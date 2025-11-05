แทบร้องขอชีวิต สิ่งที่อันตรายที่สุดในหม่าล่า อย่าได้เผลอเคี้ยวโดยเด็ดขาด !!
ผู้ใช้ TikTok @febseislg ได้เผยภาพตอนนั่งกินเมนูหม่าล่า แล้วไปตักเจอเม็ดที่อยู่ในน้ำซุปของหม่าล่า พร้อมขึ้นเตือนตัวใหญ่ ๆ ว่า สิ่งที่อันตรายที่สุดในหม่าล่า แล้วให้ขึ้นไปอยู่อันดับ 1 ด้วย หลาย ๆ คนสงสัยว่ามันคืออะไร เมล็ดฮวาเจียว หรือที่เรียกว่า พริกไทยเสฉวน เป็นเครื่องเทศของจีนที่ให้รสชาติเผ็ดร้อนและทำให้รู้สึกชาที่ปลายลิ้น ใครที่เผลอเคี้ยว จะต้องจำไม่มีวันลืมแน่ ๆ กลายเป็นกับดักในหม่าล่าไปโดยปริยาย
ภาพจาก TikTok @febseislg