ประกาศแล้ว กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ ลาคลอดได้ 120 วัน ลูกป่วยลาต่อได้ 15 วัน

กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ ประกาศแล้ว ลาคลอดได้ 120 วัน ลูกป่วยลาต่อได้ 15 วัน คู่สมรสลาดูแลบุตรได้ 15 วัน มีผลบังคับใช้ใน 30 วัน
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2568 ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 27 และมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อเป็นการยกระดับการคุ้มครองลูกจ้างซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ มีความมั่นคงในการทำงาน และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
- พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2568
- บังคับใช้ในอีก 30 วัน นับจากวันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
- ขยายความคุ้มครองมายังแรงงานจ้างเหมาบริการในภาครัฐ
- เพิ่มจำนวนวันลาคลอด จาก 98 วัน เป็น 120 วัน
- กรณีบุตรมีความเจ็บปวด เสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน มีความผิดปกติ หรือมีภาวะพิการ ให้ใช้สิทธิลาต่อเนื่องเพื่อดูแลบุตรได้ 15 วัน โดยให้แสดงใบรับรองแพทย์ประกอบการลา
- คู่สมรสลาดูแลบุตรได้ 15 วัน โดยใช้สิทธิก่อน หรือในวันที่ลาภายใน 90 วันนับแต่วันที่คลอดบุตร
ขอบคุณข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา