สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จร่วมไลฟ์ใน TikTok ของช่างแต่งพระพักตร์ส่วนพระองค์ ก่อนจะตรัสตอบชาวเน็ตด้วยพระอารมณ์ขัน
ภาพจาก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya
เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างรอยยิ้มให้พสกนิกรทั่วไทย เมื่อ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จร่วมไลฟ์ใน TikTok ของ อาจารย์ฟูก ภูวษา ช่างแต่งพระพักตร์ส่วนพระองค์ ก่อนจะตรัสตอบชาวเน็ตด้วยพระอารมณ์ขัน
ช่วงหนึ่ง ในขณะที่ช่างแต่งพระพักตร์ส่วนพระองค์ของ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี กำลังถ่ายทอดสดผ่าน TikTok เพื่อเตรียมเครื่องสำอางสำหรับงานแฟชั่นโชว์คอลเลกชันใหม่ของแบรนด์ SIRIVANNAVARI พระองค์หญิงฯ ก็ทรงเสด็จเข้ามาร่วมไลฟ์ด้วยพระองค์เอง ท่ามกลางความประหลาดใจและปลื้มปีติของผู้ชมในขณะนั้น
ภาพจาก TikTok Fookiebeautyofficial
ภาพจาก TikTok Fookiebeautyofficial
เมื่อมีชาว TikTok แสดงความคิดเห็นว่า "หน้าเหมือนองค์หญิงเลยค่ะ" พระองค์หญิงทรงตรัสตอบอย่างอารมณ์ดีว่า "ก็องค์หญิงจ้ะ" พร้อมทรงพระสรวลอย่างอ่อนโยน ทำให้บรรยากาศในไลฟ์เต็มไปด้วยความชื่นชมและความสุขจากพสกนิกร
จากนั้นยอดผู้ชมไลฟ์พุ่งขึ้นหลักหมื่นในเวลาไม่นาน ขณะที่ผู้ซึ่งรับชมไลฟ์ต่างพร้อมใจกันส่งของขวัญและข้อความถวายความชื่นชมในความน่ารัก เป็นกันเอง และทรงพระสิริโฉมงดงามสมพระเกียรติของ พระองค์หญิงฯ ถือเป็นมิติใหม่ของพสกนิกรชาวไทยในการได้เฝ้าติดตามพระราชวงศ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์
ภาพจาก TikTok Fookiebeautyofficial
ภาพจาก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya