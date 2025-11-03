HILIGHT
เตือนภัยเลือกพี่เลี้ยง ไปเที่ยวต่างประเทศ กลับเสียพี่เลี้ยงไปจากบัญชีม้า ไม่กลับมาอีกเลย


          เตือนภัยเลือกพี่เลี้ยง ไปเที่ยวต่างประเทศ แต่คิดไม่ถึง ทริปนี้จะทำให้พี่เลี้ยงไม่ได้กลับมาอีกเลย เมื่อมีความเชื่อมโยงกับบัญชีม้า จนออกนอกประเทศไม่ได้ โดนจับ บ้านโดนรื้อเละ

บัญชีม้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก The Twin Ocean

          วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก The Twin Ocean มีการโพสต์เล่าเรื่องราวการพาลูกไปเที่ยวต่างประเทศ กลับทำให้เสียพี่เลี้ยงไป มีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้

          ไม่คิดว่า ทริปพาลูกไปเที่ยวต่างประเทศ… จะทำให้ พี่เลี้ยงถูกเจ้าหน้าที่รวบตัวกลางสนามบิน และไม่ได้กลับมาอีกเลย

          บ้านเราค่อนข้างโชคไม่ดีเรื่องพี่เลี้ยงค่ะ ตั้งแต่มีลูกแฝดมา เราผ่านพี่เลี้ยงมาหลายคน จนตอนนี้มีอยู่ 2 คนที่อยู่ประจำ คนหลัก ไม่มีปัญหาเลย อยู่มานาน รักเด็กดี แต่คนที่เกิดเรื่อง เป็นอีกคน ที่เข้ามาทีหลัง

          เป็นคนไทยแท้ ทำงานพอได้ เราคิดว่าพาไปต่างประเทศก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไร เลยพาไปทำพาสปอร์ต เพื่อเตรียมให้เดินทางไปด้วยกัน

บัญชีม้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก The Twin Ocean

          ทริปนี้เราพาทั้งครอบครัวไปฮ่องกง มีทั้งแฝดอายุ 2 ขวบ และพ่อแม่อายุ 70+ เลยอยากมีพี่เลี้ยงไปช่วยดูแลเผื่อเหตุฉุกเฉิน

          ทุกอย่างดูปกติจนถึงวันเดินทาง

          ตอนเช็กอิน เรากำลังวุ่นกับของเด็ก อยู่ ๆ เจ้าหน้าที่สนามบินเดินมาพร้อมเอกสารหนึ่งชุดแล้วพูดเสียงเรียบมากว่า คนนี้เดินทางไม่ได้ค่ะ เพราะมีชื่ออยู่ในระบบ ต้องไปสะสางคดีเก่ากับคู่กรณีก่อน

          เราทุกคนยืนอึ้ง ไม่มีใครพูดอะไรออก คือไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิต

          พี่เลี้ยงเองก็ดูตกใจเหมือนกัน แต่เจ้าหน้าที่ขอเอกสาร แล้วให้เราตัดสินใจว่า จะไปต่อหรือยกเลิกทริป แล้วพาพี่เลี้ยงเดินแยกออกไป

          ตอนนั้นเหลือเวลาไม่ถึงสองชั่วโมงก่อนเครื่องออก ลูกเริ่มงอแง พ่อพยายามลากกระเป๋า แม่เราก็หน้าซีด เรามองหน้ากันแบบไม่มีคำพูด สุดท้ายก็ตัดสินใจขึ้นเครื่องไปกันก่อน เพราะเลื่อนทริปไม่ได้แล้ว

          พอไปถึงฮ่องกง มีข้อความจากพี่เลี้ยง ขอเบิกเงินไป "สะสางคดี" ที่ต่างจังหวัด เราก็ยังใจดี โอนให้ไปตามที่ขอ เพราะคิดว่าไม่น่ามีอะไรใหญ่โต

          แต่ไม่ถึง 3 ชั่วโมงหลังจากนั้น เจ้าหน้าที่โทร. กลับมาหา บอกว่า…พี่เลี้ยงหายตัวไปแล้วครับ และขออนุญาตเข้าค้นบ้าน เพราะกล้องสาธารณะจับภาพได้ว่า เจ้าตัวหนีกลับมาแอบอยู่ในบ้านของคุณ

          เราฟังแล้วแทบไม่เชื่อหูตัวเอง จากเรื่องเล็ก ๆ กลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับคดีอาญา

          วันนั้นเจ้าหน้าที่กว่า 30 คน บุกเข้าบ้านที่เราไม่อยู่ เพื่อจับพี่เลี้ยง เพราะเขาหนีกลับมาแอบอยู่หลังบ้านจริง ๆ !!

          สุดท้าย เขาถูกจับตัวไป และตั้งแต่วันนั้น… เราไม่เคยได้เจอเขาอีกเลย

          ทุกคนในบ้านยังพูดถึงเหตุการณ์นั้นอยู่ เพราะมันคือวันที่ความไว้ใจ ถูกทดสอบที่สุด

          ไม่เคยคิดเลยว่าแค่พาไปเที่ยว จะเจอเรื่องแบบนี้ และไม่เคยรู้เลยว่า ประวัติเก่าของพี่เลี้ยง จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนของทั้งทริปและชีวิตเราได้ขนาดนี้

          เราเลยอยากเล่าไว้เป็นอุทาหรณ์ให้ครอบครัวอื่น ๆ โดยเฉพาะบ้านที่กำลังหาพี่เลี้ยงเข้ามาช่วยดูแลลูก

          เพราะต่อให้ดูใจดี ทำงานเก่ง ถ้าไม่ได้เช็กประวัติให้รอบ… วันหนึ่งมันอาจกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากเจอ

บัญชีม้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก The Twin Ocean


CHECKLIST ก่อนรับพี่เลี้ยงเข้าบ้าน


          สิ่งที่บ้านเราเพิ่มเข้ามาทันทีหลังเหตุการณ์นั้น

          - ขอใบรับรองประวัติอาชญากรรม จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โทร. 0 2205 2168)
          - เช็กออนไลน์ https://crd.go.th/bg/landing
          - ถ้าเป็นแรงงานต่างด้าว โทร. สอบถามที่กรมการจัดหางาน 1694

          ไม่ใช่ทุกคนที่ตั้งใจร้าย แต่คงไม่มีแม่คนไหน อยากรับพี่เลี้ยงที่มีคดีติดตัว ยังคุยกันอยู่เลย ถ้าเราไม่พาพี่เลี้ยงไปสนามบิน คงไม่รู้ว่าคนที่รับเข้ามา มีคดีติดตัว เช็กให้รอบก่อนเสมอนะคะ  





