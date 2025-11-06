HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ตำรวจญี่ปุ่น ช่วยเด็กหญิงวัย 12 ชาวไทย หลังถูกแม่บังคับ หลอกทำงานร้านนวด

 
             ตำรวจญี่ปุ่น ช่วยเด็กหญิงชาวไทยวัย 12 ปี หลังถูกแม่หลอกบังคับ ไปขายบริการในร้านนวด โดยพบเส้นทางการเงิน แม่ได้ส่วนแบ่งด้วย 

คดีค้ามนุษย์ข้ามชาติ

             วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ Asahi Shimbun รายงานว่า กรมตำรวจนครบาลโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าช่วยเหลือเด็กหญิงชาวไทยวัย 12 ปี หลังจากถูกบังคับให้ทำงานในร้านนวดแห่งหนึ่งในย่านยูชิมะ เขตบุงเกียว พร้อมทั้งจับกุมชายวัย 51 ปี ผู้เป็นเจ้าของร้าน ขณะที่ทางตำรวจกำลังมุ่งเป้าสอบสวนไปในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ข้ามชาติ  

             เด็กหญิงซึ่งเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ชาวต่างชาติอายุน้อยที่สุด เท่าที่ตำรวจเคยทำคดี เผยว่า เธออาศัยอยู่น้องสาวและย่า และเรียนในโรงเรียนมัธยมของรัฐ ขณะที่แม่นั้นไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกัน ต่อมาแม่บอกให้เธอไปทำงานที่ญี่ปุ่น เธอเลยเดินทางมาญี่ปุ่นกับแม่เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ที่ผ่านมา ก่อนถูกบังคับให้ค้าบริการที่ร้านนวดโดยไม่เต็มใจ 

             รายงานระบุว่า เด็กหญิงเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับแม่ของเธอ ด้วยวีซ่าระยะสั้น (15 วัน) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เด็กหญิงมาญี่ปุ่น และเธอพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ แม่ของเธอได้พาเด็กหญิงไปทำงานที่ร้านนวดชื่อว่า Relax Time ซึ่งเป็นร้านนวดแบบส่วนตัว และมีโฆษณาบริการบนเว็บไซต์ว่า "นวดแผนไทย" จากนั้นในวันที่ 11 กรกฎาคม แม่ของเธอได้เดินทางออกนอกประเทศญี่ปุ่นไป และปล่อยให้เด็กหญิงอยู่เพียงลำพัง 

             เด็กหญิงถูกบังคับให้นวดและบริการลูกค้าอื่น ๆ รวมไปถึงบริการทางเพศ โดยให้นอนพักในห้องที่ทางร้านเช่าให้อยู่ เธอได้รับเงินเพียงเล็กน้อยสำหรับค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัว กระทั่งในช่วงกลางเดือนกันยายน เด็กหญิงได้รวบรวมความกล้าเดินทางไปขอความช่วยเหลือที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโตเกียว โดยแจ้งว่าเธอถูกบังคับให้ทำงานบริการที่ร้านนวดดังกล่าว 

             เด็กหญิงยอมรับกับเจ้าหน้าที่ว่า เธออยากกลับประเทศไทย อยากกลับไปเจอยายกับน้องสาว เธออยากกลับไปเรียน และเตรึยมใจพร้อมที่จะถูกจับแล้ว ตอนที่ไปขอความช่วยเหลือ

             ทางตำรวจได้จับกุมเจ้าของร้าน ซึ่งเป็นชายชาวญี่ปุ่นวัย 51 ปี ในความผิดฐานละเมิดกฎหมายการใช้แรงงานเด็ก รวมทั้งยังได้จับกุมพนักงานหญิงชาวไทยอายุ 30 ปี ในข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการในพื้นที่ต้องห้าม โดยให้บริการทางเพศแก่ลูกค้า 

             รายงานเปิดเผยว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เด็กหญิงถูกบังคับให้บริการลูกค้าประมาณ 60 คน ทำรายได้อยู่ที่ประมาณ 627,000 เยน (ราว 132,000 บาท) โดยทั้งหมดตกเป็นของชายเจ้าของร้านและแม่ของเธอ โดยพบหลักฐานการโอนจากบัญชีของชายคนดังกล่าว ไปยังบัญชีของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแม่ของเธอ

             หลังจากเด็กหญิงได้รับการช่วยเหลือ เธอกล่าวว่า "อยากกลับไปเรียนหนังสือที่ประเทศไทย" ในขณะนี้เธออยู่ภายใต้การคุ้มครองของทางเจ้าหน้าที่และองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความสำคัญด้านการดูแลทางจิตใจเป็นอันดับแรก และกำลังช่วยดำเนินการให้เธอเดินทางกลับประเทศโดยปลอดภัย  

             เจ้าหน้าที่อาวุโสทีมสืบสวนได้แสดงความกังวล โดยกล่าวว่า "เด็กเล็กถูกนำตัวมายังญี่ปุ่น และถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ นี่เป็นกรณีการค้ามนุษย์และละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรง" 

ขอบคุณข้อมูลจาก Asahi Shimbun, Sankei Shimbun, Yahoo Japan

 
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ตำรวจญี่ปุ่น ช่วยเด็กหญิงวัย 12 ชาวไทย หลังถูกแม่บังคับ หลอกทำงานร้านนวด อัปเดตล่าสุด 6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15:22:03
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ติดริบบิ้นไว้อาลัย ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย