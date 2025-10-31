HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิดเบื้องหลังทลายยาดมยี่ห้อดัง อะไรคือตัวแปรสำคัญที่ทำให้นำไปสู่การปิดโรงงาน

          เปิดเบื้องหลังทลายยาดมยี่ห้อดัง ยึดของกลาง 2 ล้านชิ้น มูลค่า 200 ล้าน อะไรเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้มีวันนี้ 
ยาดมหงส์ไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง

          จากกรณีที่มีการทลายโรงงานยาดมยี่ห้อดัง ยึดของกลางได้กว่า 2 ล้านชิ้น มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท เหตุเป็นการลักลอบผลิต อาจส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานได้


ยาดมหงส์ไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง

          วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ไทยพีบีเอส รายงานว่า จิตศ์ตราฎ์ หมีทองธนกรณ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่า บริษัทนี้ยื่นขอใบอนุญาตสมุนไพรในโรงงานเพียงแห่งเดียวคือ พื้นที่แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ

          อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบพบว่า มีการลักลอบผลิตอีก 3 จุด เช่น ซอยเพชรเกษม 120 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เป็นโรงงานผลิตและซอย 7 สิริเกษม เขตบางแค ที่เป็นสถานที่แพคของและจัดส่งสินค้า ทั้งหมดล้วนไม่ได้รับใบอนุญาต

ยาดมหงส์ไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
          ที่ผ่านมา อย. มีการแจ้งเตือนไปแล้ว แต่ก็ไม่ทำให้มันถูกต้อง เท่ากับว่าโรงงานนี้เป็นโรงงานเถื่อน ไม่มีใบอนุญาตในการผลิตยา ส่วนโทษความผิดตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 มีโทษจำคุก 10 ปี ปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ยาดมหงส์ไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค

          เภสัชกรหญิง สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการ อย. กล่าวว่า กระบวนการขอใบอนุญาตและผลิตยา ปกติใช้เวลาไม่นาน ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ประกอบการ แต่กรณีนี้ทราบว่าก่อตั้งบริษัทมานานกว่า 3 ปี ก็ยังไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตแต่อย่างใด


ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยพีบีเอส 



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดเบื้องหลังทลายยาดมยี่ห้อดัง อะไรคือตัวแปรสำคัญที่ทำให้นำไปสู่การปิดโรงงาน โพสต์เมื่อ 31 ตุลาคม 2568 เวลา 09:51:58 1,891 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง ติดริบบิ้นไว้อาลัย ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ แรร์เอิร์ธ คืออะไร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย