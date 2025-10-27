HILIGHT
ช่างปูนทรงสืบ ขึ้นสองแถวบุกนานา รวบ 9 แก๊งต่างชาติค้ายานรก หลังคนรีวิวสุดระอา

 
             ช่างปูนทรงสืบ ขึ้นรถสองแถว บุกทลายเงามืดนานา รวบ 9 แก๊งผิวสีค้ายานรก ชี้ซ่อนยาเสพติดในปาก บางคนรีบกลืนทำลายหลักฐาน 

โหนมา อย่างเนียน
ภาพจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

             วานนี้ (26 ตุลาคม 2568) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจนครบาล ร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติด เปิดปฏิบัติการ ทลายเงามืดนานา : Take Down Black-Shadow ตามคำสั่งการของ พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ให้ตำรวจทุกหน่วยสแกนพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวปราบปรามอาชญากรรมแอบแฝง

             โดยตำรวจชุดลาดตระเวนออนไลน์ พบรีวิวท่องเที่ยวไทยในแพลตฟอร์ม Reddit ชี้เป้าชาวแอฟริกันผิวสีบางกลุ่ม มีพฤติการณ์ค้ายาเสพติด หลอกลวง ใช้ความรุนแรง จึงเปิดปฏิบัติการ นำมาสู่การจับกุมชาวไนจีเรีย 8 คน และชาวไทย 1 คน พร้อมของกลางเป็นโคเคน และข้อมูลการซื้อขายยาเสพติดจำนวนมาก นำตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
 
             โดยทางตำรวจนครบาล และตำรวจปราบปรามยาเสพติด เข้าปฏิบัติภารกิจด้วยการปลอมตัวเป็น "ช่างปูน" ขึ้นรถสองแถว และหญิงสาวตีเนียน ก่อนบุกรวบผู้ต้องหา 9 คนยกแก๊ง ซึ่งผู้ต้องหาวิ่งหนีกระเจิง บางรายกลืนยาเสพติดลงท้องเพื่อหนีความผิด บางคนพบว่าอมยาเสพติดไว้ในปาก เมื่อมีลูกค้าก็คายออกมาให้
 
             จากแผนประทุษกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ของกลุ่มชายผิวสีชาวแอฟริกา พบว่ามักลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทย โดยใช้พลาสติกห่อยาเสพติดไว้อย่างแน่นหนา และกลืนลงท้องเป็นจำนวนมาก จากนั้นจะนั่งเครื่องบินเข้ามายังประเทศไทย แล้วขับถ่ายยาเสพติดออกมา เพื่อนำมาขายตามแหล่งท่องเที่ยว

โหนมา อย่างเนียน
ภาพจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

            จากการขยายผลการจับกุมครั้งนี้ พบว่าเป็นขบวนการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาโดยเครื่องบิน ซึ่งจะนำยาเสพติดพันเทป ซุกซ่อนไว้ในปาก เมื่อถูกจับกุมก็จะกลืนยาเสพติดเข้าไปในท้องทันที ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่พบของกลาง 

            ในคดีนี้เราใช้การอำพรางจนสามารถเข้าถึงตัวคนร้ายได้ไว แต่ยังมีอีกหลายรายที่กลืนยาเสพติดไปได้ทัน ซึ่งขณะนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการให้ผู้ต้องหาดื่มนมและถ่ายท้องเพื่อพบของกลางเพิ่มเติม 
 
             ทั้งนี้ ระหว่างการจับกุมในย่านนานา มีชาวต่างชาติมากล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องจากกลุ่มคนผิวสีนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก



ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  



  



ช่างปูนทรงสืบ ขึ้นสองแถวบุกนานา รวบ 9 แก๊งต่างชาติค้ายานรก หลังคนรีวิวสุดระอา อัปเดตล่าสุด 27 ตุลาคม 2568
