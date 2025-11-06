ฟิลิปปินส์ประกาศภาวะภัยพิบัติระดับชาติจากไต้ฝุ่นคัลแมกี ความเสียหาย เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 140 ราย สูญหาย 127 ราย พร้อมเตรียมรับมือพายุลูกใหม่จ่อซ้ำสุดสัปดาห์นี้
สำนักข่าวซินหัวรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เฟอร์ดินานด์ โรมวลเดซ มาร์กอส ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ประกาศภาวะภัยพิบัติระดับชาติ เนื่องมาจากผลกระทบของพายุไต้ฝุ่นคัลแมกี (Kalmaegi) และเพื่อเตรียมรับมือกับพายุไต้ฝุ่นลูกใหม่ที่กำลังจะมาถึง
มาร์กอส กล่าวว่า เนื่องด้วยระดับความเสียหายของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นคัลแมกี และแนวโน้มผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นฟงวอง (Fung-wong) คณะกรรมการจัดการและลดความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งชาติจึงมีข้อเสนอให้ประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติระดับชาติ ซึ่งมาร์กอสได้อนุมัติแล้ว
อนึ่ง คัลแมกี ซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่ 20 ที่พัดถล่มฟิลิปปินส์ในปี 2568 ได้เคลื่อนตัวออกจากประเทศเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดี (6 พฤศจิกายน 2568) ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 140 ราย และสูญหาย 127 ราย
ข้อมูลจาก : XINHUA
หมายเหตุ : แฟ้มภาพซินหัว เป็นบ้านเรือนเสียหายหลังเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่จากพายุไต้ฝุ่นคัลแมกีในจังหวัดเซบูของฟิลิปปินส์ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568