สมาคมแบดฯ จ่อคุยยื้อ หมิว พรปวีณ์ ช่วยซีเกมส์ 2025 หลังขอถอนตัว - ระบายปัญหา

หมิว พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ นักแบดมินตันหญิงมือ 1 ของไทย ยื่นถอนตัวจากซีเกมส์ 2025 ชี้ไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีพอจากสมาคมแบดฯ ฝั่งสมาคม หวังยื้อตัว
ภาพจาก สำนักข่าวไทย
เป็นข่าวร้อนวงการกีฬา เมื่อวันนี้ (27 ตุลาคม 2568) สำนักข่าวไทย รายงานว่า หมิว พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ นักแบดมินตันหญิงมือ 1 ของไทย และมือ 6 ของโลก เข้ายื่นหนังสือถึงสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย เพื่อขอถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตัน ในกีฬาซีเกมส์ 2025
หมิว พรปวีณ์ แจ้งเหตุผลเบื้องต้นว่า ไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีพอจากสมาคมฯ นักกีฬาต้องแก้ไขปัญหาเองในหลายกรณี และไม่ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่หลายเรื่อง ทำให้คิดว่าไม่สามารถทำงานกับฝ่ายบริหารสมาคมชุดนี้ได้ เพราะหากยังเป็นแบบนี้อยู่ น้องชุดต่อไปคงไม่สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง เธอจึงตัดสินใจขอถอนตัว เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สำหรับเรื่องที่โดนตัดเบี้ยเลี้ยงเก็บตัวนักกีฬา จาก 60,000 บาท เหลือ 20,000 บาท เนื่องจากไม่ได้ทดสอบร่างกายครบตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกำหนดนั้น เธอไม่ได้ติดใจเรื่องเบี้ยเลี้ยง แต่สมาคมฯ ควรแจ้งกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่านักกีฬาแบดมินตันมีการแข่งทัวร์ตลอดทั้งปี อีกทั้งนักกีฬาไม่ทราบกฎข้อนี้มาก่อน ซึ่งเงินทั้งหมดก็ถูกใช้เป็นทุนในการฝึกซ้อม หรือค่าลูกแบด โดยเมื่อตนถอนตัวจากซีเกมส์ ก็ยินดีคืนเงินทั้งหมด
ขณะที่ นายอุดมศักดิ์ ชื่นครุฑ เลขาธิการสมาคมกีฬาแบดมินตัน ยืนยันว่าทางสมาคมฯ ต้องการให้ หมิว พรปวีณ์ รับใช้ทีมชาติในซีเกมส์ เพราะถือเป็นนักแบดมินตันมือท็อปของไทย โดยจะหาทางพูดคุยเจรจาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้กับทาง หมิว พรปวีณ์ กกท. และโอลิมปิกไทย ต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวไทย