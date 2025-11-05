HILIGHT
ก๋วยเตี๋ยวแบรนด์ดัง ร่อน จม. แจงดราม่าเบี้ยวค่าซอง หลอกสั่งผลิต เสียหาย 50 ล้าน

          ก๋วยเตี๋ยวแบรนด์ดัง ร่อนจดหมายแจงดราม่า ปมเบี้ยวค่าผลิตซอง เสียหาย 50 ล้าน ย้ำข้อเท็จจริงไม่ใช่แบบที่มีข่าว เตรียมชี้แจงในอีกไม่ช้า

ก๋วยเตี๋ยวแบรนด์ดัง ร่อน จม. แจงดราม่าเบี้ยวค่าซอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ก๋วยเตี๋ยวเรือเลอรส

          วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ข่าวช่อง 3 รายงานกรณีมีผู้ประกอบการธุรกิจออกแบบบรรจุภัณฑ์รายหนึ่ง ออกมาร้องขอความเป็นธรรม ถูกนักร้องดังจากเวที AF7 และภรรยา หลอกสั่งผลิตซองก๋วยเตี๋ยวแบรนด์ดัง แต่ไม่ชำระเงิน โดยคาดว่ามูลค่าความเสียหายเบื้องต้นมากถึง 50 ล้านบาท

          ล่าสุด เฟซบุ๊ก ก๋วยเตี๋ยวเรือเลอรส โดย บริษัท เลอรส อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด โพสต์จดหมายชี้แจง ระบุว่า

          "ตามที่ได้มีกระแสข่าวและการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ เข้าใจที่คลาดเคลื่อนในวงกว้างนั้น บริษัท เลอรส อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่า ข้อเท็จจริงของเรื่องราวดังกล่าวมิได้เป็นไปตามที่ปรากฏในกระแสข่าว ทั้งนี้ ยังมีรายละเอียดและข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและชี้แจงอย่างถูกต้องและครบถ้วน

          บริษัทอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงและเตรียมการชี้แจงอย่างเป็นทางการ เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องในเร็ว ๆ นี้ จึงใคร่ขอความกรุณาทุกท่านโปรดรอติดตามประกาศอย่างเป็นทางการจากบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการเผยแพร่หรือให้ความเห็นต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด ที่อาจเกิดขึ้นได้"

ก๋วยเตี๋ยวแบรนด์ดัง ร่อน จม. แจงดราม่าเบี้ยวค่าซอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ก๋วยเตี๋ยวเรือเลอรส

          พร้อมกันนั้น ทางเพจยังระบุในช่องคอมเมนต์ว่า "ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะ ตามที่ได้เรียนแจ้งไป อยากให้ฟัง ในส่วนของบริษัทด้วยค่ะ ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรและทุกวันนี้มีการแก้ไขไปถึงตรงไหนแล้วค่ะ"

          อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตหลายคนคอมเมนต์สงสัย ว่าบุคคลที่มีลายมือชื่อท้ายจดหมายฉบับนี้ มีตำแหน่งหน้าที่ใดในบริษัทกันแน่ อีกทั้งตั้งข้อสังเกตเรื่องที่ไม่มีตราประทับในจดหมาย ทำให้ดูไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไรนัก ซึ่งทางแอดมินเข้ามาตอบกลับว่า "ต้องขออภัยที่ผิดพลาดในเรื่องออกเอกสารไม่ครบถ้วนค่ะ"

ขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง 3


