สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เผยแนวทางการใช้ถ้อยคำแสดงความอาลัยต่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างถูกต้องและเหมาะสม
ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า
ภาพจาก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2568 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เผยแพร่ตัวอย่างถ้อยคำแสดงความอาลัยต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หรือ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยประมวลจากหนังสือ ราชาศัพท์ที่ใช้ในโอกาสต่าง ๆ ฉบับราชบัณฑิตยสภา
ภาพจาก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ในเอกสารดังกล่าว มีการยกตัวอย่างข้อความอาลัยที่นิยมใช้ เช่น
เสด็จสู่สวรรคาลัย ผองพสกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า ….
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล
ข้าพระพุทธเจ้า ….
สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ….
พระเสด็จสู่แดนสรวง ไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า ….
ร้อยรวมดวงใจไทยทั่วหล้า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ….
สถิตกลางใจประชาราษฎร์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า ….
หมายเหตุ :
การระบุชื่อของผู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนั้น ให้ระบุชื่อบุคคล หรือ ชื่อตำแหน่ง (ถ้ามี) หรือ ชื่อคณะบุคคล หน่วยงาน โดยระบุชื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ระบุชื่อตำแหน่งพร้อมชื่อคณะบุคคลก็ได้ เช่น ข้าพระพุทธเข้า ผู้บริหาร และ พนักงานธนาคาร
ที่มา : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา