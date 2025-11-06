ตำรวจญี่ปุ่น ช่วยเด็กหญิงวัย 12 ชาวไทย หลังถูกแม่บังคับ หลอกทำงานร้านนวด

ตำรวจญี่ปุ่น ช่วยเด็กหญิงชาวไทยวัย 12 ปี หลังถูกแม่หลอกบังคับ ไปขายบริการในร้านนวด โดยพบเส้นทางการเงิน แม่ได้ส่วนแบ่งด้วย
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ Asahi Shimbun รายงานว่า กรมตำรวจนครบาลโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าช่วยเหลือเด็กหญิงชาวไทยวัย 12 ปี หลังจากถูกบังคับให้ทำงานในร้านนวดแห่งหนึ่งในย่านยูชิมะ เขตบุงเกียว พร้อมทั้งจับกุมชายวัย 51 ปี ผู้เป็นเจ้าของร้าน ขณะที่ทางตำรวจกำลังมุ่งเป้าสอบสวนไปในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ข้ามชาติ
เด็กหญิงซึ่งเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ชาวต่างชาติอายุน้อยที่สุด เท่าที่ตำรวจเคยทำคดี เผยว่า เธออาศัยอยู่น้องสาวและย่า และเรียนในโรงเรียนมัธยมของรัฐ ขณะที่แม่นั้นไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกัน ต่อมาแม่บอกให้เธอไปทำงานที่ญี่ปุ่น เธอเลยเดินทางมาญี่ปุ่นกับแม่เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ที่ผ่านมา ก่อนถูกบังคับให้ค้าบริการที่ร้านนวดโดยไม่เต็มใจ
รายงานระบุว่า เด็กหญิงเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับแม่ของเธอ ด้วยวีซ่าระยะสั้น (15 วัน) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เด็กหญิงมาญี่ปุ่น และเธอพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ แม่ของเธอได้พาเด็กหญิงไปทำงานที่ร้านนวดชื่อว่า Relax Time ซึ่งเป็นร้านนวดแบบส่วนตัว และมีโฆษณาบริการบนเว็บไซต์ว่า "นวดแผนไทย" จากนั้นในวันที่ 11 กรกฎาคม แม่ของเธอได้เดินทางออกนอกประเทศญี่ปุ่นไป และปล่อยให้เด็กหญิงอยู่เพียงลำพัง
เด็กหญิงถูกบังคับให้นวดและบริการลูกค้าอื่น ๆ รวมไปถึงบริการทางเพศ โดยให้นอนพักในห้องที่ทางร้านเช่าให้อยู่ เธอได้รับเงินเพียงเล็กน้อยสำหรับค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัว กระทั่งในช่วงกลางเดือนกันยายน เด็กหญิงได้รวบรวมความกล้าเดินทางไปขอความช่วยเหลือที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโตเกียว โดยแจ้งว่าเธอถูกบังคับให้ทำงานบริการที่ร้านนวดดังกล่าว
เด็กหญิงยอมรับกับเจ้าหน้าที่ว่า เธออยากกลับประเทศไทย อยากกลับไปเจอยายกับน้องสาว เธออยากกลับไปเรียน และเตรึยมใจพร้อมที่จะถูกจับแล้ว ตอนที่ไปขอความช่วยเหลือ
ทางตำรวจได้จับกุมเจ้าของร้าน ซึ่งเป็นชายชาวญี่ปุ่นวัย 51 ปี ในความผิดฐานละเมิดกฎหมายการใช้แรงงานเด็ก รวมทั้งยังได้จับกุมพนักงานหญิงชาวไทยอายุ 30 ปี ในข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการในพื้นที่ต้องห้าม โดยให้บริการทางเพศแก่ลูกค้า
หลังจากเด็กหญิงได้รับการช่วยเหลือ เธอกล่าวว่า "อยากกลับไปเรียนหนังสือที่ประเทศไทย" ในขณะนี้เธออยู่ภายใต้การคุ้มครองของทางเจ้าหน้าที่และองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความสำคัญด้านการดูแลทางจิตใจเป็นอันดับแรก และกำลังช่วยดำเนินการให้เธอเดินทางกลับประเทศโดยปลอดภัย
เจ้าหน้าที่อาวุโสทีมสืบสวนได้แสดงความกังวล โดยกล่าวว่า "เด็กเล็กถูกนำตัวมายังญี่ปุ่น และถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ นี่เป็นกรณีการค้ามนุษย์และละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรง"
ขอบคุณข้อมูลจาก Asahi Shimbun, Sankei Shimbun, Yahoo Japan