กัน จอมพลัง โชว์สลิปโอน 50,000 คืนบอสณวัฒน์ เจอโวยกลับ ลั่นไม่ได้ต้องการเงินส่วนตัว

กัน จอมพลัง ลั่นโอนเงินส่วนตัว 50,000 คืน ณวัฒน์ อิสรไกรศีล แล้ว โอนเข้าบัญชีที่เปิดรับบริจาค พร้อมโชว์สลิป
จากดราม่าร้อนเกี่ยวกับมูลนิธิจอมพลัง ช่วยสู้ ซึ่งไม่ได้มีชื่อ กัน จอมพลัง เป็นประธานอย่างที่สังคมเข้าใจ ทำให้ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล โพสต์เดือด ประกาศขอเงินบริจาค 50,000 บาทคืน ซึ่ง กัน จอมพลัง เคยลั่นวาจาว่า หากไม่สบายใจจะโอนเงินส่วนตัวคืนให้ เนื่องจากเงินส่วนนั้นใช้ทำถนนไปหมดแล้วนั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กันจอมพลัง ช่วยสู้
อ่านข่าว : ดราม่าระอุ ! ณวัฒน์ ทวงเงินบริจาคคืน - กัน จอมพลัง ลั่นจะใช้เงินส่วนตัวคืนให้เอง
ล่าสุด (27 ตุลาคม 2568) กัน จอมพลัง ออกมาประกาศ ได้โอนเงินส่วนตัวจำนวน 50,000 บาท คืนให้แก่ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล เจ้าของมิสแกรนด์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยโดนกลับไปยังบัญชีที่บอสณวัฒน์ เปิดขอบริจาคเอาเงินให้ทหาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ณวัฒน์ อิสรไกรศีล - Mr.Nawat Itsaragrisilพร้อมกันนั้นยังเปิดสลิปหลักฐานการคืนเงิน พร้อมระบุว่า "หลักฐานการคืนครับ ส่วนท่านใดที่อยากช่วยสนับสนุนผมไม่ต้องโอนเข้าบัญชีผมนะครับ มาดู LIVE ปล่อยของและอุดหนุนของผมและชาวบ้านและแบรนด์ต่างๆผมโอเคแล้วครับ"
นอกจากนี้ยังชี้ว่า อย่าทำอะไรตามใจขอให้ตามกฏหมายจะดีที่สุด
