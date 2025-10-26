คนขับรถบรรทุกจน ๆ เพิ่งรู้เป็นทายาทเศรษฐี ถูกขโมยชีวิตตั้งแต่เกิด ได้ชดเชยแค่ 8 ล้าน

คนขับรถบรรทุกจน ๆ ช็อกเพิ่งรู้เป็นทายาทเศรษฐี ถูกขโมยชีวิตตั้งแต่แรกเกิด ฟ้องโรงพยาบาล จ่ายชดเชย 8 ล้าน ซ้ำร้ายไร้โอกาสเจอหน้าพ่อแม่แท้ ๆ
วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานว่า คนขับรถบรรทุกชาวญี่ปุ่นผู้ยากจน ยื่นฟ้องโรงพยาบาลที่ทำคลอดเขา หลังค้นพบความจริงเรื่องที่ตัวเองถูกสลับตัวตั้งแต่แรกเกิด ต้องพลัดพรากจากพ่อแม่ที่ร่ำรวย เนื่องจากความผิดพลาดของพยาบาล ซึ่งศาลมีคำสั่งให้โรงพยาบาลจ่ายเงินชดเชยแก่เขา 38 ล้านเยน (ราว 8.1 ล้านบาท)
คดีที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2556 กลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งบนโลกออนไลน์ ท่ามกลางรายงานกรณีเด็กจีนหลายเคส ที่ถูกลักพาตัวไปยังแต่ยังเล็ก และเติบโตมาในครอบครัวยากจน ก่อนจะได้หวนกลับคืนสู่พ่อแม่ที่ร่ำรวยอีกครั้ง
ย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ศาลมีคำตัดสินให้โรงพยาบาลซา-อิคุคาอิ ในเขตซูมิดะ กรุงโตเกียว ของญี่ปุ่น จ่ายเงินชดเชยจำนวน 38 ล้านเยน ให้แก่ชายอายุ 60 ปี เนื่องจากความผิดพลาดที่ทางโรงพยาบาลสลับตัวเขากับทารกอีกคน ทันทีตั้งแต่หลังคลอดเมื่อปี 2496
เวลาผ่านไปนานถึง 6 ทศวรรษโดยที่ไม่มีใครรู้ความจริง จนกระทั่งกลุ่มลูกชายของครอบครัวที่ร่ำรวย ไม่พอใจกับพฤติกรรมของพี่ชายคนโต ที่ปฏิบัติต่อพ่อ
หลังจากแม่ของพวกเขาเสียชีวิต พี่ชายคนโตได้ยึดเอามรดกของแม่ ในส่วนที่ต้องตกเป็นของพ่อไป เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเลี้ยงดูพ่อ แต่สุดท้ายพี่ชายกลับส่งพ่อไปอยู่บ้านพักคนชรา
น้องชายสังเกตเห็นว่าพี่ชายหน้าตาไม่เหมือนพวกเขาเลย และจำได้ว่าครั้งหนึ่งแม่ผู้ล่วงลับเคยเล่าให้ฟังว่า เสื้อผ้าของทารกถูกเปลี่ยน หลังพยาบาลนำตัวพี่ชายที่เพิ่งคลอดไปอาบน้ำตอนอยู่ในโรงพยาบาล
ด้วยเหตุนี้น้อง ๆ จึงเก็บเอาก้นบุหรี่ที่พี่ชายโยนทิ้ง ส่งไปตรวจดีเอ็นเอในปี 2552 ซึ่งผลการตรวจยืนยันว่า พี่ชายคนนี้ ไม่ได้มีความเกี่ยวพันทางสายเลือดกับคนในครอบครัว
ในที่สุดเมื่อมีการตรวจสอบบันทึกของโรงพยาบาล ทางครอบครัวจึงสามารถแกะรอยไปจนเจอคนขับรถบรรทุกในกรุงโตเกียว ซึ่งเป็นลูกชายตัวจริงของพ่อ
ปรากฏว่าคนขับรถบรรทุกรายนี้เพิ่งเกิดได้เพียง 13 นาที ก่อนที่จะถูกสลับตัว ทำให้เขาไปอยู่กับอีกครอบครัว ซึ่งผู้เป็นพ่อเสียชีวิตตั้งแต่ตอนที่เขาอายุ 2 ขวบ นับจากนั้นเป็นต้นมา เขาต้องจมอยู่กับชีวิตที่ยากไร้ ในบ้านที่ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้า ต้องทำงานพิเศษควบคู่กับกับการเรียน กระทั่งจบชั้นมัธยมศึกษา ขณะที่แม่และเพื่อนบ้านมักบอกเขาอยู่เสมอ ว่าเขาดูไม่เหมือนกับพ่อแม่เลย
ในขณะที่ทารกซึ่งถูกสลับตัวไปอยู่กับบ้านที่ร่ำรวย มีชีวิตดี ๆ ได้รับการศึกษาที่ดี และกลายมาเป็นบอสใหญ่ของบริษัท ส่วนน้องชายอีก 3 คนของบ้านนั้นก็เป็นบุคคลระดับสูงของบริษัทเช่นกัน
กว่าคนขับรถบรรทุกจะรู้เรื่องพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด พวกท่านทั้ง 2 คนก็เสียชีวิตไปแล้ว
ด้านผู้พิพากษา มาซาโตชิ มิยาซากิ กล่าวว่า ศาลสนับสนุนคำกล่าวอ้างของคนขับรถบรรทุก เนื่องจากเขาถูกแยกจากพ่อแม่แท้ ๆ แทบจะทันทีตั้งแต่เกิด และไม่มีวันได้พบพวกท่านอีก และเขาก็สมควรได้รับเงินชดเชยนั้น เพราะเขาสมควรได้รับการเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง
ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP