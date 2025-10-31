เปิดเบื้องหลังทลายยาดมยี่ห้อดัง อะไรคือตัวแปรสำคัญที่ทำให้นำไปสู่การปิดโรงงาน

เปิดเบื้องหลังทลายยาดมยี่ห้อดัง ยึดของกลาง 2 ล้านชิ้น มูลค่า 200 ล้าน อะไรเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้มีวันนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
จากกรณีที่มีการทลายโรงงานยาดมยี่ห้อดัง ยึดของกลางได้กว่า 2 ล้านชิ้น มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท เหตุเป็นการลักลอบผลิต อาจส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ไทยพีบีเอส รายงานว่า จิตศ์ตราฎ์ หมีทองธนกรณ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่า บริษัทนี้ยื่นขอใบอนุญาตสมุนไพรในโรงงานเพียงแห่งเดียวคือ พื้นที่แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ
อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบพบว่า มีการลักลอบผลิตอีก 3 จุด เช่น ซอยเพชรเกษม 120 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เป็นโรงงานผลิตและซอย 7 สิริเกษม เขตบางแค ที่เป็นสถานที่แพคของและจัดส่งสินค้า ทั้งหมดล้วนไม่ได้รับใบอนุญาต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
ที่ผ่านมา อย. มีการแจ้งเตือนไปแล้ว แต่ก็ไม่ทำให้มันถูกต้อง เท่ากับว่าโรงงานนี้เป็นโรงงานเถื่อน ไม่มีใบอนุญาตในการผลิตยา ส่วนโทษความผิดตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 มีโทษจำคุก 10 ปี ปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
เภสัชกรหญิง สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการ อย. กล่าวว่า กระบวนการขอใบอนุญาตและผลิตยา ปกติใช้เวลาไม่นาน ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ประกอบการ แต่กรณีนี้ทราบว่าก่อตั้งบริษัทมานานกว่า 3 ปี ก็ยังไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตแต่อย่างใด
ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยพีบีเอส