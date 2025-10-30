HILIGHT
สดุดี นศ.พยาบาล จิรวดี หยุดช่วยคนเจ็บหลังฉลองวันเกิด เจออุบัติเหตุซ้ำซ้อน ถูกรถชนเสียชีวิต

 
           อาลัย นศ.พยาบาลวัย 22 ปี หยุดรถช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์หลังฉลองวันเกิด แต่กลับถูกรถชนซ้ำเสียชีวิต ด้านสามีกู้ภัยบาดเจ็บสาหัส
สดุดี นศ.พยาบาล พลเมืองดีหยุดรถช่วยคนเจ็บ แต่ถูกรถชนเสียชีวิต
 ภาพจาก เฟซบุ๊ก Highway Police Thailand 1193

สดุดี นศ.พยาบาล พลเมืองดีหยุดรถช่วยคนเจ็บ แต่ถูกรถชนเสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊กHighway Police Thailand 1193

         วันที่ 29 ตุลาคม 2568 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า เมื่อเวลา 03.30 น. เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน 5 คัน เหตุเกิดบนถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 ขาเข้าพัทยา ช่วง กม.ที่ 86+900 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ที่เกิดเหตุพบรถพ่วง 18 ล้อ สภาพท้ายรถถูกชนอย่างแรง โดยมีรถโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีบรอนซ์ ชนติดอยู่บริเวณขอบถนนติดกับแบริเออร์ ใกล้กันพบรถยนต์เก๋งโตโยต้า แคมรี่ สีดำ สภาพพังเสียหายยับเยิน รถยนต์ไฟฟ้า GAC AION Y Plus สีขาว และรถเก๋งเอ็มจี สีขาว สภาพด้านหน้าพังเสียหาย

          ในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตจำนวน 3 ราย ทราบชื่อต่อมาคือ นายภานุพันธ์ อายุ 40 ปี คนขับรถโตโยต้าแคมรี่ สีดำ , นาย JEON KIYOUNG อายุ 43 ปี สัญชาติเกาหลี ซึ่งโดยสารมากับนายภานุพันธ์ และ น.ส.จิรวดี อายุ 22 ปี นักศึกษาพยาบาล ชาว จ.ศรีสะเกษ เป็นพลเมืองดีที่ลงจากรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อช่วยโบกรถและโทร. แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย ก่อนถูกรถเก๋งเอ็มจีที่ขับตามหลังมามองไม่เห็น พุ่งชนเข้าอย่างแรง นอกจากนี้ ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 5 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลในพื้นที่

          ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า เหตุเกิดจากรถฟอร์จูนเนอร์ เสียหลักชนท้าย รถพ่วง ก่อนที่รถแคมรี่ จะพุ่งชนชนแบริออร์ จากนั้น น.ส.จิรวดี ได้โทร. แจ้งกู้ภัยและได้ลงไปโบกรถ ก่อนจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน รถเก๋งเอ็มจีขับมาด้วยความเร็วมองไม่เห็น พุ่งชน น.ส.จิรวดี เข้าอย่างจัง ทำให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ โดยตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างละเอียดต่อไป

สดุดี นศ.พยาบาล พลเมืองดีหยุดรถช่วยคนเจ็บ แต่ถูกรถชนเสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊กHighway Police Thailand 1193

สดุดี นศ.พยาบาล พลเมืองดีหยุดรถช่วยคนเจ็บ แต่ถูกรถชนเสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊กHighway Police Thailand 1193

          ต่อมา เฟซบุ๊ก อาสากู้ภัยสว่างรัตนตรัย สระบุรี  โพสต์ระบุว่า ในนามอาสากู้ภัยสว่างรัตนตรัยสระบุรี ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัว น.ส.จิรวดี  ท่อนทองแดง อายุ 22 ปี พลเมืองดี เป็นภรรยา ของอาสากู้ภัยสว่างรัตนตรัยสระบุรี นายวันเฉลิม อันชูนี (บาดเจ็บสาหัส) ขณะที่เดินทางไปเที่ยวฉลองวันเกิดของน้องจิรวดี และพบอุบัติเหตุระหว่างทางแล้วลงไปช่วยเหลือ แต่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน มีผู้บาดเจ็บ 5 ราย เสียชีวิต 3 ราย 

          โดยศพของ น.ส.จิรวดี ทางญาติได้นำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศล ณ วัดบ้านโพง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ขอสดุดีความดี จิตอาสา ความเสียสละ และขอผลบุญจงช่วยส่งผลให้ดวงวิญญาณของน้องจิรวดี ท่อนทองแดง ไปสู่สวรรค์อย่างสงบ และพบกับความสุขในภพใหม่

สดุดี นศ.พยาบาล พลเมืองดีหยุดรถช่วยคนเจ็บ แต่ถูกรถชนเสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อาสากู้ภัยสว่างรัตนตรัย สระบุรี 

สดุดี นศ.พยาบาล พลเมืองดีหยุดรถช่วยคนเจ็บ แต่ถูกรถชนเสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อาสากู้ภัยสว่างรัตนตรัย สระบุรี 


ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3 

ภาพ 1



ภาพ 2-3
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อาสากู้ภัยสว่างรัตนตรัย สระบุรี 

ภาพ 4-6
ภาพจาก เฟซบุ๊กHighway Police Thailand 1193




สดุดี นศ.พยาบาล จิรวดี หยุดช่วยคนเจ็บหลังฉลองวันเกิด เจออุบัติเหตุซ้ำซ้อน ถูกรถชนเสียชีวิต โพสต์เมื่อ 30 ตุลาคม 2568
