ประสบการณ์นรก หนุ่มถูกเพื่อนหลอกขาย 6 หมื่น ให้แก๊งสแกมเมอร์ โดนบังคับกินหมู

หนุ่มมาเลเซียเล่าประสบการณ์นรก ถูกเพื่อนหลอกขาย 6 หมื่นให้แก๊งสแกมเมอร์กัมพูชา โดนช็อตไฟฟ้า แถมบังคับให้กินหมู
ภาพจาก Sinar Harian
วันที่ 28 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซ (World of Buzz) เผยเรื่องราวจากชายรายหนึ่งในมาเลเซีย ผู้ตกเป็นเหยื่อถูกเพื่อนหลอกขายให้กับแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา โดยถูกทำร้ายและทารุณกรรม รวมถึงถูกบังคับให้กินเนื้อหมู ก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือจนหนีรอดออกมาได้ จึงมาเปิดเผยประสบการณ์ฝันร้ายราวกับนรก
โจ (นามสมมุติ) อายุ 36 ปี ทำงานขายอาหารในรัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย อยู่ ๆ วันหนึ่งมีเพื่อนของเขามาเสนองานให้เขาไปทำที่กัมพูชา เขาบอกว่าเป็นงานขายอาหารลักษณะคล้ายกับที่ทำอยู่ โดยอ้างว่าจะได้ค่าจ้างสูงถึงเดือนละ 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 48,500 บาท)
โจจึงตัดสินใจตกลงไปทำงานดังกล่าว โดยที่ไม่รู้ว่ากำลังถูกเพื่อนหลอก ทุกอย่างดูดีไปหมด เพื่อนของเขาซื้อตั๋วเครื่องบินให้ แถมยังให้เงินติดตัวไปอีก 2,000 ริงกิต (ราว 15,000 บาท) จนกระทั่งไปถึงกัมพูชา เพื่อนของเขาได้โทรศัพท์มาขอโทษ โดยอ้างว่าถูกแก๊งมิจฉาชีพบังคับให้ทำ
ภาพจาก Sinar Harian
วันที่ 5 เมษายน 2568 เมื่อไปถึงกัมพูชา โจได้รับเครื่องดื่มที่ทำให้เกิดอาการประสาทหลอน เขาถูกส่งตัวไปที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่ง ก่อนจะถูกนำตัวไปยังศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานใหญ่ เขาถูกบังคับให้เข้ากะทำงานวันละ 14 ชั่วโมง โดยเขามีหน้าที่ต้องโทรศัพท์ไปหลอกลวงคน ซึ่งมีเหยื่อหลายคนที่เผชิญชะตากรรมเดียวกัน
โจ เล่าว่า "ที่ศูนย์แห่งนั้นมีหอพักและอุปกรณ์เทคโนโลยีครบครัน ผมถูกบังคับให้ทำงานโทรศัพท์ไปหลอกคน โดยปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการการสื่อสารและมัลติมีเดียแห่งมาเลเซีย"
ผู้ดูแลที่นั่นบังคับให้เขาทำยอดให้ได้ 50,000-100,000 ริงกิต (ราว 380,000-770,000 บาท) ต่อเดือน ไม่เช่นนั้นเขาจะถูกทรมานและขังไว้ในห้องโดยไม่มีอาหาร มีเพียงน้ำเปล่าขวดเดียว นอกจากนี้ เขายังถูกบังคับให้กินเนื้อหมู ซึ่งเป็นการจงใจเพราะรู้ว่าเป็นข้อห้ามของชาวมุสลิม เขาสังเกตว่ามีชาวมาเลเซียกว่า 40 คนติดอยู่ในสำนักงานใหญ่
หลายเดือนผ่านไปที่โจเหมือนตกอยู่ในนรก กระทั่งในเดือนสิงหาคม โจและชาวมาเลเซียอีก 4 คน ได้รับแจ้งจากกลุ่มอาชญากรว่าจะถูกนำตัวไปที่ชายแดนลาวเพื่อใช้เป็นแรงงานบังคับหรือขอทาน พร้อมให้โทรศัพท์มือถือมา 2 เครื่อง พวกเขาจึงฉวยโอกาสหลบหนี ใช้โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือไปยังสภานิติบัญญัติรัฐยะโฮร์ จนได้รับการช่วยเหลือออกมาได้ในที่สุด
ขอบคุณข้อมูลจาก World of Buzz