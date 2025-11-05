จากนักร้องสาว ขอผันเป็นนางเอก AV ไม่ถึง 2 ปีพ่อรู้ความลับ สั่งให้เลิกทันที !

อดีตไอดอลสาว ผันตัวเป็นนางเอก AV ดังเปรี้ยงไม่หยุด จนพ่อรู้ความลับ สั่งให้เลิกทันที แต่เจ้าตัวยืนยัน ยังประสบความสำเร็จได้มากกว่านี้ ขอลุยต่อแม้พ่อห้าม
ภาพจาก X @Aizawa_miyu03
ภาพจาก X @Aizawa_miyu03
ภาพจาก X @Aizawa_miyu03
การตัดสินใจครั้งนั้นทำให้เธอกลายมาเป็นนางเอก AV ที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามตั้งแต่เปิดตัว และก็ทำให้เธอรู้สึกพึงพอใจมาก จนกระทั่งเจออุปสรรคชิ้นใหญ่ที่ไม่คาดคิด...นั่นคือพ่อของเธอเอง
ภาพจาก X @Aizawa_miyu03
ในตอนนั้น ไอซาวะ ซึ่งรู้สึกว่าเธอสามารถประสบความสำเร็จได้ยิ่งกว่านี้ในวงการ ได้โพสต์ระบายความรู้สึกทาง X ยืนยันว่าเธอจะไม่เลิกหรือยอมแพ้เด็ดขาด แม้พ่อจะไม่เห็นด้วยก็ตาม
ภาพจาก X @Aizawa_miyu03
ภาพจาก X @Aizawa_miyu03
ภาพจาก X @Aizawa_miyu03
ภาพจาก X @Aizawa_miyu03
ในขณะที่ความใฝ่ฝันจะเป็นไอดอลนั้นเป็นอะไรที่เข้าใจได้ แต่ก็ดูเหมือนจะมีใครอีกหลาย ๆ คนค้นพบความปรารถนาที่แท้จริงในการทำสิ่งที่แตกต่างออกไป เช่นเดียวกับ ซากาโมโตะ มาเรีย (Sakamoto Maria) ไอดอลสาวชาวญี่ปุ่น ที่เดบิวต์เข้าสู่วงการด้วยการเป็นสมาชิกวง FLAP GIRLS SCHOOL ตั้งแต่อายุ 12 ปี
ภาพจาก X @Aizawa_miyu03
เมื่อวงของเธอยุบไปหลังทำกิจกรรมได้ 5 ปี หญิงสาวก็ผันมาทำงานเดี่ยว แต่ถึงอย่างนั้นเจ้าตัวก็ยังรู้สึกไม่ได้รับการเติมเต็ม จนท้ายที่สุดเธอก็ได้เลือกเดินในเส้นทางที่ต่างออกไป สลัดภาพลักษณ์ไอดอลสาวใส มาเป็นตัวแม่สายแซ่บในวงการหนังผู้ใหญ่แทน
ภาพจาก X @Aizawa_miyu03
จากรายงานของเว็บไซต์ Koreaboo เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เผยว่า ตอนที่มีการพูดถึงเรื่องหนังผู้ใหญ่นั้น เดิมซากาโมโตะยังปฏิเสธ แต่หลังพิจารณาถึงเส้นทางอาชีพและความโด่งดัง มันก็ทำให้เธอเปลี่ยนใจ ด้วยเหตุนี้อดีตไอดอลสาวจึงได้เปลี่ยนชื่อในวงการเป็น ไอซาวะ มิยุ (Aizawa Miyu) และเดบิวต์เล่น AV อย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2566 ด้วยวัย 22 ปี
การตัดสินใจครั้งนั้นทำให้เธอกลายมาเป็นนางเอก AV ที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามตั้งแต่เปิดตัว และก็ทำให้เธอรู้สึกพึงพอใจมาก จนกระทั่งเจออุปสรรคชิ้นใหญ่ที่ไม่คาดคิด...นั่นคือพ่อของเธอเอง
ภาพจาก X @Aizawa_miyu03
ก่อนที่เธอจะเดบิวต์เล่น AV อดีตไอดอลสาวได้บอกแม่และโน้มน้าวให้แม่ยอมแล้ว แต่เธอคิดว่ายังต้องการเวลาก่อนจะบอกพ่อ อย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคม 2568 อยู่ ๆ พ่อก็รู้ความลับนี้ด้วยตัวเอง ซึ่งนั่นทำให้เขาต้องการให้ลูกสาวเลิกทันที !
ในตอนนั้น ไอซาวะ ซึ่งรู้สึกว่าเธอสามารถประสบความสำเร็จได้ยิ่งกว่านี้ในวงการ ได้โพสต์ระบายความรู้สึกทาง X ยืนยันว่าเธอจะไม่เลิกหรือยอมแพ้เด็ดขาด แม้พ่อจะไม่เห็นด้วยก็ตาม
ภาพจาก X @Aizawa_miyu03
ภาพจาก X @Aizawa_miyu03
ภาพจาก X @Aizawa_miyu03
ขอบคุณข้อมูลจาก Koreaboo