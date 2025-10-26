ไวรัล สภ.คลองหอยโข่ง อวดกระบะตัวแรง แต่งมาเต็มสูบ คนสงสัยทำได้เหรอ ?

ไวรัล สภ.คลองหอยโข่ง อวดกระบะตัวแรง แต่งเครื่องมาเต็มสูบ อัปเกรดยันเบาะ - ล้อ ลั่นคิดจะหนีก็หนีไป รถสายตรวจมาแล้ว
อย่างไรก็ตาม หลังเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักขึ้น พบว่าขณะนี้ทางเจ้าของโพสต์ได้ปิดคอมเมนต์ในคลิปดังกล่าวแล้ว
เป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงอย่างมาก กรณีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่ง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เปิดคลิปโชว์รถกระบะสายตรวจที่ผ่านการแต่งมาทั้งคัน อัปเกรดเครื่องยนต์ ท่อ ล้อ เบรก แต่งใหม่ไม่เว้นแม้แต่เบาะนั่ง แถมยังมีการติกสติ๊กเกอร์ พร้อมขึ้นข้อความ "ตัวแรง สภ.คลองหอยโข่ง"
เพียงไม่กี่วัน คลิปนี้ก็กลายมาเป็นไวรัลกว่า 2.5 ล้านวิว โดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันมากมาย เช่น
- รถหลวงแต่งได้ด้วยเหรอ
- แต่งแบบนี้ไม่มีผิดกฎหมายหรือ
- ควันดำไหมครับ ท่อดังไหม ดัดแปลงแบบนี้
- ใช้งบส่วนไหนมาแต่ง
- ความเหมาะของหน่วยงานราชการ อยากทราบครับแต่งเพื่ออะไร ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากการแต่งรถ
- ถ้าประชาชนแต่งแบบนี้บ้างจะโดนจับแปลงสภาพหรือไม่
โดยพบว่าทางผู้โพสต์เข้ามาตอบกลับ ระบุว่า ถ้าแต่งอยู่ในกรอบกฎหมายกำหนดไม่ผิด รวมถึงอธิบายว่าส่วนใหญ่คนเข้าใจคำว่าการดัดแปลงรถกับการแต่งรถคืออันเดียวกันจริง ๆ ไม่ใช่
