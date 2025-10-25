ย้อนที่มา สีไว้ทุกข์ รู้หรือไม่ ในอดีตไม่ได้มีแค่ขาวกับดำ - แต่ละสีมีความหมายอย่างไร

สีไว้ทุกข์ ไม่ได้มีแค่ขาวกับดำ อดีตสมัยรัชกาลที่ 5 ยังมีอีกหนึ่งสี ย้อนเข้าใจถึงธรรมเนียมโบราณ ก่อนจะปรับเหลือเพียงสีดำในปัจจุบัน
จากกรณีที่ รัฐบาลมีแนวทางสำหรับประชาชนทั่วไป ให้ร่วมแต่งกายไว้ทุกข์หรือพิจารณาตามความเหมาะสมนั้น หลายคนคงอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสีที่มีการใช้ ในห้วงเวลาของการไว้ทุกข์นี้
สำหรับเกร็ดความรู้เกี่ยวกับงานพระบรมศพ หรือการไว้ทุกข์ในสมัยอดีต ม.จ.หญิงพูนพิศมัย ดิศกุล พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเล่าไว้ในพระนิพนธ์ที่ชื่อ สีไว้ทุกข์ในสมัย ร.5 ว่า แต่เดิม สีของเครื่องแต่งกาย ที่ใช้สำหรับไว้ทุกข์มี 3 สี แบ่งเป็น
1. สีดำ สำหรับผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอายุแก่กว่าผู้ตาย
2. สีขาว สำหรับผู้เยาว์หรือผู้ที่มีอายุอ่อนกว่าผู้ตาย
3. สีม่วงแก่หรือน้ำเงินแก่ สำหรับผู้ที่มิได้เป็นญาติเกี่ยวดองกับผู้ตายแต่ประการใด
ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
ต่อมาจึงค่อยผ่อนปรนลง เหลือไว้เพียง สีดำ สีเดียวเช่นที่เห็นในปัจจุบัน และถือปฏิบัติกันสืบมา
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง