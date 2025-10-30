HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไขเงื่อนงำ ! หญิงไทยตกตึกดับที่ปอยเปต ส่อถูกจัดฉากว่าจบชีวิตเอง พัวพันเงินปริศนา 18 ล้าน

 
            เปิดพิรุธคดี หญิงไทยตกตึกปอยเปต พบร่องรอยที่เกิดเหตุอาจไม่ใช่การตกมาเอง เผยอาจเชื่อมโยงเงินเทรดหุ้น18 ล้านบาทที่หายไป ครอบครัวสงสัยถูกฆาตกรรม

หญิงไทยตกตึกปอยเปต
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

            วันที่ 30 ตุลาคม 2568 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 รายงานว่า วานนี้ (29 ตุลาคม) เจ้าหน้าที่ไทยได้รับรายงานว่า เกิดเหตุหญิงไทยตกจากชั้น 3 ของอาคารแห่งหนึ่ง ภายในเมืองปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา พยานในที่เกิดเหตุให้ข้อมูลว่า ได้ยินเสียงดังคล้ายของตกกระแทกพื้นอย่างรุนแรง ก่อนพบหญิงคนหนึ่งนอนอยู่กับพื้นในสภาพหายใจรวยริน จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าช่วยเหลือ

            ตำรวจเมืองปอยเปตและหน่วยแพทย์ฉุกเฉินของกัมพูชามาถึงจุดเกิดเหตุ ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าหญิงคนดังกล่าวเสียชีวิตแล้ว เจ้าหน้าที่จึงปิดกั้นพื้นที่และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดโดยรอบ เพื่อหาสาเหตุการตกลงมาอย่างละเอียด

หญิงไทยตกตึกปอยเปต
ข่าวเที่ยงช่องวัน

            จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ไทย ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ นางสาวกนกวัน หรือใบหม่อน อายุ 27 ปี ชาวจังหวัดขอนแก่น ตำรวจฝ่ายกัมพูชาสอบถามพยานแวดล้อม ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ตายเดินวนเวียนอยู่ภายในอาคารตั้งแต่ช่วงกลางคืน ก่อนจะตกลงมาจากชั้น 3 ของอาคาร เบื้องต้นทางการกัมพูชาประสานสำนักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชาให้รับทราบ และเตรียมดำเนินการส่งมอบศพให้ญาติฝั่งไทย เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนา

            เบื้องต้นพบว่าอาคารที่เกิดเหตุ เป็นอาคารสูง 5 ชั้น มี 5 คูหา ตั้งอยู่ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ประมาณ 500 เมตร จุดที่หญิงไทยตกลงมาเป็นคูหาฝั่งขวาสุด บริเวณรอบอาคารอยู่ติดกับสำนักงานศุลกากรกัมพูชาประจำกรุงปอยเปต และฝั่งตรงข้ามมีป้อมตำรวจท่องเที่ยวกัมพูชาตั้งอยู่ 

            ข้อมูลจากศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนภาคตะวันออก (IMF) พบว่า เจ้าของอาคารเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรกัมพูชา ปล่อยพื้นที่ให้ชาวจีนเช่าทำธุรกิจ โดย
คนในพื้นที่ยืนยันว่า อาคารดังกล่าวถูกใช้เป็นสถานที่เทรดหุ้นออนไลน์ มีลักษณะปิดตาย ห้ามเข้า-ออก พนักงานภายในจึงมีลักษณะคล้ายถูกกักขัง

หญิงไทยตกตึกปอยเปต
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

            นายเบิร์ด ตัวแทนศูนย์ IMF ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ธุรกิจเทรดหุ้นดังกล่าวน่าจะเข้าข่ายหลอกลวง (Scam) แต่เจ้าของอาคารพยายามให้ข่าวว่า ผู้ตายเมายาและกระโดดลงมาเอง เพื่อปกปิดการกระทำที่อาจผิดกฎหมาย ากการสังเกตรูปภาพของศพพบความผิดปกติหลายจุด เช่น เป้ากางเกงมีร่องรอยถูกกระชากจนขาด และบริเวณจุดพบศพไม่มีเลือดเลย ซึ่งหากเป็นการกระโดดเอง ศพไม่น่าจะอยู่ในสภาพเช่นนั้น จึงคาดว่าอาจเสียชีวิตก่อนแล้วถูกนำศพมาโยนทิ้ง

            เมื่อตรวจสอบเชิงลึกยังพบข้อมูลว่า มีเงินเทรดหุ้นหายไปจำนวน 18 ล้านบาท ผู้ตายเป็นหนึ่งในสองคนที่เกี่ยวข้องกับเงินดังกล่าว เงินถูกโอนผ่านบัญชีม้าหลายทอด ซึ่งได้มอบหลักฐานให้ตำรวจแล้ว แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เพราะเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย

หญิงไทยตกตึกปอยเปต
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

            ส่วนบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมา บริเวณหน้าด่านถาวรบ้านคลองลึก นายสรายุทธ น้าชายของผู้ตาย ที่เดินทางมารอรับร่างน้องใบหม่อน เปิดเผยว่า หลังแม่ของใบหม่อนโทร. มาแจ้งข่าว รู้สึกตกใจและเสียใจอย่างมาก ขณะนี้ครอบครัวเตรียมเอกสารให้เพื่อนนำไปดำเนินเรื่องรับศพกลับมาบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดขอนแก่น ส่วนมารดาของผู้ตายกำลังเดินทางกลับมาจากจังหวัดระยอง

            น้าชาย ตั้งข้อสังเกตว่า การตายของหลานดูผิดธรรมชาติมาก เพราะหากตกจากที่สูง ทำไมไม่มีเลือดไหลออกมา พร้อมวอนรัฐบาลไทยช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อหาความยุติธรรมให้ครอบครัว

หญิงไทยตกตึกปอยเปต
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์



ขอบคุณข้อมูลจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์





เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไขเงื่อนงำ ! หญิงไทยตกตึกดับที่ปอยเปต ส่อถูกจัดฉากว่าจบชีวิตเอง พัวพันเงินปริศนา 18 ล้าน โพสต์เมื่อ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 15:45:51 1,541 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง ติดริบบิ้นไว้อาลัย ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ แรร์เอิร์ธ คืออะไร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย