สดุดี นศ.พยาบาล จิรวดี หยุดช่วยคนเจ็บหลังฉลองวันเกิด เจออุบัติเหตุซ้ำซ้อน ถูกรถชนเสียชีวิต

อาลัย นศ.พยาบาลวัย 22 ปี หยุดรถช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์หลังฉลองวันเกิด แต่กลับถูกรถชนซ้ำเสียชีวิต ด้านสามีกู้ภัยบาดเจ็บสาหัส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Highway Police Thailand 1193
ภาพจาก เฟซบุ๊กHighway Police Thailand 1193
วันที่ 29 ตุลาคม 2568 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า เมื่อเวลา 03.30 น. เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน 5 คัน เหตุเกิดบนถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 ขาเข้าพัทยา ช่วง กม.ที่ 86+900 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ที่เกิดเหตุพบรถพ่วง 18 ล้อ สภาพท้ายรถถูกชนอย่างแรง โดยมีรถโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีบรอนซ์ ชนติดอยู่บริเวณขอบถนนติดกับแบริเออร์ ใกล้กันพบรถยนต์เก๋งโตโยต้า แคมรี่ สีดำ สภาพพังเสียหายยับเยิน รถยนต์ไฟฟ้า GAC AION Y Plus สีขาว และรถเก๋งเอ็มจี สีขาว สภาพด้านหน้าพังเสียหาย
ในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตจำนวน 3 ราย ทราบชื่อต่อมาคือ นายภานุพันธ์ อายุ 40 ปี คนขับรถโตโยต้าแคมรี่ สีดำ , นาย JEON KIYOUNG อายุ 43 ปี สัญชาติเกาหลี ซึ่งโดยสารมากับนายภานุพันธ์ และ น.ส.จิรวดี อายุ 22 ปี นักศึกษาพยาบาล ชาว จ.ศรีสะเกษ เป็นพลเมืองดีที่ลงจากรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อช่วยโบกรถและโทร. แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย ก่อนถูกรถเก๋งเอ็มจีที่ขับตามหลังมามองไม่เห็น พุ่งชนเข้าอย่างแรง นอกจากนี้ ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 5 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลในพื้นที่
ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า เหตุเกิดจากรถฟอร์จูนเนอร์ เสียหลักชนท้าย รถพ่วง ก่อนที่รถแคมรี่ จะพุ่งชนชนแบริออร์ จากนั้น น.ส.จิรวดี ได้โทร. แจ้งกู้ภัยและได้ลงไปโบกรถ ก่อนจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน รถเก๋งเอ็มจีขับมาด้วยความเร็วมองไม่เห็น พุ่งชน น.ส.จิรวดี เข้าอย่างจัง ทำให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ โดยตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างละเอียดต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊กHighway Police Thailand 1193
ภาพจาก เฟซบุ๊กHighway Police Thailand 1193
โดยศพของ น.ส.จิรวดี ทางญาติได้นำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศล ณ วัดบ้านโพง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ขอสดุดีความดี จิตอาสา ความเสียสละ และขอผลบุญจงช่วยส่งผลให้ดวงวิญญาณของน้องจิรวดี ท่อนทองแดง ไปสู่สวรรค์อย่างสงบ และพบกับความสุขในภพใหม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อาสากู้ภัยสว่างรัตนตรัย สระบุรี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อาสากู้ภัยสว่างรัตนตรัย สระบุรี
ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3
ภาพ 1
ภาพ 2-3
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อาสากู้ภัยสว่างรัตนตรัย สระบุรี
ภาพ 4-6
ภาพจาก เฟซบุ๊กHighway Police Thailand 1193