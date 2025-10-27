สาวเปิดใบเสร็จทางด่วน ขึ้น-ลงด่านเดียวกัน ทำไมราคาต่าง เตือนเช็กดูดี ๆ ทุกครั้ง

สาวงง ขับรถไปพร้อมกัน 2 คัน ขึ้น-ลง ด่านเดียวกัน แต่ถูกคิดเงินต่างกัน ชี้ถ้าไม่ไปพร้อมกัน 2 คันคงไม่รู้ เอาบิลมาเทียบ ชัดเลย
เป็นกรณีที่ได้รับความสนใจในขณะนี้ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ภาพใบเสร็จทางด่วน 2 ใบ พร้อมตั้งข้อสงสัย เหตุใดรถที่ขับไปพร้อมกัน 2 คัน ขึ้นและลงทางด่วนจากด่านเดียวกัน ถึงถูกคิดเงินในราคาต่างกัน เป็นความผิดพลาดที่เรียกว่าถ้าไม่ไปพร้อมกัน 2 คัน ก็ไม่รู้เลย...
โดยเจ้าของโพสต์ เล่าว่า ขับรถไปพร้อมกัน 2 คัน จากด่านปากน้ำ ขึ้นทางด่วน ไปลงด่านสุวรรณภูมิ พร้อมกัน 2 คัน ขับต่อกันมา (รับบัตรแล้วไปจ่ายทางลง) อะไรดลใจให้ เอาบิลทางด่วนมาดู
สรุปคันแรกโดน 60 + 15 รวม 75 บาท คันที่ 2 โดน 50 บาท ทั้ง ๆ ที่ขึ้นทางด่วนเดียวกัน ลงที่เดียวกัน เวลาไล่เลี่ยกัน...แต่จ่ายต่างกัน
เลยโทร. ไปเบอร์ 1543 สอบถามเจ้าหน้าที่ว่า "พี่คะพอดีเหตุการณ์เป็นงี้ ๆ ๆ ทำไมขึ้นทางด่วนมาด้วยกันเเล้วจ่ายราคาต่างกันคะ ทั้ง ๆ ที่ขับตามกันมา 2 คัน"
พนักงานปลายสายแจ้งว่า อาจจะเกิดจากการยิงเลขทะเบียนผิดพลาด... มีการทดลองระบบอยู่ อาจพลาดได้... (ถ้าคนไม่ได้ดูบิลหรือ ไม่รับบิล ขึ้นอีซี่พาสก็เช็คยากมาก) เเล้วเขาก็ถามว่าขึ้นลงสถานีไหน เราก็แจ้งไป ปากน้ำ-สุวรรณภูมิ 1
ปลายสายบอกต้องติดต่อไปด่านสุวรรณภูมิตรง แล้วให้เบอร์มา เราก็โอเค วางจากสาย 1543 โทร. ไปตามเบอร์ที่เขาให้มา พอปลายสายรับ แจ้งว่า ไม่ใช่ด่านที่รับผิดชอบ ปลายสายคืออีกด่านสุวรรณภูมิ 2 พร้อมให้เบอร์ติดต่อมา แต่เมื่อเราโทร.ไป สรุปกลายเป็นเบอร์ของด่านอื่น เลยทำอะไรให้ไม่ได้ ต้องโทร. กลับไป
เธอก็งง เบอร์ที่ 3 แจ้งว่าต้องโทร. หาที่ด่านสุวรรณภูมิ เธอจึงโทร. กลับไปเบอร์ที่ 2 อีกรอบ แจ้งว่าเบอร์ที่ให้มานั้นผิดด่าน เขาเลยขอเบอร์เธอไป แล้วจะติดต่อกลับ
รอสักพักโทร. กลับมา แจ้งว่า ระบบกล้องน่าจะผิดพลาดไม่สเถียร ทำให้จับทะเบียนว่ารถเราขึ้นมาจากบางขุนเทียน ? เจ้าหน้าที่เเจ้งว่าจะโอนเงินส่วนต่างคืน และขอเลขบัญชีเราไป
ทั้งนี้ เธอเลยอยากมาแชร์ประสบการณ์ที่เจอ เพื่อเตือนให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ ตรวจสอบบิล หรือค่าทางด่วนทุกครั้ง เพราะถ้าวันนี้เราขึ้นมาคันเดียวก็ไม่รู้เลยว่าเก็บเงินเราเกิน
ขณะที่บางคนตั้งข้อสังเกตว่า รหัสเข้าด่านบนใบเสร็จทั้ง 2 ใบ แสดงข้อมูลว่าขึ้นมาจากคนละด่าน จึงน่าจะเป็นผลทำให้ราคาต่างกัน ส่วนเหตุผลก็อาจจะเป็นตามที่เจ้าหน้าที่บอก
ทั้งนี้ สำหรับคนที่ใช้การจ่ายเงินผ่าน Easy Pass หากไม่ได้ใบเสร็จกระดาษ ก็สามารถตรวจเช็กข้อมูลได้ภายในแอปฯ เลย