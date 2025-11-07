HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เด็กชาย 3 ขวบ ดื่มชาไข่มุกก่อนกระโดดแทรมโพลีน สำลักดับสลด พ่อแม่โทษร้านขายน้ำ

          อุทาหรณ์สะเทือนใจ เด็กชายวัย 3 ขวบ ดื่มชาไข่มุกแล้วไปกระโดดแทรมโพลีน ก่อนเกิดสำลักจนเสียชีวิต ด้านพ่อแม่โทษร้านขายน้ำ

อาการสำลัก
ภาพจาก : Weibo

          เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ เผยรายงานเหตุสุดสลด กรณีของเด็กชายวัย 3 ขวบ เกิดสำลักไข่มุกในชานมไข่มุกจนเสียชีวิต ขณะที่กระโดดแทรมโพลีนในระหว่างที่ดื่มชานมไข่มุกไปด้วย ซึ่งเรื่องราวนี้ได้กลายเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดบนสังคมออนไลน์ของจีน 

          เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา ที่ภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในมณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของจีน คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดของสนามเด็กเล่น แสดงให้เห็นว่า เด็กชายตัวน้อยไปดูดชาไข่มุกที่แม่ซื้อมาให้ ก่อนที่จะไปกระโดดเล่นแทรมโพลีน ต่อมาประมาณไม่ถึงนาที เด็กชายเกิดสำลักจนหมดสติ ทางแม่ของเด็กพยายามช่วยปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแต่ไม่สำเร็จ 

          เวลาต่อมา พ่อแม่ของเด็กชายรีบพาตัวลูกชายส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว แต่เคราะห์ร้าย เมื่อทีมแพทย์แผนกฉุกเฉินไม่สามารถช่วยยื้อชีวิตของเขาเอาไว้ได้ โดยสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กชายมาจากการสำลักไข่มุกในชานมไข่มุก  

          รายงานระบุว่า ไข่มุกในชานมที่เด็กชายดื่มมีขนาดประมาณ 10 มิลลิเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่จนสามารถอุดกั้นทางเดินหายใจของเด็กชายได้เมื่อเกิดสำลัก ทั้งนี้ แม้ว่าแม่ของเขาจะพยายามทำ Heimlich (ไฮม์ลิคช์) ซึ่งคือวิธีช่วยคนสำลักโดยการกดบริเวณใต้ซี่โครงเพื่อบีบอากาศจากปอดให้ดันสิ่งอุดตันออกจากลำคอ แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผล เนื่องจากแป้งมันสำปะหลังที่ใช้ทำไข่มุกนั้นเหนียวเกินไป
 
อาการสำลัก
ภาพจาก : Weibo

          อย่างไรก็ดี หลังจากเกิดเหตุเศร้า พ่อแม่ของเด็กชายกลับโทษว่าเป็นความผิดของทางร้านขายน้ำชานมไข่มุก โดยนายหลี่ (นามสมมุติ) พ่อของเด็กชายนำคลิปวิดีโอเหตุการณ์มาเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทางร้านแสดงความรับผิดชอบ 

          นายหลี่อ้างว่า "ทางร้านไม่ได้ติดป้ายเตือนที่ชัดเจน และทางพนักงานก็ไม่ได้กล่าวคำเตือนว่าไข่มุกไม่เหมาะสำหรับเด็กเล็ก" นอกจากนี้เขายังตำหนิทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสนามเด็กเล่นภายในศูนย์การค้า กล่าวว่า "เจ้าหน้าที่ไม่ห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปในสนามเด็กเล่น และยังไม่ช่วยปฐมพยาบาลด้วย
ขณะที่ทางร้านไม่ได้ออกมาปฏิเสธหรือชี้แจงใด ๆ แต่ร้านขายชาไข่มุกดังกล่าวเป็นเครือร้านชาไข่มุกที่มีจำหน่ายทั่วประเทศ ซึ่งในหน้าสั่งซื้อทางออนไลน์ระบุว่า "เครื่องดื่มชาไข่มุกนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ

          ด้านชาวเน็ตต่างพากันประณามและไม่เห็นด้วยที่พ่อแม่โทษว่าเป็นความผิดของร้านชาไข่มุก โดยส่วนใหญ่กล่าวว่า "พ่อแม่ควรต้องรับผิดชอบต่อโศกนาฏกรรมครั้งนี้

          "พ่อแม่คือคนที่ซื้อชาไข่มุกให้ลูก 3 ขวบ  และปล่อยให้ลูกเล่นบนแทรมโพลีนขณะดื่มชาไข่มุก

          "เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่คนทั่วไปเข้าใจว่า เด็ก ๆ ไม่ควรกินขนมขณะเล่น แต่นี่แม่ให้ลูกกินไข่มุก แล้วปล่อยลูกกระโดดแทรมโพลีน ถามว่าเรื่องนี้ควรเป็นความผิดของใคร ?"  

ขอบคุณข้อมูลจาก : South China Morning Post 
ขอบคุณภาพจาก : Weibo

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เด็กชาย 3 ขวบ ดื่มชาไข่มุกก่อนกระโดดแทรมโพลีน สำลักดับสลด พ่อแม่โทษร้านขายน้ำ อัปเดตล่าสุด 7 พฤศจิกายน 2568 เวลา 11:03:58 2,166 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ติดริบบิ้นไว้อาลัย ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย