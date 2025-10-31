HILIGHT
น้องไกด์ ฮีโร่หนุ่มเซเว่นฯ เสี่ยงชีวิตเข้าช่วยคนในบ้านที่ไฟไหม้ ปลอดภัยทั้งชีวิตและของมีค่า

 
            เปิดเรื่องราว น้องไกด์ พนักงานเซเว่นฯ กล้าหาญเข้าช่วยคนไฟไหม้บ้านอย่างไม่ลังเล จนปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก น้องเมย์ สุริษา 

            กลายเป็นเรื่องราวที่สร้างความประทับใจในโลกออนไลน์ กรณีวันที่ 25 ตุลาคม 2568 เจ้าของบ้านหลังหนึ่ง โพสต์เล่าเหตุเพลิงไหม้บ้านใน จ.กาญจนบุรี  ซึ่งขณะเปลวไฟลุกลามจากบริเวณโต๊ะทีวีไปทั่วชั้นสองของบ้าน แม้พยายามตั้งสติวิ่งขึ้นไปดับไฟด้วยตนเอง แต่ด้วยควันหนาทึบและเปลวไฟแรงจนไม่สามารถดับไฟด้วยตัวคนเดี่ยวไหว

            ปรากฏว่าในจังหวะนั้น มีฮีโร่ใจกล้า โผล่มาช่วยชีวิตคือ น้องไกด์ พนักงานเซเว่นอีเลฟเว่น สาขา ปตท.วังสารภี ได้ขี่รถผ่านมาและเห็นเหตุการณ์ จึงรีบวิ่งฝ่าควันไฟขึ้นไปบนชั้นสองเพื่อช่วยดับไฟอย่างไม่ลังเล น้องไกด์พยายามช่วยจนเพลิงสงบ และยังคงอยู่ในที่เกิดเหตุจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย แม้เลยเวลาทำงานแล้วก็ตาม

            สิ่งที่สร้างความซาบซึ้งใจให้เจ้าของบ้านมากที่สุด คือ ขณะที่คุณแม่ของเธอลืมของมีค่าไว้ภายในบ้าน และอยู่ในอาการตกใจ น้องไกด์ยังอาสาฝ่าควันกลับเข้าไปอีกครั้งเพื่อช่วยนำของออกมา ทั้งที่ยังมีไฟลุกอยู่บางส่วน ถือเป็นการกระทำที่เสี่ยงอันตรายและเปี่ยมด้วยน้ำใจอย่างแท้จริง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก น้องเมย์ สุริษา 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก น้องเมย์ สุริษา 

            หลังเหตุการณ์สงบ เจ้าของบ้านโพสต์ขอบคุณและชื่นชม น้องไกด์ ผ่านโซเชียล พร้อมระบุว่า "ขอแสดงความนับถือในความกล้าหาญและหัวใจของน้องอย่างสุดซึ้ง หากวันนั้นไม่มีน้อง เราอาจไม่ปลอดภัยแบบนี้ ขอบคุณมากจริง ๆ " 

            เรื่องราวนี้ได้รับการพูดถึงและแชร์ต่อเป็นจำนวนมาก ซึ่งความกล้าหาญของ น้องไกด์ ได้สร้างความประทับใจ ให้กับผู้คนในโลกออนไลน์ จนตามมาซึ่งเสียงชื่นชมและให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก

ภาพจาก เฟซบุ๊ก น้องเมย์ สุริษา 

            ต่อมา วันที่ 29 ตุลาคม ทางเพจ ปตท.วังสารภี โพสต์ภาพที่หน่วยงานเข้ามอบรางวัลพกย่องให้กับ น้องไกด์ พร้อมระบุว่า 7-Elevenปตท.วังสารภี ขอชื่นชม น้องไกด์ พนักงาน Delivery ผู้ไม่เพิกเฉยต่อเหตุฉุกเฉิน ด้วยความกล้าหาญและมีสติ น้องไกด์ได้ช่วยเหลือผู้อื่นจากเหตุเพลิงไหม้ ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำความดี 7-Eleven ปตท.วังสารภี ได้มอบเงินรางวัลให้กับน้องไกด์ พร้อมขอชื่นชมในน้ำใจและจิตสำนึกที่น่ายกย่อง ขอให้น้องไกด์รักษาความดีนี้ไว้ต่อไป เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมของเรา 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปตท.วังสารภี


31 ตุลาคม 2568
