คลังตอบแล้ว คนละครึ่งพลัส เฟส 2 จะกระทบหรือไม่ หากยุบสภาก่อนไทม์ไลน์

          คนละครึ่งพลัส เฟส 2 จะล่มหรือไม่ หากยุบสภาก่อนไทม์ไลน์ 4 เดือน ด้านกระทรวงการคลังตอบแล้วถึงเรื่องนี้
คลังตอบแล้ว คนละครึ่งพลัส เฟส 2 จะกระทบหรือไม่ หากยุบสภาก่อนไทม์ไลน์

          หลังจากเปิดใช้โครงการคนละครึ่งพลัสอย่างเป็นทางการ ณ เวลานี้ประเด็น คนละครึ่งพลัส เฟส 2 ก็เริ่มเป็นกระแสข่าว ซึ่งรัฐบาลกำลังเตรียมตัวบริหารจัดการโควตาว่า ใครจะได้บ้าง


          วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ไทยพีบีเอส รายงานว่า นายเอกนิติ​ นิติ​ทัณฑ์​ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง​ กล่าวถึงโครงการ คนละครึ่งพลัส เฟส 2 ว่า ขณะนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี​ และ รมว.มหาดไทย กำลังให้ศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อที่ให้ทันการยุบสภา คาดว่า โครงการเฟส 2 จะมาในช่วงปลายเดือนธันวาคม



คลังตอบแล้ว คนละครึ่งพลัส เฟส 2 จะกระทบหรือไม่ หากยุบสภาก่อนไทม์ไลน์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

          ทั้งนี้ เมื่อมีสื่อถามว่า ถ้ามีการยุบสภาก่อนไทม์ไลน์เดิมที่ระบุเอาไว้ โครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 จะได้รับผลกระทบหรือไม่ เรื่องนี้นายเอกนิติ ตอบว่า ขอให้ถามนายกรัฐมนตรี

ข่าวคนละครึ่งพลัสล่าสุด






ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยพีบีเอส

