ใครจะรับผิดชอบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+
ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3