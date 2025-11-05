ภาพล่าสุด หนุ่ม กรรชัย ทำกายภาพหลัง อัปเดตอาการป่วย - พูดถึงเรื่องคดีที่ต้องขึ้นศาล

หนุ่ม กรรชัย อัปเดตอาการ ทำกายภาพหลัง เพราะเอ็นข้อต่อกระดูกสันหลังอักเสบ เผยถึงคดีความกับคุณพี่ทั้งสอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย
เป็นข่าวที่ทำเอาแฟน ๆ ต่างเป็นห่วง เมื่อ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรข่าวคนดัง จำต้องหายไปจากหน้าจอ หลังป่วยจนต้องแอดมิต มีการติดเชื้อในกระแสเลือกจากท่อน้ำดีอักเสบติดเชื้อ ซึ่งเกิดจากนิ่งในถุงน้ำดีหลุดมาอุดตันท่อน้ำดี โดยขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่และอาจมีผ่าตัดถุงน้ำดีอีกรอบนั้น
ล่าสุด (5 พฤศจิกายน 2568) เพจ ดาวแปดแฉก โพสต์ภาพของ หนุ่ม กรรชัย ในชุดผู้ป่วย พร้อมอัปเดตข่าวของพี่หนุ่ม ทั้งเรื่องอาการป่วยและเรื่องเกี่ยวกับคดี โดยที่พี่หนุ่มอนุญาตให้เปิดเผยอาการได้ ดังนี้
"วันนี้ ทีมงานของเพจบังเอิญเจอ "พี่หนุ่ม กรรชัย" สวมชุดผู้ป่วยที่ศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ รพ.บำรุงราษฎร์ จึงขอถ่ายรูป พี่หนุ่มใจดีให้ถ่ายรูปในสภาพที่ป่วยได้ (ขอบคุณพี่หนุ่มมาก ๆ)
สอบถามอาการพี่หนุ่ม บอกว่า พักอยู่ในโรงพยาบาลหลายวัน หลังทำหัตถการกรณีพบนิ่วในท่อน้ำดี และติดเชื้อในกระแสเลือด วันนี้พี่หนุ่ม ทำกายภาพบริเวณหลังเพราะเอ็นข้อต่อกระดูกสันหลังอักเสบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก
ทางเพจยังทิ้งท้ายว่า "ครูกะปิสู้ ๆ เดี๋ยวก็หายป่วยแล้วรีบกลับมาห้องเรียนโหนกระแส นักเรียนบ่นคิดถึง"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย