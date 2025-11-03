HILIGHT
ภาพไวรัล มอเตอร์ไซค์ซ้อน 5 สุดฮอต ทำคนหลุดโฟกัสแรง โอ้โหหนุ่ม แบบนี้อันตราย

          หนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน 5 พ่วงสาวมาถึง 4 คน ทำคนหลุดโฟกัส สังเกตไม่มีใครใส่หมวกกันน็อก กลายเป็นภาพไวรัลร้อน  

ภาพไวรัล มอเตอร์ไซค์ซ้อน 5 สุดฮอต
ภาพจาก Hanoi Traffic Police

          วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ Soha เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีผู้ใช้โซเชียลมีเดียในเวียดนามได้แชร์ภาพเหตุการณ์ชวนอึ้ง หลังบังเอิญเจอ "หนุ่มสุดฮอต" ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน 5 พาสาวพ่วงท้ายมาถึง 4 คน สร้างความตกตะลึงให้กับผู้ที่พบเห็น และพากันหลุดโฟกัสไปด้วยประหลาดใจ ก่อนที่จะสังเกตเห็นว่าอันตรายมาก  

          เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนกลางเมืองในย่านเกิ่วเยิ้ย ในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อเวลาประมาณ 19.30 น. ของวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา จากภาพที่ถูกนำมาเผยแพร่แสดงให้เห็นว่า หนุ่มรายหนึ่งกำลังขี่มอเตอร์หน้าตั้ง ขณะที่ด้านหลังของเขามีหญิงสาวนุ่งสั้นนั่งซ้อนท้ายมาด้วยกัน 4 ราย เมื่อรวมหนุ่มคนขี่จึงเป็น 5 ราย ทั้งหมดอยู่บนมอเตอร์ไซค์คันเดียว 

ภาพไวรัล มอเตอร์ไซค์ซ้อน 5 สุดฮอต
ภาพจาก Hanoi Traffic Police

          หลังจากภาพนี้ถูกแชร์ไปในวงกว้าง ผู้คนบนโลกออนไลน์ต่างพากันคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมากมาย มีทั้งเสียดสีติดตลกถึงหนุ่มที่ขี่มอเตอร์ไซค์ กล่าวว่า "มอเตอร์ไซค์สุดฮอต ซ้อน 5", "เห็นแล้วตาลาย ราวกับภาพลวงตา ตกลงแล้วเขาพ่วงสาวมาด้วยกี่คนกันแน่" บางคนก็บอกว่า "ตอนแรกเข้าใจว่ามี 4 คน แต่พอนับขาถึงจะรู้ว่ามากันตั้ง 5 คน"  

          อย่างไรก็ดี หลังจากหลุดโฟกัสกันไป หลายคนก็รู้สึกเป็นกังวลถึงเรื่องความปลอดภัย โดยชี้ว่าสังเกตดูว่า ไม่มีใครใส่หมวกกันน็อกเลยสักคน "ซ้อน 5 ก็ว่าอันตรายมากแล้ว แถมยังไม่ใส่หมวกกันน็อกอีก"  

ภาพไวรัล มอเตอร์ไซค์ซ้อน 5 สุดฮอต
ภาพจาก Hanoi Traffic Police

          ล่าสุด รายงานเผยว่า หลังจากได้รับรายงานเรื่อง ทางตำรวจจราจรกรุงฮานอยได้ดำเนินการเรียกตัวหนุ่มคนขับรถมอเตอร์ไซค์คันดังกล่าวมารับโทษ ทราบชื่อว่า เหงียนตวน โดยเขาสารภาพว่า ยืมรถญาติมาทำบริการขี่รถรับส่งผ่านแอปฯ และหญิงสาวทั้งหมดเป็นลูกค้า 

          ทางเจ้าหน้าที่จึงออกใบสั่งแจ้งข้อหาขับขี่รถโดยฝ่าฝืนกฎจราจร ได้แก่ ขับขี่ยานพาหนะโดยบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และขับขี่ยานพาหนะโดยไม่สวมหมวกนิรภัย โดยต้องจ่ายค่าปรับเป็นจำนวน 3 ล้านดอง (ราว 3,700 บาท)  

ขอบคุณข้อมูลจาก Soha


ภาพไวรัล มอเตอร์ไซค์ซ้อน 5 สุดฮอต ทำคนหลุดโฟกัสแรง โอ้โหหนุ่ม แบบนี้อันตราย โพสต์เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2568 เวลา 11:57:26
