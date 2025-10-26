แตกตื่น พบลูกไฟใหญ่กลางฟ้า เสียงระเบิดดังสนั่น แท้จริงคืออะไร ผู้รู้อธิบายแล้ว

แตกตื่นกลางดึก พบลูกไฟใหญ่กลางฟ้า เสียงระเบิดดังสนั่น ที่แท้อาจเป็นสะเก็ดดาวหางโบราณ ที่แตกสลายไปเมื่อ 10,000 ปีก่อน เฉลยแตกไปแล้ว ทำไมยังเห็นอยู่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา
สร้างความแตกตื่นยามค่ำคืน หลังมีผู้พบเห็นลูกไฟใหญ่ มีเสียงระเบิดบนฟ้าพร้อมแรงสั่นสะเทือน เมื่อเวลาประมาณ 00.30 น. วันที่ 26 ตุลาคม 2568 โดยมีรายงานการพบเห็นในหลายจังหวัดภาคกลาง ชัดเจนทั้งแสงที่ลากยาวตลอดจนเสียงระเบิดดังสนั่น
ล่าสุด เฟซบุ๊ก สมาคมดาราศาสตร์ไทย ออกมาเปิดเผยแล้วว่า ลูกไฟสว่างเมื่อคืนนั้น แท้จริงอาจเป็นสะเก็ดดาวหางโบราณ ที่แตกสลายไปเมื่อ 10,000 ปีก่อน
โดยระบุว่า ฝนดาวตกเทาริด (Taurid Meteor Shower) มีต้นกำเนิดจากดาวหาง 2P/Encke ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นซากขนาดใหญ่ของดาวหางโบราณขนาดใหญ่ 40 กิโลเมตร ที่แตกสลายไปเมื่อราว 10,000 ปีก่อน
ฝนดาวตกเทาริดจะกลับมาให้ชมอีกครั้งในช่วงปลายเดือนตุลาคม - ต้นเดือนพฤศจิกายน ปีนี้ และอาจมีจำนวนดาวตกสว่าง (fireballs) เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าปรากฏการณ์นี้เกิดจาก กลุ่มเศษฝุ่นจากดาวหาง 2P/Encke ที่ถูกแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสบดีดึงให้รวมตัวกันหนาแน่นในอวกาศ
เมื่อโลกเคลื่อนผ่านบริเวณนี้ เราอาจเห็นจำนวนดาวตกมากขึ้น โดยเฉพาะดาวตกประเภทที่เคลื่อนช้าและมีความสว่างสูง เหตุการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี 2507, 2548 และ 2558 ข้อมูลคำนวณวงโคจรบ่งชี้ว่าอาจเกิดขึ้นอีกครั้งในปีนี้ (2568)
ฝนดาวตกเทาริดจะกลับมาให้ชมอีกครั้งในช่วงปลายเดือนตุลาคม - ต้นเดือนพฤศจิกายน ปีนี้ และอาจมีจำนวนดาวตกสว่าง (fireballs) เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าปรากฏการณ์นี้เกิดจาก กลุ่มเศษฝุ่นจากดาวหาง 2P/Encke ที่ถูกแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสบดีดึงให้รวมตัวกันหนาแน่นในอวกาศ
เมื่อโลกเคลื่อนผ่านบริเวณนี้ เราอาจเห็นจำนวนดาวตกมากขึ้น โดยเฉพาะดาวตกประเภทที่เคลื่อนช้าและมีความสว่างสูง เหตุการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี 2507, 2548 และ 2558 ข้อมูลคำนวณวงโคจรบ่งชี้ว่าอาจเกิดขึ้นอีกครั้งในปีนี้ (2568)
สำหรับข้อสังสัยว่า ดาวหางโบราณที่แตกสลากไปแล้วครั้งหนึ่ง เหตุใดจึงวนกลับมาให้ชาวโลกได้ดูหลายรอบในช่วงเวลาหลายปีนั้น ทาง สมาคมดาราศาสตร์ไทย อธิบายเพิ่มเติมว่า ซากที่แตกสลายเมื่อ 10,000 ปีก่อน ยังโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นสายธารสะเก็ดดาวอยู่
สายธารบางส่วนถูกอิทธิพลแรงดึงดูดของดาวพฤหัสบดี ดึงให้รวมเข้ากันเป็นกระจุกสะเก็ดดาว เมื่อโลกผ่านเข้าไปในกระจุกสะเก็ดดาวที่ว่านี้ ก็จะมีดาวตกและลูกไฟปรากฏบนฟ้าเพิ่มมากขึ้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา