เจ้าของยาดม หงส์ไทย พ้อธุรกิจ 20 ปี ถูกทำลายใน 2 วัน เศร้าคาดลูกค้าหาย 90 %

เจ้าของยาดม หงส์ไทย พ้อทำธุรกิจ 20 ปี ถูกทำลายใน 2 วัน คาดเหลือลูกค้าเชื่อมั่นแค่ 10% ย้ำไม่ได้อยากทำผิด หวั่นถูกทำลายให้จมดิน
จากกรณีเจ้าหน้าที่บุกทลายโรงงานผลิต ยาดมยี่ห้อดังหลังตรวจพบการลักลอบผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาต ยึดของกลางได้กว่า 2 ล้านชิ้น มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท สร้างความกังวลต่อมาตรฐานและความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยกระทรวงสาธารณสุขและ อย. ยืนยันว่า โรงงานดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 ซึ่งมีโทษหนักทั้งจำและปรับ
วันที่ 31 ตุลาคม 2568 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 รายงานว่า อย. ร่วมกับตำรวจ ปคบ. นำกำลังไปตรวจค้น 4 จุด ซึ่งเป็นสถานที่ผลิตยาดม หงส์ไทย และยึดยาดมสมุนไพรหงส์ไทยเป็นจำนวนมาก โดยมีรายละเอียดสินค้าที่ตรวจยึดหลายรายการ เช่น ยาดมสมุนไพรสูตรต่าง ๆ ฉลากสีขาว-เขียว กว่า 250,000 กระปุก ยาดมฉลากสีขาว-ฟ้า กว่า 180,000 กระปุก ยาดมฉลากสีเขียว 12,000 กระปุก ยาดมสีแดง 340,000 กระปุกสีม่วง 340,000 กว่า กระปุกสีเหลือง 336,000 กระปุก สีส้ม 341,000 กว่า กระปุก สีเทา 344,000 กระปุก และยาดมสีขาวเกือบ 200,000 หลอด รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,350,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ถูกตรวจยึดและส่งมอบให้พนักงานสอบสวน ปคบ. เพื่อดำเนินคดี
การสืบสวนเพิ่มเติมพบว่าสมุนไพรดังกล่าวขออนุญาตผลิตในโรงงานที่ระบุในกรุงเทพฯ (แขวงบางไผ่ เขตบางแค) แต่มีการลักลอบผลิตในสถานที่อื่นที่นอกเหนือจากที่ขออนุญาตกับ อย. จึงเข้าข่ายเป็นสมุนไพรปลอมและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้รับอนุญาต ทางกฎหมายจึงเรียกว่าโรงงานเถื่อน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า จะไม่ผ่อนปรนต่อผู้ที่ทำผิดตามกฎหมาย และจะดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่จะคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน
เมื่อวานนี้ คุณธีระพงส์ ระบือธรรม เจ้าของบริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด นำทีมไปหารือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ปลอดภัยกับศูนย์ฉายรังสีของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ซึ่งเป็นมาตรการที่บริษัทพยายามใช้เพื่อแก้ปัญหาและสร้างความเชื่อมั่นกับผู้บริโภค หลัง อย. ประกาศผลตรวจวิเคราะห์ล็อตหนึ่ง (ล็อต 332) พบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ผู้จัดการศูนย์ฉายรังสีฯ ระบุว่า มีการติดต่อพูดคุยและเสนอทางออกเพื่อป้องกันปัญหาการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ด้วยการฆ่าเชื้อด้วยเทคโนโลยีการฉายรังสี ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สะอาด ไม่ใช้สารเคมีหรือความร้อน เป็นกระบวนการที่ได้รับการพิสูจน์และยอมรับในระดับสากล โดยจะทำให้ปริมาณจุลินทรีย์ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดและไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ สำคัญคือปลอดภัยต่อผู้บริโภค
เทคโนโลยีการฉายรังสีถูกใช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศ ทั้งกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เข็มฉีดยา ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย ชุดผ่าตัด สายสวน รวมถึงเครื่องมือที่เกี่ยวกับอาหารและสมุนไพร เช่น ผลไม้แปรรูป แหนม ฯลฯ ศูนย์ฉายรังสีฯ มองว่า ยาดมหงส์ไทยไม่ใช่เพียงสินค้าแบรนด์ แต่เป็นทูตทางวัฒนธรรมที่นำสมุนไพรไทยออกสู่เวทีโลก จึงต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการยกระดับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
หงส์ไทย จึงวางแผนจะส่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ทั้งหมดมายังศูนย์ฉายรังสีเพื่อตรวจและฆ่าเชื้อด้วยวิธีนี้ โดยผลิตภัณฑ์ทุกล็อตที่ผ่านศูนย์จะได้รับใบรับรองประสิทธิภาพและความปลอดภัยเป็นเครื่องยืนยันสำหรับผู้บริโภค แต่ปรากฏว่าการตรวจยึดของ อย.และตำรวจเกิดขึ้นก่อน ทำให้โรงงานทั้ง 4 แห่งถูกอายัดสินค้าไปแล้ว
ธีระพงส์ ให้สัมภาษณ์ว่า เหตุการณ์ครั้งนี้อยากขอโอกาสจากผู้บริโภคให้หงส์ไทยได้ปรับปรุงแก้ไข และจะส่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไปฆ่าเชื้อด้วยเทคนิคที่ตกลงกับสถาบันฯ ก่อนออกจำหน่าย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอีก ตนเองต้องการจะแสดงความเสียใจ และยืนยันความตั้งใจที่จะทำให้สมุนไพรไทยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
กรณีเกิดการตรวจยึดสินค้าในโรงงานที่ไม่ได้ขออนุญาต เจ้าของหงส์ไทย ระบุว่า ไม่ได้ตั้งใจทำผิด แต่ระบบการผลิตถูกบีบให้ต้องเร่งเพราะมีออร์เดอร์ที่เข้ามามาก จึงต้องหาพื้นที่และซื้อเครื่องติดสติ๊กเกอร์เพิ่มเพื่อแก้ปัญหาการผลิตไม่ทัน ขณะที่การขออนุญาตก่อสร้างโรงงานใหม่ที่พุทธมณฑลสาย 4 ยังคงต้องยื่นขออนุญาตกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีเงื่อนไขว่าหากมีเครื่องจักรเข้ามาเพิ่มเติมต้องรอให้ครบตามข้อกำหนดก่อน จึงยังไม่ได้รับใบอนุญาต
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ ยอมรับว่าบริษทัได้รับความเสียหายแบบประเมินไม่ได้ มีผลกระทบอย่างหนักกับธุรกิจที่ทำมานานกว่า 20 ปี ถูกทำลายภายใน 2 วัน ไม่ใช่แค่ชื่อเสียงของบริษัทแต่ยังกระทบชื่อเสียงของประเทศด้วย ประเมินว่าน่าจะสูญเสียลูกค้าราว 90% เหลือลูกค้าที่ยังคงเชื่อมั่นเพียงประมาณ 10% เท่านั้น
ยืนยันว่าตนเองไม่ได้อยากจะทำผิด แต่ทุกอย่างมันบีบบังคับ บริษัทไม่ได้ดื้อดึง พยายามแก้ปัญหาอยู่ ก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่มีข้อโต้แย้ง จากนี้ต้องดูว่าหน่วยงานรัฐจะสรุปกับตนว่ายังไง จะให้โอกาสตน หรือจะขยี้ตนให้จมดินเลย ขึ้นอยู่กับอุลยพินิจของ อย. และสังคม ที่ผ่านมาพยายามต่อสู้มาทุกด้าน เจอแบบนี้รู้สึกท้อ อยากถามว่าทำไมไม่เปิดโอกาสให้เรา ไม่ใช่เอากฎระเบียบมาขยี้แบบนี้ ถ้าผิดก็เตือนให้เราแก้ไข ดีกว่าที่จะพิฆาตเราเลย อยากจะถามว่ามีทางออกให้ผมได้ทำสำเร็จไหม ย้ำว่าทำธุรกิจด้วยความสุจริตและความตั้งใจ
