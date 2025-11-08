สาวเทียบภาพ ม.ปลาย - ปัจจุบัน ทุ่ม 4 ปีตามฝัน หน้าสวยจนเป็นไอดอล ทำเองไม่ต้องพึ่งหมอ

ไอดอลสาวญี่ปุ่นวัย 22 ปี แชร์ภาพเปรียบเทียบ ม.ปลาย-ปัจจุบัน พร้อมเผยเคล็ดลับเปลี่ยนโฉมให้สวยใน 4 ปี ด้วยการฝึกฝนตัวเองอย่างตั้งใจ ไม่ต้องพึ่งศัลยกรรม
ภาพจาก X@mochizuki_rua
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ nishispo รายงานว่า ในโลกออนไลน์กำลังให้ความสนใจกับทริกเปลี่ยนแปลงหน้าตาด้วยตัวเองภายในเวลา 4 ปี จากสาวที่ดูธรรมดาทั่วไป กลายเป็นสาวสวยในวงไอดอลญี่ปุ่น พร้อมกับแชร์ทริกที่สามารถเริ่มฝึกฝนเองได้ง่าย ๆ อย่างตั้งใจ จนมียอดเข้าชมทะลุ 10.9 ล้านครั้ง
โมจิซึกิ รุอะ ไอดอลสาววัย 22 ปี จากวง Utakata Partys วงไอดอลจากโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยเบื้องหลังความมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองเพื่อตามความฝันในการเป็นศิลปินไอดอล โดยลงภาพเปรียบเทียบตัวเองในอดีต สมัย ม.ปลาย กับปัจจุบัน ที่กลายมาเป็นไอดอลสาว ชนิดที่ว่าเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง
ภาพจาก X@mochizuki_rua
ภาพจาก X@mochizuki_ruaโพสต์ใน X ของโมจิซึกิ ระบุแคปชั่นว่า "ผลลัพธ์ของการพยายามเพื่อเป็นไอดอล ม.ปลาย - ไอดอล (อายุ 22) โดยเผยภาพเปรียบเทียบระหว่างตอนเรียน ม.6 กับปัจจุบัน พร้อมยังตอบคอมเมนต์ แชร์หลายเคล็ดลับที่ทุกคนสามารถนำไปฝึกฝนได้จริง แม้จะเป็นสิ่งที่ดูเล็กน้อย แต่เมื่อรวมกันหลาย ๆ เรื่องนั้นก็ทำให้ดูดีได้มากขึ้นจริง ดังเช่นที่เธอพิสูจน์มาแล้วกับตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น
- การควบคุมอาหาร
- ศึกษาทรงผมที่เหมาะกับตัวเอง
- เปลี่ยนสภาพเส้นผม (เพิ่งไปยืดตรงถาวรมา)
- ฝึกกล้ามเนื้อต้นลิ้น (ยกขึ้นและกดลง)
- ปรับตำแหน่งลิ้น
- ฝึกกล้ามเนื้อใต้ตา
- ปรับบุคลิกท่าทาง
- เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อใบหน้าอยู่ตลอด
- นวดปรับกรอบหน้า
- ฝึกพูดให้ตัวเองมั่นใจว่าน่ารัก
ภาพจาก X@mochizuki_rua
ภาพจาก X@mochizuki_rua
ภายหลังเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ปรากฏว่ามีชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมในความตั้งใจพัฒนาตัวเองให้ดูดีในแบบฉบับของไอดอลสาว เช่น "สุดยอดเลย เธอทำสิ่งนี้ต่อเนื่องมานานถึง 4 ปี ฉันต้องชื่นชมจริง ๆ", "คนในภาพเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าเนี่ย ?", "นี่คือผลลัพธ์ของความพยายามหนัก, "รู้สึกมีแรงบันดาลใจขึ้นมาทันที", "เธอสวยมาก แต่ความตั้งใจของเธอยิ่งทำให้สวยกว่าเดิม,"ดูเหมือนเป็นคนละคนเลย และ "เธอไม่ใช่แค่ทุ่มเท แต่ยังมีความกล้าหาญที่จะนำมาแบ่งปันอีกด้วย"
ภาพจาก X@mochizuki_rua
ภาพจาก X@mochizuki_rua
ขอบคุณข้อมูลจาก nishispo