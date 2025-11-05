HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ภาพล่าสุด หนุ่ม กรรชัย ทำกายภาพหลัง อัปเดตอาการป่วย - พูดถึงเรื่องคดีที่ต้องขึ้นศาล

 
           หนุ่ม กรรชัย อัปเดตอาการ ทำกายภาพหลัง เพราะเอ็นข้อต่อกระดูกสันหลังอักเสบ เผยถึงคดีความกับคุณพี่ทั้งสอง 

ภาพล่าสุด หนุ่ม กรรชัย ทำกายภาพหลัง อัปเดตอาการป่วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย
 
           เป็นข่าวที่ทำเอาแฟน ๆ ต่างเป็นห่วง เมื่อ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรข่าวคนดัง จำต้องหายไปจากหน้าจอ หลังป่วยจนต้องแอดมิต มีการติดเชื้อในกระแสเลือกจากท่อน้ำดีอักเสบติดเชื้อ ซึ่งเกิดจากนิ่งในถุงน้ำดีหลุดมาอุดตันท่อน้ำดี โดยขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่และอาจมีผ่าตัดถุงน้ำดีอีกรอบนั้น 

           อ่านข่าว : หนุ่ม กรรชัย อัปเดตอาการป่วยผ่าตัดถุงน้ำดี ปิดท้ายขอโทษคนที่สาปแช่ง เพราะกูรอด !

           ล่าสุด (5 พฤศจิกายน 2568) เพจ ดาวแปดแฉก โพสต์ภาพของ หนุ่ม กรรชัย ในชุดผู้ป่วย พร้อมอัปเดตข่าวของพี่หนุ่ม ทั้งเรื่องอาการป่วยและเรื่องเกี่ยวกับคดี โดยที่พี่หนุ่มอนุญาตให้เปิดเผยอาการได้ ดังนี้

           "วันนี้ ทีมงานของเพจบังเอิญเจอ "พี่หนุ่ม กรรชัย" สวมชุดผู้ป่วยที่ศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ รพ.บำรุงราษฎร์ จึงขอถ่ายรูป พี่หนุ่มใจดีให้ถ่ายรูปในสภาพที่ป่วยได้ (ขอบคุณพี่หนุ่มมาก ๆ) 

           สอบถามอาการพี่หนุ่ม บอกว่า พักอยู่ในโรงพยาบาลหลายวัน หลังทำหัตถการกรณีพบนิ่วในท่อน้ำดี และติดเชื้อในกระแสเลือด วันนี้พี่หนุ่ม ทำกายภาพบริเวณหลังเพราะเอ็นข้อต่อกระดูกสันหลังอักเสบ 

ภาพล่าสุด หนุ่ม กรรชัย ทำกายภาพหลัง อัปเดตอาการป่วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก

           จากนั้นได้สอบถามเรื่องคดีความที่ต้องขึ้นศาล ในฐานะโจทก์ ซึ่งพี่หนุ่มบอกว่า ศาลท่านให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง คือคุณพี่สองคน โดยให้ทั้งสองฝ่ายไกล่เกลี่ยกัน ซึ่งทางคู่ความได้ขออภัยรายการโหนกระแส โดยบริษัทดีคืนดีวันจำกัด ในเรื่องที่เกิดขึ้นและจะโพสต์ข้อความรายละเอียดในเฟซบุ๊กส่วนตัว คดีก็จบลงด้วยดี"

           ทางเพจยังทิ้งท้ายว่า "ครูกะปิสู้ ๆ เดี๋ยวก็หายป่วยแล้วรีบกลับมาห้องเรียนโหนกระแส นักเรียนบ่นคิดถึง"
 ภาพล่าสุด หนุ่ม กรรชัย ทำกายภาพหลัง อัปเดตอาการป่วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย





เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ภาพล่าสุด หนุ่ม กรรชัย ทำกายภาพหลัง อัปเดตอาการป่วย - พูดถึงเรื่องคดีที่ต้องขึ้นศาล โพสต์เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17:17:41 1,900 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ติดริบบิ้นไว้อาลัย ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย