ตัวอย่างถ้อยคำแสดงความอาลัย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ถูกต้อง

          สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เผยแนวทางการใช้ถ้อยคำแสดงความอาลัยต่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างถูกต้องและเหมาะสม

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

          เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2568 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เผยแพร่ตัวอย่างถ้อยคำแสดงความอาลัยต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หรือ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยประมวลจากหนังสือ ราชาศัพท์ที่ใช้ในโอกาสต่าง ๆ ฉบับราชบัณฑิตยสภา

ภาพจาก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา


          ในเอกสารดังกล่าว มีการยกตัวอย่างข้อความอาลัยที่นิยมใช้ เช่น

          เสด็จสู่สวรรคาลัย ผองพสกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์

          ข้าพระพุทธเจ้า ….


          เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล

          ข้าพระพุทธเจ้า ….


          สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

          ข้าพระพุทธเจ้า ….


          พระเสด็จสู่แดนสรวง ไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

          ข้าพระพุทธเจ้า ….


          ร้อยรวมดวงใจไทยทั่วหล้า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

          ข้าพระพุทธเจ้า ….


          สถิตกลางใจประชาราษฎร์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์

          ข้าพระพุทธเจ้า ….

หมายเหตุ : 
การระบุชื่อของผู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนั้น ให้ระบุชื่อบุคคล หรือ ชื่อตำแหน่ง (ถ้ามี) หรือ ชื่อคณะบุคคล หน่วยงาน โดยระบุชื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ระบุชื่อตำแหน่งพร้อมชื่อคณะบุคคลก็ได้ เช่น ข้าพระพุทธเข้า ผู้บริหาร และ พนักงานธนาคาร

ที่มา : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
