แบรนด์รองเท้าดัง ประกาศลดราคาสินค้า 1 เดือน พอรู้เหตุผลแล้วทำคนชื่นชมเพียบ

          แบรนด์รองเท้าดัง ประกาศลดราคาสินค้าใน 1 เดือน ทำเอากระแสโซเชียลชื่นชม พร้อมเหตุผลสำคัญ ช่วยประชาชนได้มาก

รองเท้านันยางประกาศลดราคา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นันยาง Nanyang

          วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก นันยาง Nanyang ผู้ผลิตรองเท้านักเรียนชื่อดัง มีการโพสต์ประกาศปรับราคารองเท้าผ้าใบหุ้มส้น ผูกเชือก สีดำ ราคาใหม่ในเดือนพฤศจิกายน 2568 เดือนเดียว จากราคา 320 บาท เป็น 259 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายสำหรับคนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมน้อมถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

รองเท้านันยางประกาศลดราคา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นันยาง Nanyang

          การลดราคาดังกล่าวของรองเท้านันยาง ทำให้ชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กชื่นชมเป็นจำนวนมาก ช่วยให้นักเรียนประหยัดเงินในช่วงเวลาแบบนี้

รองเท้านันยางประกาศลดราคา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นันยาง Nanyang


โพสต์เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2568 เวลา 11:04:13
