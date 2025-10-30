บี้ เดอะสกา ตอบชัดแล้ว Ska หมูกระทะ ยังอยู่ไหม พร้อมฝากประโยคจี๊ดถึงคนที่เข้ามาปั่น

บี้ เดอะสกา ตอบตรง ๆ ครั้งแรก หลังเจอคนเมนต์ถึง Ska หมูกระทะ ระบุชัดตอนนี้ยังทำอยู่ไหม พร้อมฝากคำพูดตอบโต้ถึงคนที่เข้ามาปั่นเรื่องนี้
ภาพจาก TikTok @bietheska
เป็นหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์ยุคบุกเบิกในโลกออนไลน์ สำหรับ บี้ เดอะสกา ซึ่งโด่งดังจากการทำคลิปเรียกยรอยยิ้มให้กับผู้คนบนโลกออนไลน์ และนอกจากจะเป็นยูทูบเบอร์แล้ว บี้ ยังเคยสร้างความฮือฮาด้วยการเปิดตัว Ska หมูกระทะ ในปี 2565 ซึ่งช่วงหนึ่ง บี้ เผยถึงแผนธุรกิจนี้ว่า จะเปิดให้บริการครบ 100 สาขาภายในระยะเวลา 5 ปี แต่ระหว่างนั้นก็เจอดราม่าเรื่องของปริมาณเมื่อเทียบกับราคา จนเวลาผ่านไปก็เริ่มมีชาวเน็ตตั้งข้อสงสงสัยว่า ร้านหมูกระทะของบี้ยังเปิดอยู่หรือไม่ เพราะบางคนเดินทางไปตามโลเคชั่นของร้าน กลับพบว่าร้านไม่เปิดหรือกลายเป็นร้านอื่นไปแล้วนั้น
ล่าสุด (27 ตุลาคม 2568 ) บี้ เดอะสกา โพสต์คลิปที่สร้างจาก AI เป็นตัวละครที่เหมือนกับตัวเองเดินทางไปตามสถานที่ต่าง ๆ รอบโลก โดยในคลิปแรกตั้งชื่อว่า "สำรวจพีระมิด มีอะไรซ่อนอยู่ข้างใน ep.1"
ปรากฏว่าในช่องคอมเมนต์ มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งคอมเมนต์ว่า "พาไปเที่ยวร้าน Ska หมูกระทะหน่อยครับ"
ด้าน บี้ เดอะสกา ได้เข้าไปตอบกลับว่า "ผมไม่ได้ทำนานแล้วนะครับ ถ้าไม่ทราบอันนี้ผมอัปเดตให้นะ แต่ถ้ารู้แล้วหรืออยากแค่มาปั่น ก็คงเป็นตัวตนของคุณเอง คุณคงมีความสุข ที่ได้เมนต์ แล้วมีคนกดไลก์ชอบคอมเมนต์คุณ ส่วนผมคงเปลี่ยนอะไรไม่ได้ ผมทำคอนเทนต์ของผม เห็นผมเป็นคนสาธารณะ คุณก็ใส่ผมเต็มที่เลย"
เรียกว่าการตอบครั้งนี้ เป็นการเฉลยคำถามองชาวเน็ตด้วยตัวเองครั้งแรก ว่า Ska หมูกระทะ หายไปไหน ซึ่งที่ผ่านมาคาดว่า บี้ เดอะสกา ต้องรับมือกับคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้มาในตลอด จนในท้ายที่สุดก็ต้องชี้แจงให้หมดข้อสงสัยถึงเรื่องนี้ไปได้ไม่มากก็น้อย
