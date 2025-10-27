HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

กัน จอมพลัง โชว์สลิปโอน 50,000 คืนบอสณวัฒน์ เจอโวยกลับ ลั่นไม่ได้ต้องการเงินส่วนตัว

  
            กัน จอมพลัง ลั่นโอนเงินส่วนตัว 50,000 คืน ณวัฒน์ อิสรไกรศีล แล้ว โอนเข้าบัญชีที่เปิดรับบริจาค พร้อมโชว์สลิป

กัน จอมพลัง โชว์สลิปโอน 50,000 คืนบอสณวัฒน์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กันจอมพลัง ช่วยสู้ 

            จากดราม่าร้อนเกี่ยวกับมูลนิธิจอมพลัง ช่วยสู้ ซึ่งไม่ได้มีชื่อ กัน จอมพลัง เป็นประธานอย่างที่สังคมเข้าใจ ทำให้ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล โพสต์เดือด ประกาศขอเงินบริจาค 50,000 บาทคืน ซึ่ง กัน จอมพลัง เคยลั่นวาจาว่า หากไม่สบายใจจะโอนเงินส่วนตัวคืนให้ เนื่องจากเงินส่วนนั้นใช้ทำถนนไปหมดแล้วนั้น 

            อ่านข่าว : ดราม่าระอุ ! ณวัฒน์ ทวงเงินบริจาคคืน - กัน จอมพลัง ลั่นจะใช้เงินส่วนตัวคืนให้เอง 

            ล่าสุด (27 ตุลาคม 2568) กัน จอมพลัง ออกมาประกาศ ได้โอนเงินส่วนตัวจำนวน 50,000 บาท คืนให้แก่ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล เจ้าของมิสแกรนด์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยโดนกลับไปยังบัญชีที่บอสณวัฒน์ เปิดขอบริจาคเอาเงินให้ทหาร 

กัน จอมพลัง โชว์สลิปโอน 50,000 คืนบอสณวัฒน์
 ภาพจาก เฟซบุ๊ก ณวัฒน์ อิสรไกรศีล - Mr.Nawat Itsaragrisil

            พร้อมกันนั้นยังเปิดสลิปหลักฐานการคืนเงิน พร้อมระบุว่า "หลักฐานการคืนครับ ส่วนท่านใดที่อยากช่วยสนับสนุนผมไม่ต้องโอนเข้าบัญชีผมนะครับ มาดู LIVE ปล่อยของและอุดหนุนของผมและชาวบ้านและแบรนด์ต่างๆผมโอเคแล้วครับ"

กัน จอมพลัง โชว์สลิปโอน 50,000 คืนบอสณวัฒน์

กัน จอมพลัง โชว์สลิปโอน 50,000 คืนบอสณวัฒน์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กันจอมพลัง ช่วยสู้ 

            อย่างไรก็ตาม บอสณวัฒน์ ได้โพสต์ตอบโต้ว่า "ผมไม่ได้ต้องการเงินส่วนตัวของกัน ผมต้องการเงินคืนจากมูลนิธิ เพื่อให้เราหลุดพ้นการเกี่ยวโยง" พร้อมระบุว่า ตนได้แจ้งไปชัดเจนแล้วว่าตนไม่รับเงินส่วนตัว มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายของบริษัทมหาชน บริษัทเรายึดกฎหมายเป็นหลักคุณโอนเงินส่วนตัวมาคืนเราจะบันทึกทางการบัญชีว่าอะไร

            นอกจากนี้ยังชี้ว่า อย่าทำอะไรตามใจขอให้ตามกฏหมายจะดีที่สุด
 
กัน จอมพลัง โชว์สลิปโอน 50,000 คืนบอสณวัฒน์
 ภาพจาก เฟซบุ๊ก ณวัฒน์ อิสรไกรศีล - Mr.Nawat Itsaragrisil

กัน จอมพลัง โชว์สลิปโอน 50,000 คืนบอสณวัฒน์
 ภาพจาก เฟซบุ๊ก ณวัฒน์ อิสรไกรศีล - Mr.Nawat Itsaragrisil
 
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กัน จอมพลัง โชว์สลิปโอน 50,000 คืนบอสณวัฒน์ เจอโวยกลับ ลั่นไม่ได้ต้องการเงินส่วนตัว โพสต์เมื่อ 27 ตุลาคม 2568 เวลา 13:41:50 2,876 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง อีฟ กาญจนา คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง แต่งกายไว้ทุกข์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย