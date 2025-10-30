ไขเงื่อนงำ ! หญิงไทยตกตึกดับที่ปอยเปต ส่อถูกจัดฉากว่าจบชีวิตเอง พัวพันเงินปริศนา 18 ล้าน

เปิดพิรุธคดี หญิงไทยตกตึกปอยเปต พบร่องรอยที่เกิดเหตุอาจไม่ใช่การตกมาเอง เผยอาจเชื่อมโยงเงินเทรดหุ้น18 ล้านบาทที่หายไป ครอบครัวสงสัยถูกฆาตกรรม
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
วันที่ 30 ตุลาคม 2568 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 รายงานว่า วานนี้ (29 ตุลาคม) เจ้าหน้าที่ไทยได้รับรายงานว่า เกิดเหตุหญิงไทยตกจากชั้น 3 ของอาคารแห่งหนึ่ง ภายในเมืองปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา พยานในที่เกิดเหตุให้ข้อมูลว่า ได้ยินเสียงดังคล้ายของตกกระแทกพื้นอย่างรุนแรง ก่อนพบหญิงคนหนึ่งนอนอยู่กับพื้นในสภาพหายใจรวยริน จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าช่วยเหลือ
ตำรวจเมืองปอยเปตและหน่วยแพทย์ฉุกเฉินของกัมพูชามาถึงจุดเกิดเหตุ ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าหญิงคนดังกล่าวเสียชีวิตแล้ว เจ้าหน้าที่จึงปิดกั้นพื้นที่และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดโดยรอบ เพื่อหาสาเหตุการตกลงมาอย่างละเอียด
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ไทย ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ นางสาวกนกวัน หรือใบหม่อน อายุ 27 ปี ชาวจังหวัดขอนแก่น ตำรวจฝ่ายกัมพูชาสอบถามพยานแวดล้อม ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ตายเดินวนเวียนอยู่ภายในอาคารตั้งแต่ช่วงกลางคืน ก่อนจะตกลงมาจากชั้น 3 ของอาคาร เบื้องต้นทางการกัมพูชาประสานสำนักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชาให้รับทราบ และเตรียมดำเนินการส่งมอบศพให้ญาติฝั่งไทย เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนา
เบื้องต้นพบว่าอาคารที่เกิดเหตุ เป็นอาคารสูง 5 ชั้น มี 5 คูหา ตั้งอยู่ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ประมาณ 500 เมตร จุดที่หญิงไทยตกลงมาเป็นคูหาฝั่งขวาสุด บริเวณรอบอาคารอยู่ติดกับสำนักงานศุลกากรกัมพูชาประจำกรุงปอยเปต และฝั่งตรงข้ามมีป้อมตำรวจท่องเที่ยวกัมพูชาตั้งอยู่
ข้อมูลจากศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนภาคตะวันออก (IMF) พบว่า เจ้าของอาคารเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรกัมพูชา ปล่อยพื้นที่ให้ชาวจีนเช่าทำธุรกิจ โดย
คนในพื้นที่ยืนยันว่า อาคารดังกล่าวถูกใช้เป็นสถานที่เทรดหุ้นออนไลน์ มีลักษณะปิดตาย ห้ามเข้า-ออก พนักงานภายในจึงมีลักษณะคล้ายถูกกักขัง
เมื่อตรวจสอบเชิงลึกยังพบข้อมูลว่า มีเงินเทรดหุ้นหายไปจำนวน 18 ล้านบาท ผู้ตายเป็นหนึ่งในสองคนที่เกี่ยวข้องกับเงินดังกล่าว เงินถูกโอนผ่านบัญชีม้าหลายทอด ซึ่งได้มอบหลักฐานให้ตำรวจแล้ว แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เพราะเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย
ส่วนบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมา บริเวณหน้าด่านถาวรบ้านคลองลึก นายสรายุทธ น้าชายของผู้ตาย ที่เดินทางมารอรับร่างน้องใบหม่อน เปิดเผยว่า หลังแม่ของใบหม่อนโทร. มาแจ้งข่าว รู้สึกตกใจและเสียใจอย่างมาก ขณะนี้ครอบครัวเตรียมเอกสารให้เพื่อนนำไปดำเนินเรื่องรับศพกลับมาบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดขอนแก่น ส่วนมารดาของผู้ตายกำลังเดินทางกลับมาจากจังหวัดระยอง
น้าชาย ตั้งข้อสังเกตว่า การตายของหลานดูผิดธรรมชาติมาก เพราะหากตกจากที่สูง ทำไมไม่มีเลือดไหลออกมา พร้อมวอนรัฐบาลไทยช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อหาความยุติธรรมให้ครอบครัว
