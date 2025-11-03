HILIGHT
เมย์ รัชนก โพสต์เดียวสะเทือนวงการแบดมินตัน คนแห่ใส่ใจคือเรื่องอะไรนะ

 
          เมย์ รัชนก โพสต์เดียวสะเทือนวงการแบดมินตัน คนแห่ใส่ใจคือเรื่องอะไร อาจเป็นเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ เบี้ยเลี้ยงที่อาจติดค้าง ?


เมย์ รัชนก
ภาพจาก PETER PARKS / AFP

          วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก Ratchanok Intanon (รัชนก อินทนนท์) ของ เมย์ รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันหญิงชื่อดังของไทย มีการโพสต์ข้อความปริศนา ทำให้คนหันมาสนใจว่า "โอ้วววววว ! ดีนะที่ปีนี้แข่งที่ไทยยย"
          จากนั้น เมย์ รัชนก ก็อธิบายเพิ่มเติมว่า ทุกคน นี่คือเงินเยียวยาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการสู้ชีวิตต่อไปค่ะที่ได้รับมา ไม่ใช่เบี้ยเลี้ยง !!!! ดังนั้น จำนวนเงินไม่ได้เท่าเดิมค่ะ และที่ออกข่าวว่าจะชดเชยเงินเบี้ยเลี้ยงเต็มจำนวนไม่ใช่แบบนั้นนะคะ

          อย่าเพิ่งเข้าใจแบบนั้น !!! เขาแจ้งว่าไม่ใช่หน้าที่ต้องรับผิดเรื่องนี้ เราไม่ได้ยื่นเรื่องว่าขอเลื่อนการทดสอบเอง เอ้า ! เราเองไม่ได้ไปในวันที่กำหนดหรือนัดหมาย งั้นก็โอเครรรรรรรรรรรร

          มันคือเงินเยียวยาาาา เพื่อขวัญและกำลังใจ !!

เมย์ รัชนก





