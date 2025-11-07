เด็กชาย 3 ขวบ ดื่มชาไข่มุกก่อนกระโดดแทรมโพลีน สำลักดับสลด พ่อแม่โทษร้านขายน้ำ

อุทาหรณ์สะเทือนใจ เด็กชายวัย 3 ขวบ ดื่มชาไข่มุกแล้วไปกระโดดแทรมโพลีน ก่อนเกิดสำลักจนเสียชีวิต ด้านพ่อแม่โทษร้านขายน้ำ
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ เผยรายงานเหตุสุดสลด กรณีของเด็กชายวัย 3 ขวบ เกิดสำลักไข่มุกในชานมไข่มุกจนเสียชีวิต ขณะที่กระโดดแทรมโพลีนในระหว่างที่ดื่มชานมไข่มุกไปด้วย ซึ่งเรื่องราวนี้ได้กลายเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดบนสังคมออนไลน์ของจีน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา ที่ภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในมณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของจีน คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดของสนามเด็กเล่น แสดงให้เห็นว่า เด็กชายตัวน้อยไปดูดชาไข่มุกที่แม่ซื้อมาให้ ก่อนที่จะไปกระโดดเล่นแทรมโพลีน ต่อมาประมาณไม่ถึงนาที เด็กชายเกิดสำลักจนหมดสติ ทางแม่ของเด็กพยายามช่วยปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแต่ไม่สำเร็จ
เวลาต่อมา พ่อแม่ของเด็กชายรีบพาตัวลูกชายส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว แต่เคราะห์ร้าย เมื่อทีมแพทย์แผนกฉุกเฉินไม่สามารถช่วยยื้อชีวิตของเขาเอาไว้ได้ โดยสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กชายมาจากการสำลักไข่มุกในชานมไข่มุก
รายงานระบุว่า ไข่มุกในชานมที่เด็กชายดื่มมีขนาดประมาณ 10 มิลลิเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่จนสามารถอุดกั้นทางเดินหายใจของเด็กชายได้เมื่อเกิดสำลัก ทั้งนี้ แม้ว่าแม่ของเขาจะพยายามทำ Heimlich (ไฮม์ลิคช์) ซึ่งคือวิธีช่วยคนสำลักโดยการกดบริเวณใต้ซี่โครงเพื่อบีบอากาศจากปอดให้ดันสิ่งอุดตันออกจากลำคอ แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผล เนื่องจากแป้งมันสำปะหลังที่ใช้ทำไข่มุกนั้นเหนียวเกินไป
อย่างไรก็ดี หลังจากเกิดเหตุเศร้า พ่อแม่ของเด็กชายกลับโทษว่าเป็นความผิดของทางร้านขายน้ำชานมไข่มุก โดยนายหลี่ (นามสมมุติ) พ่อของเด็กชายนำคลิปวิดีโอเหตุการณ์มาเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทางร้านแสดงความรับผิดชอบ
นายหลี่อ้างว่า "ทางร้านไม่ได้ติดป้ายเตือนที่ชัดเจน และทางพนักงานก็ไม่ได้กล่าวคำเตือนว่าไข่มุกไม่เหมาะสำหรับเด็กเล็ก" นอกจากนี้เขายังตำหนิทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสนามเด็กเล่นภายในศูนย์การค้า กล่าวว่า "เจ้าหน้าที่ไม่ห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปในสนามเด็กเล่น และยังไม่ช่วยปฐมพยาบาลด้วย"
ขณะที่ทางร้านไม่ได้ออกมาปฏิเสธหรือชี้แจงใด ๆ แต่ร้านขายชาไข่มุกดังกล่าวเป็นเครือร้านชาไข่มุกที่มีจำหน่ายทั่วประเทศ ซึ่งในหน้าสั่งซื้อทางออนไลน์ระบุว่า "เครื่องดื่มชาไข่มุกนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ"
ด้านชาวเน็ตต่างพากันประณามและไม่เห็นด้วยที่พ่อแม่โทษว่าเป็นความผิดของร้านชาไข่มุก โดยส่วนใหญ่กล่าวว่า "พ่อแม่ควรต้องรับผิดชอบต่อโศกนาฏกรรมครั้งนี้"
"พ่อแม่คือคนที่ซื้อชาไข่มุกให้ลูก 3 ขวบ และปล่อยให้ลูกเล่นบนแทรมโพลีนขณะดื่มชาไข่มุก"
"เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่คนทั่วไปเข้าใจว่า เด็ก ๆ ไม่ควรกินขนมขณะเล่น แต่นี่แม่ให้ลูกกินไข่มุก แล้วปล่อยลูกกระโดดแทรมโพลีน ถามว่าเรื่องนี้ควรเป็นความผิดของใคร ?"
