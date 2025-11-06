HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ฟิลิปปินส์ อ่วม ! พายุคัลแมกี ถล่มเละ คร่า 140 ชีวิต - ประกาศภาวะภัยพิบัติระดับชาติ

 
             ฟิลิปปินส์ประกาศภาวะภัยพิบัติระดับชาติจากไต้ฝุ่นคัลแมกี ความเสียหาย เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 140 ราย สูญหาย 127 ราย พร้อมเตรียมรับมือพายุลูกใหม่จ่อซ้ำสุดสัปดาห์นี้

พายุคัลแมกี ถล่มฟิลิปปินส์อ่วม

             สำนักข่าวซินหัวรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เฟอร์ดินานด์ โรมวลเดซ มาร์กอส ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ประกาศภาวะภัยพิบัติระดับชาติ เนื่องมาจากผลกระทบของพายุไต้ฝุ่นคัลแมกี (Kalmaegi) และเพื่อเตรียมรับมือกับพายุไต้ฝุ่นลูกใหม่ที่กำลังจะมาถึง

             มาร์กอส กล่าวว่า เนื่องด้วยระดับความเสียหายของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นคัลแมกี และแนวโน้มผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นฟงวอง (Fung-wong) คณะกรรมการจัดการและลดความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งชาติจึงมีข้อเสนอให้ประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติระดับชาติ ซึ่งมาร์กอสได้อนุมัติแล้ว

พายุคัลแมกี ถล่มฟิลิปปินส์อ่วม

             อนึ่ง คัลแมกี ซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่ 20 ที่พัดถล่มฟิลิปปินส์ในปี 2568 ได้เคลื่อนตัวออกจากประเทศเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดี (6 พฤศจิกายน 2568) ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 140 ราย และสูญหาย 127 ราย
 
            คณะกรรมการฯ เผยว่า คัลแมกีส่งผลกระทบต่อครอบครัวมากกว่า 5 แสนครัวเรือน หรือชาวฟิลิปปินส์มากกว่า 1.9 ล้านคน พร้อมกันนี้ ฟิลิปปินส์กำลังเตรียมรับมือกับพายุอีกลูกหนึ่ง ซึ่งอาจทวีกำลังกลายเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นและพัดถล่มฟิลิปปินส์ช่วงสุดสัปดาห์นี้

พายุคัลแมกี ถล่มฟิลิปปินส์อ่วม

พายุคัลแมกี ถล่มฟิลิปปินส์อ่วม

พายุคัลแมกี ถล่มฟิลิปปินส์อ่วม


ข้อมูลจาก : XINHUA

หมายเหตุ : แฟ้มภาพซินหัว เป็นบ้านเรือนเสียหายหลังเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่จากพายุไต้ฝุ่นคัลแมกีในจังหวัดเซบูของฟิลิปปินส์ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568
 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ฟิลิปปินส์ อ่วม ! พายุคัลแมกี ถล่มเละ คร่า 140 ชีวิต - ประกาศภาวะภัยพิบัติระดับชาติ โพสต์เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17:14:45 1,242 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ติดริบบิ้นไว้อาลัย ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย