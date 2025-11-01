HILIGHT
ร้านตัดผม จัดร้านธีมฮาโลวีนสุดหลอน คนแห่มาดู ก่อนเจอผลลัพธ์จากลูกค้าที่คาดไม่ถึง

          ร้านตัดผม จัดร้านธีมฮาโลวีนสุดหลอน อย่างเหมือน จนคนมาดู ก่อนเจอผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงจากลูกค้า จนต้องออกมาพูดเพื่อความสบายใจ

ร้านตัดผมผีสิง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุรศักดิ์ ศรศรี

          วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก สุรศักดิ์ ศรศรี มีการโพสต์ภาพร้านตัดผมร้านหนึ่งใน อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จัดร้านในธีมฮาโลวีนสมจริง จนกลายเป็นไวรัล

ร้านตัดผมผีสิง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุรศักดิ์ ศรศรี

          โหนกระแส รายงานเพิ่มเติมว่า จากการสัมภาษณ์เจ้าของร้านวัย 30 ปี กล่าวว่า ตนเป็นคนชอบแต่งร้านแนววินเทจ พอเห็นต่างประเทศชอบแต่งร้านแนวสยองขวัญช่วงฮาโลวีน จึงอยากลองทำ เริ่มตกแต่งตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม ที่ผ่านมา มีอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงเลือดปลอมที่ใช้น้ำหวานสีแดงผสมกาแฟ ให้เหมือนเลือดจริงจนคนตกใจ

ร้านตัดผมผีสิง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุรศักดิ์ ศรศรี

          หลังจากนั้น ตนโพสต์โซเชียล มีคนแชร์จำนวนมาก คิดว่าเกิดเหตุฆาตกรรมจริง บางคนก็มาแอบดูหรือถ่ายรูปหน้าร้าน แต่ผลกระทบก็ตามมา เพราะหลัง 6 โมงเย็นลูกค้าหายหมด ไม่กล้าเข้าร้าน ทั้งที่ร้านปิด 3 ทุ่ม ดังนั้น ตนจึงอยากฝากลูกค้าประจำว่า อย่ากลัว ร้านยังเปิดตามปกติ และตอนนี้ก็รับสมัครช่างตัดผมเพิ่มด้วย


ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส

 
โพสต์เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2568
