เมย์ รัชนก โพสต์เดียวสะเทือนวงการแบดมินตัน คนแห่ใส่ใจคือเรื่องอะไรนะ

เมย์ รัชนก โพสต์เดียวสะเทือนวงการแบดมินตัน คนแห่ใส่ใจคือเรื่องอะไร อาจเป็นเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ เบี้ยเลี้ยงที่อาจติดค้าง ?
ภาพจาก PETER PARKS / AFP
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก Ratchanok Intanon (รัชนก อินทนนท์) ของ เมย์ รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันหญิงชื่อดังของไทย มีการโพสต์ข้อความปริศนา ทำให้คนหันมาสนใจว่า "โอ้วววววว ! ดีนะที่ปีนี้แข่งที่ไทยยย"
อย่าเพิ่งเข้าใจแบบนั้น !!! เขาแจ้งว่าไม่ใช่หน้าที่ต้องรับผิดเรื่องนี้ เราไม่ได้ยื่นเรื่องว่าขอเลื่อนการทดสอบเอง เอ้า ! เราเองไม่ได้ไปในวันที่กำหนดหรือนัดหมาย งั้นก็โอเครรรรรรรรรรรร
มันคือเงินเยียวยาาาา เพื่อขวัญและกำลังใจ !!