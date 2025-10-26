HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไวรัล สภ.คลองหอยโข่ง อวดกระบะตัวแรง แต่งมาเต็มสูบ คนสงสัยทำได้เหรอ ?

          ไวรัล สภ.คลองหอยโข่ง อวดกระบะตัวแรง แต่งเครื่องมาเต็มสูบ อัปเกรดยันเบาะ - ล้อ ลั่นคิดจะหนีก็หนีไป รถสายตรวจมาแล้ว 


สภ.คลองหอยโข่ง อวดกระบะตัวแรง

          เป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงอย่างมาก กรณีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่ง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เปิดคลิปโชว์รถกระบะสายตรวจที่ผ่านการแต่งมาทั้งคัน อัปเกรดเครื่องยนต์ ท่อ ล้อ เบรก แต่งใหม่ไม่เว้นแม้แต่เบาะนั่ง แถมยังมีการติกสติ๊กเกอร์ พร้อมขึ้นข้อความ "ตัวแรง สภ.คลองหอยโข่ง"

สภ.คลองหอยโข่ง อวดกระบะตัวแรง

สภ.คลองหอยโข่ง อวดกระบะตัวแรง

          เพียงไม่กี่วัน คลิปนี้ก็กลายมาเป็นไวรัลกว่า 2.5 ล้านวิว โดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันมากมาย เช่น

          - รถหลวงแต่งได้ด้วยเหรอ
          - แต่งแบบนี้ไม่มีผิดกฎหมายหรือ
          - ควันดำไหมครับ ท่อดังไหม ดัดแปลงแบบนี้
          - ใช้งบส่วนไหนมาแต่ง
          - ความเหมาะของหน่วยงานราชการ อยากทราบครับแต่งเพื่ออะไร ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากการแต่งรถ
          - ถ้าประชาชนแต่งแบบนี้บ้างจะโดนจับแปลงสภาพหรือไม่ 

สภ.คลองหอยโข่ง อวดกระบะตัวแรง

สภ.คลองหอยโข่ง อวดกระบะตัวแรง

          โดยพบว่าทางผู้โพสต์เข้ามาตอบกลับ ระบุว่า ถ้าแต่งอยู่ในกรอบกฎหมายกำหนดไม่ผิด รวมถึงอธิบายว่าส่วนใหญ่คนเข้าใจคำว่าการดัดแปลงรถกับการแต่งรถคืออันเดียวกันจริง ๆ ไม่ใช่ 

          อย่างไรก็ตาม หลังเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักขึ้น พบว่าขณะนี้ทางเจ้าของโพสต์ได้ปิดคอมเมนต์ในคลิปดังกล่าวแล้ว 

สภ.คลองหอยโข่ง อวดกระบะตัวแรง

สภ.คลองหอยโข่ง อวดกระบะตัวแรง

สภ.คลองหอยโข่ง อวดกระบะตัวแรง








เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไวรัล สภ.คลองหอยโข่ง อวดกระบะตัวแรง แต่งมาเต็มสูบ คนสงสัยทำได้เหรอ ? อัปเดตล่าสุด 26 ตุลาคม 2568 เวลา 16:31:25
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง อีฟ กาญจนา คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง แต่งกายไว้ทุกข์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย