HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

จากนักร้องสาว ขอผันเป็นนางเอก AV ไม่ถึง 2 ปีพ่อรู้ความลับ สั่งให้เลิกทันที !

          อดีตไอดอลสาว ผันตัวเป็นนางเอก AV ดังเปรี้ยงไม่หยุด จนพ่อรู้ความลับ สั่งให้เลิกทันที แต่เจ้าตัวยืนยัน ยังประสบความสำเร็จได้มากกว่านี้ ขอลุยต่อแม้พ่อห้าม 

อดีตไอดอลสาว ผันตัวเป็นนางเอก AV
ภาพจาก X @Aizawa_miyu03

          ในขณะที่ความใฝ่ฝันจะเป็นไอดอลนั้นเป็นอะไรที่เข้าใจได้ แต่ก็ดูเหมือนจะมีใครอีกหลาย ๆ คนค้นพบความปรารถนาที่แท้จริงในการทำสิ่งที่แตกต่างออกไป เช่นเดียวกับ ซากาโมโตะ มาเรีย (Sakamoto Maria) ไอดอลสาวชาวญี่ปุ่น ที่เดบิวต์เข้าสู่วงการด้วยการเป็นสมาชิกวง FLAP GIRLS SCHOOL ตั้งแต่อายุ 12 ปี

อดีตไอดอลสาว ผันตัวเป็นนางเอก AV
ภาพจาก X @Aizawa_miyu03

          เมื่อวงของเธอยุบไปหลังทำกิจกรรมได้ 5 ปี หญิงสาวก็ผันมาทำงานเดี่ยว แต่ถึงอย่างนั้นเจ้าตัวก็ยังรู้สึกไม่ได้รับการเติมเต็ม จนท้ายที่สุดเธอก็ได้เลือกเดินในเส้นทางที่ต่างออกไป สลัดภาพลักษณ์ไอดอลสาวใส มาเป็นตัวแม่สายแซ่บในวงการหนังผู้ใหญ่แทน 

อดีตไอดอลสาว ผันตัวเป็นนางเอก AV
ภาพจาก X @Aizawa_miyu03

          จากรายงานของเว็บไซต์ Koreaboo เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เผยว่า ตอนที่มีการพูดถึงเรื่องหนังผู้ใหญ่นั้น เดิมซากาโมโตะยังปฏิเสธ แต่หลังพิจารณาถึงเส้นทางอาชีพและความโด่งดัง มันก็ทำให้เธอเปลี่ยนใจ ด้วยเหตุนี้อดีตไอดอลสาวจึงได้เปลี่ยนชื่อในวงการเป็น ไอซาวะ มิยุ (Aizawa Miyu) และเดบิวต์เล่น AV อย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2566 ด้วยวัย 22 ปี 

          การตัดสินใจครั้งนั้นทำให้เธอกลายมาเป็นนางเอก AV ที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามตั้งแต่เปิดตัว และก็ทำให้เธอรู้สึกพึงพอใจมาก จนกระทั่งเจออุปสรรคชิ้นใหญ่ที่ไม่คาดคิด...นั่นคือพ่อของเธอเอง 

อดีตไอดอลสาว ผันตัวเป็นนางเอก AV
ภาพจาก X @Aizawa_miyu03

          ก่อนที่เธอจะเดบิวต์เล่น AV อดีตไอดอลสาวได้บอกแม่และโน้มน้าวให้แม่ยอมแล้ว แต่เธอคิดว่ายังต้องการเวลาก่อนจะบอกพ่อ อย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคม 2568 อยู่ ๆ พ่อก็รู้ความลับนี้ด้วยตัวเอง ซึ่งนั่นทำให้เขาต้องการให้ลูกสาวเลิกทันที ! 

          ในตอนนั้น ไอซาวะ ซึ่งรู้สึกว่าเธอสามารถประสบความสำเร็จได้ยิ่งกว่านี้ในวงการ ได้โพสต์ระบายความรู้สึกทาง X ยืนยันว่าเธอจะไม่เลิกหรือยอมแพ้เด็ดขาด แม้พ่อจะไม่เห็นด้วยก็ตาม 

อดีตไอดอลสาว ผันตัวเป็นนางเอก AV
ภาพจาก X @Aizawa_miyu03

อดีตไอดอลสาว ผันตัวเป็นนางเอก AV
ภาพจาก X @Aizawa_miyu03

อดีตไอดอลสาว ผันตัวเป็นนางเอก AV
ภาพจาก X @Aizawa_miyu03


ขอบคุณข้อมูลจาก Koreaboo







เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
จากนักร้องสาว ขอผันเป็นนางเอก AV ไม่ถึง 2 ปีพ่อรู้ความลับ สั่งให้เลิกทันที ! โพสต์เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18:23:56
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ติดริบบิ้นไว้อาลัย ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย