ย้อนที่มา สีไว้ทุกข์ รู้หรือไม่ ในอดีตไม่ได้มีแค่ขาวกับดำ - แต่ละสีมีความหมายอย่างไร

 
            สีไว้ทุกข์ ไม่ได้มีแค่ขาวกับดำ อดีตสมัยรัชกาลที่ 5 ยังมีอีกหนึ่งสี ย้อนเข้าใจถึงธรรมเนียมโบราณ ก่อนจะปรับเหลือเพียงสีดำในปัจจุบัน

          จากกรณีที่ รัฐบาลมีแนวทางสำหรับประชาชนทั่วไป ให้ร่วมแต่งกายไว้ทุกข์หรือพิจารณาตามความเหมาะสมนั้น หลายคนคงอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสีที่มีการใช้ ในห้วงเวลาของการไว้ทุกข์นี้

          สำหรับเกร็ดความรู้เกี่ยวกับงานพระบรมศพ หรือการไว้ทุกข์ในสมัยอดีต ม.จ.หญิงพูนพิศมัย ดิศกุล พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเล่าไว้ในพระนิพนธ์ที่ชื่อ สีไว้ทุกข์ในสมัย ร.5 ว่า แต่เดิม สีของเครื่องแต่งกาย ที่ใช้สำหรับไว้ทุกข์มี 3 สี แบ่งเป็น

            1. สีดำ สำหรับผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอายุแก่กว่าผู้ตาย
            2. สีขาว สำหรับผู้เยาว์หรือผู้ที่มีอายุอ่อนกว่าผู้ตาย
            3. สีม่วงแก่หรือน้ำเงินแก่ สำหรับผู้ที่มิได้เป็นญาติเกี่ยวดองกับผู้ตายแต่ประการใด

ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 

            หลักฐานหนึ่งอันสะท้อนชัด คือ ภาพถ่ายที่ระลึก ณ พระราชวังบางปะอิน ในคราวพระเมรุ พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าศรีวิไลยลักษณ์ กรมขุนสุพรรณภาควดี เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๒๔ (พ.ศ. 2448) สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พร้อมด้วยพระราชชายา เจ้าจอมมารดา และข้าราชบริพารฝ่ายใน ล้วนแต่งกายไว้ทุกข์ตามธรรมเนียมโบราณ ผู้สูงวัยกว่าสีดำ ผู้เยาว์กว่าสีขาว

            ต่อมาจึงค่อยผ่อนปรนลง เหลือไว้เพียง สีดำ สีเดียวเช่นที่เห็นในปัจจุบัน และถือปฏิบัติกันสืบมา


ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 



 



โพสต์เมื่อ 25 ตุลาคม 2568 เวลา 15:57:31
